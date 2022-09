Horoscope : les prévisions astrales du mois de septembre 2022

Un nouveau s’ouvre. Argent, Amour, bonheur. Que réserve le mois de septembre 2022 pour les différents signes du Zodiaque ? La réponse est à découvrir dans votre horoscope de septembre 2022.

Bélier

Un mois de septembre en dents de scie et en gardant à l’esprit que rien n’est jamais acquis. La vigilance est de mise. Du bon d’abord avec le duo Mars/Jupiter et son lot de pistes intéressantes à creuser en début de mois. Un hic, vous tirez sur un fil avec enthousiasme avant que des nœuds ne freinent vos projets. Chez votre rivale la Balance, Mercure embrouille votre esprit par des imprévus successifs. Tout ce qui est en lien avec les écrits, l’argent et l’administration pose problème. Calmez le jeu plutôt que de jeter de l’huile sur le feu en vous entourant de personnes compétentes et de confiance pour vous dépanner.

Taureau

Vénus en Vierge propose au Taureau une rentrée sous le signe du charme, de la créativité et du travail. Côté cœur, le Taureau n’est pas à l’abri d’une belle rencontre. Côté travail, son acharnement sur tout le mois sera récompensé !

Gémeaux

Sous l’influence malicieuse de Vénus, ce mois de septembre sera le théâtre d’un vrai vaudeville dans le domaine professionnel. En d’autres termes, il faudra s’attendre à des intrigues et des rebondissements. Ce qui ne sera pas pour déplaire à ce signe de feu toujours avide de challenges et d’aventures. La vie sentimentale, elle, passera au second plan.

Cancer

En septembre, le recul d’Uranus vous encourage à innover. Après l’adaptation, place à la création sans craindre de vous démarquer. Les péripéties de la vie ont limité votre champ d’action, un mal pour bien qui vous conduit à quitter votre zone de confort pour prendre votre destin en mains. A partir du 6, Vénus vous donne un coup de pouce en multipliant les opportunités. Vos compétences suscitent la confiance, un accord peut être conclu dans l’instant et pour longtemps. A la maison, les échanges sont constructifs, chacun s’attèle à améliorer la situation et à harmoniser les relations. Un havre de paix.

Lion

Une rentrée scintillante pour le fils du Soleil ! Le trigone d’Uranus et du Soleil lui offre un grand potentiel au travail et une motivation sans faille ! Quelques turbulences à prévoir côté cœur à la fin du mois.

Vierge

La partie s’annonce serrée. Durant quatre mois, Mars occupe le terrain du Gémeaux pour former un aspect dissonant avec votre Soleil natal. Au quotidien, cela se traduit par de brusques changements de situation, l’obligation pour vous de trouver la parade. Rien ne doit être pris pour acquis, soyez souple, adaptable et perspicace. Une bonne nouvelle cependant, Vénus arrive chez vous le 6, avec de belles surprises dans son panier. Les activités de votre conjoint profitent à votre union et génèrent de grands projets. Si l’histoire est toute neuve, une décision confirme le sérieux de la relation.

Balance

Merci à Mars et Jupiter en majesté ! Votre mois de septembre démarrera en fanfare et s’achèvera en feux d’artifice. Du moins dans le domaine professionnel. En amour, la période sera plus délicate et il faudra faire des choix difficiles mais salvateurs. Dans l’ensemble, ce 9ème mois de l’année s’annonce très positif.

Scorpion

Septembre ou la nécessité d’adopter une nouvelle attitude face aux événements. Depuis le 26 août le recul d’Uranus provoque des changements de situation qui bousculent vos repères. Vous n’affronterez la réalité qu’en remettant vos acquis en question. Ce qui fonctionnait hier ne fait plus recette aujourd’hui, la méthode doit être révisée pour produire ses meilleurs effets. À partir du 6, Vénus vous invite à faire le point sur vos relations affectives. Les sentiments sont forts mais vous avez besoin d’un bonus ou d’un projet d’envergure pour souder les liens. Faites des propositions, notez les réactions.

Sagittaire

Le Sagittaire connaît une reprise acharnée guidée par Jupiter ! L’ambition est grande et les projets sont nombreux ! Attention à ne pas se laisser submerger par l’impatience !

Capricorne

Changement de rythme pour vous en ce mois de septembre, où Jupiter rentre à nouveau dans votre ciel. Le domaine professionnel va connaître une accélération brutale, ce qui occasionnera des difficultés dans la gestion du quotidien. Heureusement, l’amour affichera un grand A rassurant et enthousiasmant. La santé, elle, sera bonne mais il faudra se méfier des gros coups de fatigue…

Verseau

Pas le temps de rester les bras croisés. Tant mieux, le Verseau déteste l’oisiveté. Le trio Mercure/Mars/Jupiter stimule les échanges. Une simple conversation peut vous mettre la puce à l’oreille et provoquer un déclic décisif. Des bruits de couloir vous incitent à poser des jalons, à creuser des pistes ou exploiter des filons. Tout ce qui vient de l’extérieur vous porte chance et compense les petites contrariétés affectives. Le conflit Saturne/Uranus fragilise les amours et les amitiés de longue date. Des incertitudes pèsent sur l’avenir malgré des sentiments présents et puissants.

Poissons

Un cycle se termine pour vous : votre mois de septembre est un peu, dans le domaine sentimental, le chant du cygne. Des histoires d’amour s’achèveront. Pour renaître entre de nouveaux bras. Ces changements auront des répercussions dans tous les autres domaines de la vie. Il faudra composer avec. Tant bien que mal. Ou presque.