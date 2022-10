Horoscope : les prévisions astrales du mois d’Octobre 2022

Le huitième mois de l’année 2022 vient de démarrer. Vous vous demandez déjà sous quels auspices sera-t-il placé. Eh oui ! Découvrez la réponse à votre question dans ces prévisions du zodiaque des astrologues pour le mois d’octobre 2022.

Bélier

En octobre, la répartition des activités doit être équilibrée pour pouvoir les exercer avec efficacité. Les situations s’annoncent trépidantes avec beaucoup de va-et-vient et de rebondissements. Agir dans l’urgence vous épuise, d’autant que les gratifications ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Mars vient à la rescousse par des solutions à même de vous faciliter la tâche. Par exemple, un projet est retardé, ce qui vous laisse le temps de souffler. Un autre que vous pensiez ponctuel se renouvelle, avec un enjeu plus important à la clé.

Taureau

Pour les personnes en couple, il faudra apporter une attention toute particulière à la communication, au partage, à la transparence. Des conflits vont apparaître. Des doutes également. Les relations sentimentales ne seront pas privilégiées pendant ce mois d’octobre, excepté pour les personnes ayant un ascendant Poissons. Par contre, si vous êtes célibataire, il va y avoir de belles surprises même si le grand amour devra encore patienter. Mais vous serez prendre le plaisir là où il se présente.

Gémeaux

Octobre se présente comme le meilleur mois de l’année où tout s’éclaire et s’accélère le plus naturellement du monde. Six planètes en signe d’Air et de Feu, les bonnes surprises arrivent en cascade. Le trio Soleil/Mercure/Vénus en Balance (une amie) table sur une rencontre capitale pour transformer votre destin. Cœur ou travail, quelqu’un de précis donne une nouvelle impulsion à vos projets. Ils sont plus ambitieux, prennent de l’ampleur, vous pouvez enfin montrer l’étendue de vos talents. Jupiter en Bélier (un allié) fait fructifier vos biens, Saturne en Verseau (un copain) les gère, Mars (chez vous) les met à l’abri.

Cancer

Si vous êtes célibataire, vous devriez être séduit par un(e) inconnu(e) durant ce mois d’octobre. Surtout à partir de la deuxième semaine. Vous serez littéralement sous le charme. Rassurez-vous, la réciprocité sera respectée. Une belle histoire va s’écrire. Si vous êtes en couple, la magie opèrera toujours. Vous et votre partenaire saurez entretenir la flamme en cette période automnale. Ça sera d’ailleurs l’occasion de se perdre sous la couette à la moindre occasion. Cupidon, spectateur attentif, ne pourra qu’applaudir et se féliciter.

Lion

En octobre, vous rayonnez de charme et de vitalité. On comprend pourquoi vous suscitez l’envie de travailler à vos côtés. Jusqu’au 23, le binôme Vénus/Mars met votre talent créatif en lumière et au service de l’entourage. Vous fédérez les énergies autour d’un beau projet en commun. En amour on se parle franchement, admettant ses erreurs, pardonnant celles de son partenaire. La libido repart au plus haut, cœurs et corps sont au diapason. Autre bonne nouvelle, Mercure fait son come-back en Balance avec une bonne affaire à réaliser. Il faut négocier, on vous fait confiance pour conclure la transaction.

Vierge

Si vous êtes en couple, il se peut que vous traversiez, pendant ce mois d’octobre, des difficultés relationnelles. Une rupture n’est pas à exclure. Mais cette dernière, si elle a lieu, sera vécu, en fait, comme un soulagement. Un mal pour un bien. Si votre cœur est à prendre, il y a de fortes chances qu’il trouve propriétaire ou du moins locataire. Avec un bail conséquent. En effet, de belles rencontres vous attendent. Vous allez peut-être même devoir choisir entre plusieurs prétendants. Voilà un luxe suffisamment rare pour le souligner !

Balance

Il y a du changement dans l’Air, votre élément. Symbole de communication, l’Air vous connecte à votre réseau pour élargir votre champ d’action. À partir du 11, Mercure aide à sceller un accord avec quelqu’un de confiance autour d’un projet fiable. Ce retour de Mercure est de bon augure pour conclure une transaction. Du 1er au 23, Vénus exalte vos sentiments. Célibataire, l’automne est une jolie saison pour trouver l’amour, dans un cadre différent. En couple, votre souhait de bouger, vendre, acheter ou aménager votre intérieur est sur le point de se réaliser dans les conditions souhaitées.

Scorpion

Vous rechercherez chez votre partenaire un confident, un ami, une épaule. Voilà qui ne vous ressemble guère ! Vous ressentirez en effet le besoin de parler, d’être écouté voire conseillé. Vous mettrez donc de côté, pendant ce mois d’octobre, vos pulsions sensuelles qui font généralement votre marque de fabrique. Ce changement surprendra agréablement votre partenaire. Si vous êtes célibataire, là aussi, vous privilégierez, à travers votre séduction, une stimulation plus intellectuelle. Ce qui pourrait fort bien se révéler constructif.

Sagittaire

En octobre, Vénus et Jupiter vous donnent des idées. En début de mois une opportunité se présente, vous la saisissez pour améliorer votre situation. Votre initiative vous incite à frapper aux portes pour obtenir des moyens ici, des facilités là. Des contacts sympathiques se nouent, ils ouvrent la voie à de futures amitiés. À partir du 11, Mercure revient en Balance avec une offre en or à vous soumettre. Signez si votre instinct vous dit de tenter l’aventure. Ce retour de Mercure apporte aussi un regain d’énergie et de confiance. Sur le plan relationnel, vous scellez de nouveau de belles alliances.

Capricorne

Ce mois d’octobre, dans le domaine sentimental, n’apportera rien de très excitant. Très investi dans votre travail, vous ne vous montrerez pas très disponible pour votre vie de couple. Il ne faudra pas alors vous étonner si votre partenaire multiplie les sorties extérieures avec ses amis plutôt que de vous attendre sagement à la maison. Si vous êtes célibataire, il ne faudra pas compter sur cette période pour faire évoluer votre situation sentimentale. Sauf si votre ascendant est Sagittaire ou Verseau. En effet, pour ces derniers, Cupidon se montrera plutôt actif et généreux.

Verseau

Tout se joue en début de mois. Du 1er au 8, la fusion Vénus/Jupiter sert vos intérêts. Les éléments sont réunis et les moyens suffisants pour donner corps à vos désirs. En Balance, Vénus crée une relation de confiance avec quelqu’un d’influent que votre profil et vos projets intéressent. De son côté, Jupiter (en Bélier jusqu’au 28) étoffe à la fois votre position et votre réseau. Votre notoriété s’étend au fur et à mesure que votre responsabilité s’accroît, des enjeux fructueux à la clé. En amour, la tendresse et la connivence sont de nouveau d’actualité après s’être expliqué ou réconcilié.

Poissons

Si vous êtes en couple, vous manquerez d’enthousiasme au sein de votre foyer. Bien conscient du problème, vous tenterez d’y remédier mais sans véritable succès. Ne jouez pas la comédie, restez vous-même et informez votre partenaire de votre état d’esprit. Cela lui évitera de s’imaginer tout et n’importe quoi. Si vous êtes célibataire, vous saurez séduire mais à peine aurez-vous consommé que vous serez pris de remords et de regret. Vous aurez toujours l’impression de pouvoir trouver mieux ailleurs. Attention à ne pas blesser vos conquêtes, aussi éphémères soient elles.