Horoscope: les prévisions astrologiques de la semaine du 07 au 13 août 2023

Amour, argent, bonheur, santé, travail,… Découvrez les prévisions astrologiques signe par signe de la semaine du lundi 07 au dimanche 13 août 2023.

Bélier

Votre budget vacances est plus confortable que prévu mais des tensions surgissent en début de semaine sur l’emploi de ce bonus. Vous avez très envie de partager et surtout de faire plaisir aux enfants et petits-enfants. Le 10, vous tenez la bonne idée qui réunit toutes les générations.

Le signe allié : la Vierge. C’est la personne idéale pour trouver une solution clés en mains.

- Publicité-

Taureau

Une période d’accalmie devrait se présenter à vous cette semaine. C’est le moment pour enfin vous reposer et prendre une bouffée d’air frais loin du rythme infernal du quotidien ! Un peu de cocooning en perspective qui devrait vous faire le plus grand bien : soirée détente devant un bon film, balades en forêt ou peut être un retour en famille vous ressourceront et vous donneront une motivation saine et durable. Laissez-vous porter par ces petits instants de bonheur, ils sont extrêmement précieux !

Gémeaux

Courage ! Tout n’est pas encore parfait côté relationnel. Tenez bon, les tensions sont liées à la conjoncture. Cet été, il est difficile de vraiment couper avec le boulot ou de laisser en plan un projet en cours. Vos proches râlent mais au fond ils sont à vos côtés et vous soutiennent.

Le signe allié : le Lion est l’ami ou l’amoureux qui vous soutient contre vents et marées.

- Publicité-

Cancer

Côté santé, cette semaine est source d’une certaine appréhension chez vous, peut-être à l’idée d’examens médicaux qui approchent ? Dans l’incertitude, vous imaginez le pire et cela semble prendre toute la place dans votre esprit. Ne vous en faites pas tout un monde, les maux qu’on ne connaît pas paraissent toujours plus menaçants que ce que l’on connaît ! Heureusement, grâce à l’influence de Saturne, les chances de résultats positifs seront grandes. Ne reportez donc pas d’éventuels examens à plus tard !

Lion

Un coup de fil du boulot de dernière minute vous oblige à reprendre en main un dossier. La mauvaise humeur est de courte durée car tout est réglé en quelques heures. Résultat, votre réaction rapide et efficace vous fait gagner de l’argent. Vos proches sont fiers et soulagés.

Le signe allié : la Vierge. C’est le partenaire idéal quand il s’agit d’être performant et organisé.

- Publicité-

Vierge

Votre situation pécuniaire n’est pas au top et cela vous mine profondément. Vous êtes prêt à tout pour assainir votre situation. Cependant, ne vous précipitez pas vers des entreprises financières à hauts risques, vous risquerez de le regretter. Il serait plus raisonnable de prendre un peu de temps pour réfléchir intelligemment à des solutions qui vont aideront sans risque et sur le long terme. Faites par exemple l’impasse sur ce qui n’est pas essentiel pour un temps. C’est comme ça que la situation s’améliorera.

Balance

Les remous qui perturbent vos relations amicales et, plus largement, votre entourage se poursuivent. Pas de panique, laissez remonter à la surface ce qui doit être révélé ou avoué. Les astres mettent en lumière des zones d’ombre qu’il est temps de dissoudre. Le soulagement succède à l’appréhension.

Le signe allié : le Lion, votre fidèle ami et soutien en tout temps et en toutes circonstances.

Scorpion

Du calme. En couple ou avec un associé, des tensions surgissent en début de semaine. Gardez votre sang-froid. C’est une question de circonstances ou une simple mauvaise humeur. Pas de surenchère, c’est inutile et contre-productif. Le 10, un ami joue les médiateurs et tout rentre dans l’ordre.

Le signe allié : la Vierge. C’est la personne qui parvient le mieux à canaliser vos émotions.

Sagittaire

La semaine sera extrêmement favorable, en particulier pour les natifs du premier et du deuxième décan. Célibataire ou en couple, il y a aura une grande chance de perspectives bénéfiques pour votre vie amoureuse. Vous entreverrez la possibilité de réaliser les projets auxquels vous rêvez depuis longtemps. À la recherche de l’amour de votre vie, vous pourriez bien enfin trouver chaussure à votre pied. Si vous avez déjà trouvé votre bien-aimé(e), votre relation prendra un tournant plus sérieux.

Capricorne

L’animal à sang-froid du zodiaque est bousculé par un amas de planètes en Lion ultra désirables. La révélation ? Peut-être. Votre armure se fissure, l’émotion prend le pouvoir. Les découvertes sont puissantes. Cet été, tout est différent. La passion s’invite, ouvrez-lui la porte.

Le signe allié : le Taureau. Avec ce partenaire, vous êtes prêt à tout expérimenter.

Verseau

En famille, les relations se tendent au sujet de votre vie affective. Mariage, vie à deux, naissance ? Tout le monde semble avoir un avis, un conseil à donner. Grave erreur ! Vous détestez que l’on se mêle de vos affaires. Restez calme, posez vos limites sans faire d’esclandre. Tout va bien.

Le signe allié : la Balance. C’est votre fidèle ami, expert en médiation et en diplomatie.

Poissons

Cette semaine sera marquée par des problèmes liés à l’alimentation, avec une certaine tendance à la prise de poids. Les ascendants Sagittaire et Poissons seront particulièrement touchés par ce passage difficile. Les plaisirs de la table ne sont pas à bannir, sous peine de tomber dans l’excès inverse et de tomber de plus haut encore. Ne renoncez pas à tout et accordez-vous donc un petit plaisir dans la semaine ! Votre objectif doit être de trouver l’équilibre qui convient le mieux, ne jouez pas avec vos limites !

Articles similaires