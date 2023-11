Horoscope: les prévisions astrales su 27 novembre au 03 décembre 2023

Amour, travail et argent,… Découvrez les prévisions astrologiques signe par signe pour la semaine du lundi 27 novembre au dimanche 03 décembre 2023.

Bélier

Votre caractère hybride fait de vous un partenaire difficile à analyser. Généreux égoïste, introverti audacieux, romantique cynique, vous n’êtes que juxtaposition de paradoxes. Ascendant gémeaux, vous êtes indiscutablement le roi de la confusion. La lune bien aspectée indique cependant que votre partenaire parviendra à en prendre son parti. Qui que vous soyez finalement, vous êtes aimé… Célibataire, vous découvrez le sens du mot illusion : vous croyiez être amoureux, eh bien vous vous êtes trompé.

Taureau

Vous appréciez la « qualité de présence » que vous offre l’être cher. Il se tient à vos côtés sans jamais faillir. Une difficulté familiale vous fait prendre conscience que l’amour est fragile et qu’il peut être blessé facilement. Certains parmi vous se tourneront vers une nouvelle vie professionnelle ou artistique. Même si vous ne savez pas trop où elle vous mènera, vous vous laisserez porter par ce beau vent de changement.

Gémeaux

Votre consommation en cours de semaine sera un peu excessive. Votre gourmandise et votre côté cigale vous obligeront à restreindre vos envies du weekend. Ralentissez les déjeuners au restaurant le midi, ramenez votre gamelle au travail si vous en avez la possibilité, réduisez le café à la machine… De façon globale, fixez-vous un budget et respectez-le. Soyez précautionneux et vous culpabiliserez de moins en moins. En connaissant mieux vos limites, vous répartirez vos dépenses de façon plus optimale.

Cancer

Votre sensibilité accrue pourrait vous rendre plus susceptible que d’habitude. Cette hypersensibilité, bien qu’un cadeau en soi, risque de vous amener à interpréter mal les paroles ou les actions d’autrui. Au travail, vous vous montrerez particulièrement acharné, déterminé, et peut-être que ces émotions complexes affecteront votre productivité.

Lion

Dans le cadre de votre travail, vous mettrez les bouchées doubles et vous y prendrez du plaisir. Vous illustrerez véritablement les paroles de la chanson d’Henri Salvador : « Le travail, c’est la santé » ! N’exagérez pas non plus et conservez vos forces. Il y a un équilibre vie professionnelle/vie personnelle que vous devez encore trouver. Posez les limites dans le temps et de manière raisonnée. Ainsi votre métier ne prendra pas de place sur votre vie de famille ou bien vos relations amicales.

Vierge

Le nouvel amoureux refuse de s’engager, ce qui vous insécurise et vous inquiète. Ouvrez le dialogue avec lui puisque vous devez aller au fond des choses. Mieux vaut savoir ! Sinon, vous inscrirez un rendez-vous galant à votre agenda. Au travail, vous serez en plein de ressources. Des gens « hauts placés » vous accorderont leur confiance.

Balance

Dans votre famille, depuis votre plus jeune âge, on vous surnomme affectueusement le pacificateur. Semaine après semaine, vous arrivez à résoudre tous les soucis du quotidien. Selon une échelle de gravité établie à l’avance par vos soins, votre sérénité apaise les disputes ainsi que les rancunes. Face à votre zen attitude légendaire, aucun des problèmes cités précédemment n’a le temps de s’installer. Comme par magie, tout s’efface au profit de l’apparition du Soleil que vous êtes.

Scorpion

Votre situation professionnelle sera tout à fait stable cette semaine. Si vous appréciez la situation comme elle est, cet équilibre sera positif pour vous. Cela vous apportera une grande sérénité. À l’inverse, si cette situation n’est pas satisfaisante pour vous, faites preuve de patience et de persévérance. En effet, tout n’est pas aussi figé que cela en a l’air. Vous pouvez décider de changer les choses, en vous demandant ce qu’il vous plairait réellement et ce que vous pouvez faire pour y parvenir.

Sagittaire

Vous serez supporté, aidé, protégé par les bonnes grâces de la planète Jupiter ! L’amour vous ira comme un gant puisque vous rencontrerez cette personne lors d’une sortie sociale ou amicale. Au travail, vous mettrez toute votre énergie pour atteindre vos objectifs. Un nouveau projet stimulera une forte envie de vous dépasser.

Capricorne

Avec la présence du Soleil et de Vénus dans votre ciel, votre situation amoureuse sera radieuse et passionnelle ! Célibataire, ce sera la semaine des mille et une rencontres ! Vos prétendants seront hypnotisés par votre charme solaire. Vous n’aurez pas nécessairement envie de faire un choix, mais plutôt de profiter de votre pouvoir d’attraction. En couple, vous brûlerez de désir pour votre bien-aimé(e) ! Cela sera une période d’amour intense, de passion dévorante entre vous.

Verseau

Les étoiles indiquent que c’est le moment de régler vos comptes avec un ancien amour et peut-être certains proches ou amis. Ces confrontations, bien que difficiles, sont essentielles pour vous libérer de ces énergies toxiques. Vous refusez désormais de subir en silence. Ce regain de force intérieure pourrait vous amener à prendre des décisions cruciales, marquant un tournant décisif dans votre vie personnelle et professionnelle.

Poissons

Les problèmes que vous avez rencontrés ces derniers jours ont profondément atteint votre moral. Vous aurez besoin de cocooning et de légèreté cette semaine. Faites-vous plaisir, vous le méritez ! Accordez-vous donc des moments de bonheur : regarder un bon film, manger vos plats favoris, etc. Tout cela sera extrêmement bénéfique pour vous et sera bon à prendre. Si vous avez envie et si vous pouvez faire du sport, n’hésitez surtout pas ! Comme le dit le proverbe, rien ne vaut « un esprit sain dans un corps sain »