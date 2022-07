Horoscope : les prévisions astrales du mois de juillet 2022

Le mois de juillet 2022 vient de démarrer. Sous quels auspices serait-il ? Découvrez les prévisions astrales signe par signe dans cet article.

Bélier

Voilà un mois de juillet bien agréable pour vous et toutes les personnes natives de votre signe… Du moins pour celles qui sont en vacances. Pour les autres, ça sera un peu plus compliqué tant la fatigue sera importante. Au niveau sentimental, il risque d’y avoir quelques conflits mais rien d’alarmant. Une bonne communication permettra d’y remédier rapidement.

Taureau

En juillet, on progresse lentement à un rythme régulier et sans s’éparpiller, le bonheur dans le viseur. À partir du 6 mars, la combativité mobilise vos énergies en faveur de votre vie affective. Le Taureau sédentaire rompt avec ses habitudes pour mettre sur pied un projet audacieux dans un environnement différent. Le rapprochement Mars/Uranus du 20 au 31 confirme un changement, déménagement ou un déplacement important. Mars booste aussi la libido, au plus haut et un peu truculente quand l’indocile Uranus est de la partie. Un coup de foudre peut vous amener à tout plaquer au grand étonnement de votre entourage.

Gémeaux

Pour les natifs de votre signe, le mois de juillet sera le théâtre de la naissance ou de la renaissance amoureuse. Les célibataires s’exposeront à un coup de foudre et les personnes en couple mettront tout en œuvre pour redonner une seconde jeunesse à leur relation sentimentale. Ces ambitions affectives seront parfois contrariées par une vie professionnelle intense.

Cancer

En juillet, Mercure vous apprend à décoder les situations. Une phase d’observation et d’écoute s’impose avant de tirer parti des événements. S’ils jouent en votre faveur, la présence de Jupiter en Bélier recommande la prudence pour parer aux imprévus. Financièrement, calculez au plus près avant de dépenser. Le 19, Vénus s’attache à tisser des liens durables côté cœur. Une rencontre sérieuse se profile, en couple on se concentre sur la romance, promenades câlines au clair de lune. Là encore Jupiter peut casser l’ambiance en soulevant des questions délicates, malvenues en plein été. Évitez de les aborder.

Lion

C’est un mois de juillet plein de fantaisies amoureuses pour les personnes natives de votre signe. Qu’elles soient en vacances ou au travail, elles chercheront une intime complicité avec leur partenaire de vie. Il leur faudra, pour répondre à leur besoin, faire preuve d’ingéniosité car les finances ne seront pas au firmament. Quelle importance dès l’instant qu’il y a de la joie et de la bonne humeur !

Vierge

Mars apporte de la stabilité à votre situation. En Taureau, l’énergie de Mars est plus constructive que combative. L’organisation des vacances est impeccable, le budget maîtrisé, tout se déroule selon les plans. En parallèle, Mercure en Cancer apporte une apaisante conclusion un problème ou un conflit. La Pleine Lune du 13 aide à trouver un arrangement matériel, vous disposez de moyens suffisants pour agir. Côté cœur, Vénus insiste pour que le dialogue soit préservé, il ne sera si chacun met son orgueil de côté. La forme épatante, les journées démarrent bon pied bon œil.

Balance

Malgré la période estivale qui démarre véritablement en juillet, vous serez très pris par votre travail. Du moins pour celles et ceux qui n’ont pas choisi ce mois pour se reposer. Les demandeurs d’emploi, eux, verront de nombreuses opportunités. Tout comme les célibataires dans le domaine sentimental. Un mois de juillet très créatif et fort plaisant, animé par Vénus et Mars en bonne entente.

Scorpion

En juillet, c’est chaud, chaleureux et brûlant. Chaud le climat planétaire, le Soleil en Cancer crée un environnement favorable à la réalisation de vos projets. Chaleureux les échanges en famille et dans le cadre de vos loisirs. Des amitiés nouvelles sont appelées à devenir fidèles. Brûlants les sentiments, l’attirance est aussi évidente qu’immédiate si vous cherchez l’amour. En couple Vénus en Cancer dès le 19 inspire des initiatives inventives qui renforcent la complicité. Côté forme Mars en Taureau vous dissuade de céder à l’excès. Faites durer le plaisir en vivant sereinement le moment présent.

Sagittaire

Le mois de juillet, pour vous, sera placé sous le signe de l’amour. C’est une période propice aux rencontres, au plaisir, à l’érotisme. Les célibataires multiplieront les opportunités et pourront voir l’amour frapper à leur porte. Un mois brûlant en perspective. L’activité professionnelle, elle, n’est pas favorisée.

Capricorne

En juillet vous prenez vos distances, tant sur le plan géographique qu’affectif. En face et en Cancer, le binôme Mercure/Vénus fait état de relations accaparantes. Fixez les limites avec courtoisie pour ne pas vous laisser vampiriser. En Taureau du 6 aux 31, Mars vous donne de l’aplomb pour prendre la situation en main. Vous maîtrisez votre sujet et remplissez votre mission à la perfection. Côté cœur, votre sens de l’organisation promet des journées remplies et épatantes, votre conjoint aux anges. Mars agit aussi sur la libido, elle atteint son plus haut niveau.

Verseau

Si juillet de l’année 2022 vous est favorable dans le domaine professionnel, il n’en est rien au niveau sentimental. Il va y avoir des tensions et des fausses joies. Ce qui pourra être préjudiciable pour le moral. Heureusement, la santé, elle, sera sans obstacle. Si du moins, on exclue quelques problèmes épidermiques.

Poissons

Vous dépensez votre énergie à vivre des moments forts. Mars en Taureau vous donne une vitalité à toute épreuve. Le flegme, l’hésitation, c’est fini, place aux initiatives créatives (côté pro) et festives (côté cœur). Autour du 19, Vénus en Cancer crée l’événement en famille, en s’attachant à resserrer les liens. Le 13, la Pleine Lune en Capricorne apporte un soutien matériel à vos projets. Les avantages dont vous bénéficiez vous facilitent l’existence et vous font gagner du temps. Sur le plan relationnel, une rencontre fortuite prend une tournure amicale et suscite l’envie de se revoir.