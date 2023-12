Horoscope : les prévisions  astrales du mois de décembre 2023

Nous venons d’aborder le dernier virage de l’année 2023. Et beaucoup de personnes se posent dejà la question de savoir sous quels auspices sera le mois décembre. Découvrez les prévisions astrales signe par signe ici.

Bélier

Ce mois de décembre, pour vous, rimera avec convivialité. Vous consacrerez toute votre énergie à faire plaisir à vos proches. Ce qui occasionnera des dépenses excessives. Au niveau professionnel, il y aura peu d’engouement et un besoin de vacances se fera grandement ressentir.

Taureau

Un mois de décembre qui vous submerge de choses à faire et de problèmes à régler afin de vous pousser encore plus à vous en libérer. Resserrer les liens affectifs, affinez votre budget et recevez l’impulsion de chance qui vous accompagne, pour voyager, étudier et ouvrir vos perspectives. Rejoignez votre terre promise. Bonne année de nouveauté !

Gémeaux

Ce mois de décembre sera riche en émotions pour vous et ce dans tous les domaines, qu’ils soient personnels ou professionnels. Les astres seront alignés pour offrir la plus belle des configurations. L’année s’achèvera en fanfare et annoncera un début d’année prochaine tout aussi enthousiasmant. Il ne reste plus qu’à en profiter.

Cancer

Un mois de décembre qui vous félicite pour le travail accompli et vous accompagne avec bienveillance dans le deuil des anciennes versions de vous-même. L’amour est toujours plus fort que tout, vous y croyez ! Mais vous avez aussi appris à vous aimer ! Votre renaissance est achevée, continuez ! Bonne année de prospérité !

Lion

Le ciel de ce mois de décembre annonce beaucoup d’investissement dans le travail pour vous, ce qui ne vous effraie pas car vous êtes motivé. Les amours, elles, seront mitigées et dépendront de l’influence de l’ascendant. La santé sera bonne pendant les trois premières semaines. Ensuite, cela se gâte. Attention donc aux plaisirs de la table.

Vierge

Un mois de décembre qui vous reconnecte à votre cœur, votre corps mais surtout votre âme. Vous vous êtes élevée au-dessus des relations toxiques, des petites rancunes et des liens sans réciprocité. Ne confondez pas service et sacrifice. Réalisez vos propres ambitions. Bonne année le cœur léger !

Balance

Félicitations ! En ce mois de décembre, vous allez bientôt crier victoire dans le domaine professionnel. Les ambitions seront comblées et l’année s’achèvera sur un feu d’artifice. Même si les amours ne seront pas à leur apogée, le moral sera bon et tous les espoirs seront permis. L’année à venir pourra être envisagée avec sérénité et excitation.

Scorpion

Un mois de décembre qui vous pousse à trouver des compromis avec les autres vers une paix durable et salutaire. Votre carrière vous attend et un grand projet décolle. Ne dépensez plus d’énergie à vouloir prouver que vous avez raison ou contrôler les circonstances. Montrez votre intérêt, écoutez votre instinct et restez souple, ça secoue.

Sagittaire

Vous pourrez ressentir un certain abattement en ce mois de décembre et rêver de vacances que vous estimerez, à raison, bien méritées. Dans le domaine amoureux, de jolis moments sont annoncés. Les astres indiquent également une attention particulière pour la famille et les enfants en particulier.

Capricorne

Un mois de décembre qui vous montre ce que vous êtes devenu. Plus stable, plus fort, en harmonie et à nouveau prêt à aimer et vous faire aimer. Vous n’êtes plus victime des autres ou d’une situation et sans contrôle, vous pouvez vous laisser aller vers de nouvelles aventures. Bonne année de liberté !

Verseau

Cette fin d’année sera plutôt compliquée pour les personnes dans votre configuration astrale actuelle. Les épreuves se situeront principalement au niveau relationnel. De gros efforts devront être déployés pour faire évoluer la situation. Question santé, ça ne sera pas non plus très folichon. Un ciel un peu sombre sera donc votre quotidien pour quelques jours. En attendant une belle éclaircie pour débuter l’année qui arrive.

Poissons

Un mois de décembre qui vous libère des jalousies ou compétitions et d’un sentiment de ne pas être à la hauteur. Vous suivez vos rêves, reprenez vos études ou revisitez les blessures de votre enfance, pour enfin changer votre vie et prendre une décision personnelle. Demandez la joie, à tout prix. Bonne année de changement