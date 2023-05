Horoscope: les prévisions astro du lundi 01 au dimanche 07 mai 2023

- Publicité-

Amour, travail et argent : découvrez vos prédictions astrologiques pour la semaine du 1er mai 2023, selon l’astronomie, signe par signe.

Bélier

Vous vous trouverez dans une situation de doutes dans votre univers professionnel. L’hésitation risque de s’emparer de vous. Cessez de trop tergiverser ! En passant tout ce temps à vous décider, vous finirez par renoncer et louper des occasions ! Travaillez sur votre mode de réflexion et évitez de tout remettre en question pour un oui ou pour un non. La réponse devrait sonner comme une évidence. Prenez également appui sur les conseils d’une personne de confiance. Celle-ci saura vous aiguiller.

Taureau

Le recul de Mercure dans votre signe accentue votre goût pour la tranquillité. Mais gare aux excuses faciles et mal ficelées pour ne rien faire du tout. Certes vous n’avez qu’une envie : rester à l’écart du tumulte du monde, mais la Pleine Lune du 5 vous oblige à sortir du bois côté relations. Vénus vous donne un coup de main pour exprimer avec tact vos arguments.

Gémeaux

En cette période de Mercure rétrograde, vous aurez du mal à suivre les hauts et les bas de l’être aimé par moment. Aussi, un être cher, votre maman (éclipse lunaire qui se produira le 5 mai) pourrait « s’éclipser » pour un monde meilleur. Vous choisirez de travailler dans un environnement où vous vous sentirez mieux respecté. Si rien ne va plus au travail, vous préférerez sûrement tirer votre révérence. La pression est forte au travail.

Cancer

Trop directif ? Vous ? C’est fort possible. Quoi qu’il en soit, la planète Uranus vous assagira. Votre tempérament strict risque de prendre quelques jours de vacances. Vous vous adresserez à votre famille et vos amis avec plus de légèreté et montrerez que vous aussi, vous savez vous relaxer ! Si vous avez des enfants, prenez garde à ce que ces derniers n’en profitent pas trop. Ils pourraient vous faire tourner en bourrique ! Spécialement si vous êtes natif du premier décan. Sachez dire non.

Lion

Vous devrez faire de petits ajustements pour régler les « inconvénients » qui affectent votre relation avec l’être cher depuis quelque temps. Sinon, vous allez faire une superbe rencontre qui risque de vous « électriser ». Quelqu’un délègue ou a quitté le travail et c’est vous qui écopez de ses responsabilités. Il vaudrait mieux éviter de vous plaindre pour le moment, attendez après le 16 mai pour le faire. En revanche, les négociations pour obtenir un meilleur salaire seront bien reçues.

Vierge

Vos plans au sujet d’un projet de vie ou professionnel s’enlisent. Le recul de Mercure bouscule votre planning. Ne diffusez pas votre stress à votre entourage. Vos proches restent confiants et philosophes face aux possibles retards. C’est la vie, on ne peut tout contrôler. Considérez ce mal pour un bien, vous avez plus de temps pour peaufiner tous les détails.

Balance

Les sorties vous permettront de rencontrer un bon parti. Par exemple, vous réorganiserez vos activités sociales ou sportives, ou vous vous tournerez vers de nouveaux lieux de rencontre qui, soit dit en passant, seront très prometteurs. Vous recevrez toute l’aide d’une personne, un chasseur de têtes, par exemple, un agent ou un ancien patron ou un nouveau client et vous dénicherez l’emploi rêvé et il sera tellement plus palpitant. Ce changement est un cadeau de l’éclipse lunaire qui se produira le 5 mai prochain.

Scorpion

La semaine sera mitigée pour les amoureux. Vivre avec quelqu’un demande quelques efforts d’adaptation et des compromis de chacun. Avec l’influence de Pluton, vous éprouverez des difficultés à gérer la vie de couple. Plusieurs disputes risquent donc d’éclater. Si vous prenez le temps de discuter ensemble et de faire de votre mieux, les problèmes devraient disparaitre rapidement. Célibataire, vous ne serez pas à la recherche du grand amour, vous préférerez être dans la séduction et avoir des aventures sans attache.

Sagittaire

Après l’enthousiasme provoqué par le changement de vie qui implique votre vie de famille, la motivation baisse d’un cran. Un brin de découragement contamine les valeureuses troupes qui vous aident à réorganiser votre quotidien ou votre lieu de vie. Revoyez vos objectifs à la baisse. Ne vous culpabilisez pas. Jupiter expert en pensées positives vous aide à relativiser.

Capricorne

Semaine assez tendue financièrement parlant qui s’annonce pour les ascendants Balance et les ascendants Poisson tout particulièrement. Vous éprouvez quelques difficultés dans la gestion de votre budget. Le contexte économique ne vous facilite pas non plus la tâche. Vos finances ne sont pas forcément faramineuses, mais si vous déterminez et respectez un certain plan d’action, vous réussirez à remettre vos finances d’aplomb. Par ailleurs, n’hésitez pas à demander de l’aide ou des conseils à votre entourage.

Verseau

Certains d’entre vous pourraient rencontrer l’amour à l’étranger, ou lors d’un voyage ou croisière, ou lors d’un déplacement important ou d’un 5 à 7 professionnels, par exemple. Vous arrivez à un tournant de carrière. Enfin… certains d’entre vous, bien entendu ! Ou vous endosserez d’importantes responsabilités, sinon une nouvelle réalité professionnelle verra le jour. Un nouveau travail serait même possible.

Poissons

Réaliste. Le recul de Mercure, plus la Pleine Lune de 5 mettent en lumière le côté utopique d’un projet ou d’une relation. Ce n’est pas la situation qui est mauvaise, c’est votre perception qui ne prend pas assez en compte la réalité. Revenez les pieds sur Terre pour éviter les déceptions inutiles. Saturne, comme les planètes en Taureau, vous donnent des points d’ancrages salutaires.

