Horoscope : les prévisions astrales du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022

Nous voici une fois encore dans une nouvelle semaine. Et vous cherchez déjà à connaître sous quels auspices, elle sera. Découvrez les prévisions astrales du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022, selon les experts.

Bélier

Aucun temps mort, Mars en Gémeaux vous encourage à agir, créer, transformer. Oui mais voilà, Mars est en recul… Un pas en avant, avant d’en faire trois en arrière à cause d’un imprévu. On vous sait capable de trouver la parade mais l’exercice peut devenir usant physiquement. Le plus : Vos proches vous aiguillent, suivez leurs conseils, vous éviterez les erreurs et les écueils.

Taureau

Côté famille, une belle harmonie s’installera. Si vous êtes marié, la planète Jupiter vous invitera à renouer les liens rompus avec votre conjoint. Vous aurez plus de facilités à trouver un terrain d’entente avec tact et diplomatie. Cet élan d’apaisement de votre part peut aussi toucher votre relation avec un autre proche comme votre mère, votre frère ou encore votre meilleur(e) ami(e). Quoi qu’il en soit, faites preuve de bienveillance et privilégiez avant tout l’échange et le dialogue.

Gémeaux

Rien de simple, le duel Mars/Jupiter (les deux en recul) fait tout aller de travers. Vous pensez être sur la bonne voie, un contretemps vous dévie de votre route. Vous croyez à l’histoire, un rebondissement compromet son déroulement. Évitez les calculs, ils seraient déjoués. Le plus : Votre sens de l’adaptation n’a jamais été autant indispensable pour vous aider à rebondir.

Cancer

Le passage de Pluton dans votre ciel préfigure une meilleure confiance en vous. Vous semblerez déterminé et sûr de vous quand il s’agira de prendre une décision. Cet élan de conviction sera remarquable et attirera l’attention de vos proches. Ceux cis se réjouiront de cette dynamique qui vous accompagne. Si vous êtes du troisième décan, vous aurez envie de tout chambouler et de changer votre mode de vie. N’imposez pas des règles uniquement selon votre vision du monde. Sondez autour de vous.

Lion

Trois planètes en Scorpion vous engagent à lutter. Un bras de fer avec le Soleil pour vaincre les résistances, des négociations avec Mercure pour imposer vos conditions. Enfin des détails à mettre au point avec Vénus pour aborder la relation amoureuse et l’avenir l’esprit serein. Le plus : En Gémeaux, Mars vous aide à vous démarquer par vos talents sans jamais forcer le trait.

Vierge

La sagesse de Mercure vous conseille de réfléchir posément avant d’accepter des propositions financières alléchantes. Celles-ci comporteraient des risques si elles ne sont pas bien considérées. Elles pourront provenir d’un associé ou encore d’un conseiller. Pesez le pour et le contre en faisant les calculs nécessaires. Du côté de votre travail, vous devrez vous intégrer au sein d’un groupe. Soit une nouvelle équipe, soit une réunion durant laquelle vous devrez trouver des points d’accord.

Balance

Difficile de trouver l’équilibre quand on ne se sent plus à sa place. Les événements vous donnent le vertige, ils vont à contre-courant de vos désirs. Vous prenez conscience de l’urgence de changer de situation et de votre potentiel à l’améliorer par des projets créatifs et personnels. Le plus : Le dialogue reste présent en toute circonstance, un atout majeur à utiliser pour faire passer vos idées.

Scorpion

Une fois à la retraite, on pense souvent que l’on a plus de temps pour profiter de sa famille ! Faux ! Vous courrez sept jours sur sept pour garder vos petits-enfants, pour vous rendre à votre partie de bridge hebdomadaire. En somme, vous n’arrêtez jamais ! Heureusement, vous possédez une faculté à vous organiser tout en prenant du recul. Cela s’appelle l’expérience ! Quant à ces petits jeunes moqueurs, ne relevez pas leurs taquineries un peu malsaines. Vous devez écouter vos propres envies sans même vous justifier.

Sagittaire

Pas sûr que le retour de Jupiter en Poissons vous réjouisse. En conflit avec votre Soleil natal, la planète de l’expansion réduit votre champ d’action sur le plan social. Vous êtes confrontée à des oppositions, des contradictions sans savoir qui croire, quoi penser et où aller. Le plus : Cramponnez-vous à vos repères (conjoint, famille, amis), ils sont votre boussole pour vous diriger.

Capricorne

L’ambiance au travail n’est pas idéale pour vous. Des accrochages électriques entre collègues ou une pression liée à un projet urgent créent une désagréable atmosphère. En recherche, des frustrations sont à prévoir. Cependant, ne vous tracassez pas trop, cette situation ne durera pas. Faites profil bas et soyez patient le temps que cela passe. D’ailleurs, c’est peut-être l’occasion pour vous intéresser à l’art de la méditation ou de profiter d’un moment de calme pour aller vous faire masser, afin de relâcher les tensions.

Verseau

Un brusque changement de cap déstabilise votre position. Une solution adaptée s’impose pour protéger vos acquis. En Scorpion Mercure complique aussi les transactions, l’argent est un sujet qui fâche, attendez-vous à devoir négocier ferme pour obtenir satisfaction. Le plus : Votre élan ne faiblit pas malgré les aléas, au contraire l’adversité vous motive à vous dépasser…

Poissons

Cette semaine, risque de remue-méninges en vue ! En effet, plus qu’une décision, la sentence devrait littéralement agir sur votre quotidien. Alors, prenez les choses avec un minimum de recul. Préparez-vous à relever ce défi. De toute manière, peu importe la nature de votre choix, l’analyse de tous risques encourus demeure indispensable. Pour y parvenir sans trop y laisser des plumes, la meilleure solution reste d’en parler avec ses essentiels. Mieux qu’un coach de vie, votre entourage va vous pousser à vous dépasser !