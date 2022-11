Horoscope : les prévisions astrales signe par signe du mois de novembre 2022

Nous voici à l’orée d’un nouveau mois. Et vous vous posez la question de savoir comment se passera ce onzième mois de l’année 2022.Découvrez les prévisions du mois de novembre afin de savoir si les astres seront indulgents à votre égard, ou si vous devrez faire preuve de méfiance.

Bélier

Avec des astres qui jouent à cache-cache dans votre ciel, vous allez vivre un mois de novembre plutôt mitigé. Il y aura des hauts et des bas. Si le domaine professionnel sera encore à l’honneur, les amours, connaîtront quelques désillusions. Il faudra également faire attention à l’hygiène de vie et aux excès répétés. Au niveau du porte-monnaie, tout est au vert.

Taureau

En novembre, on se focalise sur Jupiter : l’énergie concentrée sur un seul projet sans se laisser distraire. Mercure et Vénus se dressent contre vous, mais Jupiter atténue leurs effets contrariants en multipliant les opportunités. Malgré les difficultés, vous obtenez satisfaction par des voies différentes et détournées. Jusqu’au 16, Vénus jette la confusion côté cœur. Si la rencontre est récente, vous pouvez rester sur votre faim avant de replonger dans la passion. En couple, on s’aime fort mais des petits malentendus sèment la zizanie. Mixez l’humour et l’amour pour les dissiper en vous réconciliant sur l’oreiller.

Gémeaux

Vous allez vivre un mois de novembre plutôt calme après les difficultés rencontrées le mois précédent. Même si votre activité professionnelle vous demandera d’être très productif, vous ne rencontrerez pas de problèmes particuliers. Un coup de fatigue fera peut-être son apparition à la fin du mois. Des envies de vacances se feront ressentir…

Cancer

Trois planètes en Scorpion font éclater la vérité. Rassurez-vous, les évidences auxquelles vous faites face élargissent le champ des possibles. Jusqu’au 22, le Soleil vous fait prendre conscience de votre valeur et de la place qui doit vous revenir si vous bataillez pour l’obtenir. Du 1er au 17 Mercure dévoile les sentiments, l’attachement que l’on vous porte est plus grand que vous ne l’imaginez. Même estime côté pro, et un encouragement à lancer de nouveaux projets en équipe. Enfin Vénus apporte une nouvelle inattendue entre le 1er et le 16, réjouissante pour toute la famille.

Lion

Si l’activité professionnelle sera toujours au firmament pour vous grâce à Jupiter qui règne encore dans votre ciel, il n’en sera rien au niveau sentimental. Les célibataires devront prendre leur mal en patience. En ce qui concerne la santé, il faudra se méfier des rhumatismes et autres affections des articulations.

Vierge

En novembre, Jupiter est de nouveau là en face en Poissons. Rassurez-vous, ce retour n’a rien de fâcheux, il booste vos ambitions et vous donne la force de relever des défis plus audacieux. Entre les faux-semblants de Mars (Gémeaux) et la confusion de Jupiter (Poissons), la Vierge n’a d’autre choix que prendre son courage à deux mains pour viser plus haut et aller plus loin. Le duo Mercure/Vénus en Scorpion renforce vos convictions, vos décisions font autorité sur votre entourage qui adhère à vos projets. Côté cœur, la manière dont vous gérez la situation rassure votre conjoint et resserre les liens.

Balance

Il y aura de l’effervescence au travail pendant ce mois de novembre dans votre ciel, avec Mars et Uranus en position. Des défis vont se présenter. Hélas quelques pépins de santé viendront freiner les ambitions. Il faudra pourtant faire avec. Heureusement, les amours seront au zénith et apporteront leurs lots de réconfort et de consolation.

Scorpion

Vous êtes sur un petit nuage. Le trio Soleil/Mercure/Vénus crée la surprise par une offre avantageuse, une rencontre décisive ou un changement épatant. La chance se manifeste aussi bien dans le cadre du travail que dans votre vie personnelle. Les reculs simultanés d’Uranus et de Neptune vous ramènent à vos vrais désirs, Jupiter vous donne la force de les concrétiser sans jamais stresser. Il suffit de mixer la confiance, l’intuition et la volonté pour parvenir à vos fins. Ajoutez une bonne dose de tendresse en amour, les projets lancés en commun remporteront à coup sûr un franc succès.

Sagittaire

Même si vous n’aimez pas trop cela, vous allez devoir surveiller votre situation financière durant ce mois de novembre. Un manque de rigueur pourra avoir de lourdes conséquences. Les astres n’annoncent aucune difficulté notable dans le domaine sentimental et professionnel. Par contre, pour la santé, gare à la circulation veineuse. Quelques inconforts sont au programme…

Capricorne

Le bonheur frappe à la porte. Il a le visage de Jupiter, son retour en Poissons vous propulse vers les sommets. Votre notoriété s’étend, votre profil intéresse, on vous sollicite pour adhérer à un nouveau projet. Vous voilà en position de force pour négocier de meilleurs revenus. En Scorpion du 1er au 17 novembre, le tandem Mercure/Vénus associe votre entourage à vos succès. La manière d’envisager l’avenir se fait dans la concertation, en veillant à préserver l’équilibre (finances) et l’harmonie (relations). La période profite aux activités liées à l’immobilier. Un mois clé pour investir.

Verseau

Votre impatience vous joue des tours. En Scorpion jusqu’au 15 environ, le duo Mercure/Vénus vous dissuade d’agir dans la précipitation. On connaît votre nature rebelle pour faire fi des recommandations et persister dans vos décisions. Jupiter n’est plus là pour vous protéger, la chute peut être brutale sur le plan social, la déception profonde côté cœur. Par chance, Mercure en Sagittaire vous aide à rebondir en créant l’opportunité de bouger. À partir du 18, tout changement de lieu ou d’environnement est propice à renouveler vos activités pour ouvrir un chapitre inédit de votre vie.

Poissons

Bravo, malgré le début de l’hiver, vous serez dans une forme resplendissante en ce mois de novembre. Ce qui vous permettra d’être particulièrement productif au travail. Certains, portés par leur enthousiasme et leur dynamisme, n’hésiteront pas à prendre des risques dans le domaine professionnel. En ce qui concerne les amours, Cupidon ne fera pas la sourde oreille.