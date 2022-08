Horoscope : les prévisions astrales du lundi 29 août au dimanche 04 septembre 2022

Nous voici une fois encore à l’orée d’une nouvelle semaine. Vous vous demandez déjà sous quels auspices sera la semaine. Découvrez rapidement les prévisions astrologiques de cette semaine dans cet article.

Bélier

De la passion. Intense la romance, placée sous le signe de Vénus en Lion. Les sentiments s’expriment avec ferveur, c’est beau, fort, risqué si le lien devient exclusif et excessif. La jalousie peut prendre le relais et fragiliser votre union. Socialement, la rentrée s’annonce riche en projets variés et d’envergure. Le plus : un événement anodin peut provoquer un déclic et vous inciter à creuser l’idée, l’affaire, la piste.

Taureau

Grâce à la douceur de la lune, vous vous sentez relaxé et décontracté. En ces temps propices à la détente, ce relâchement peut s’apparenter à de la paresse chez certains. En effet, vous souhaiterez aussi fuir toute source de stress. Alors restez malgré tout actif et en éveil. Le risque : une tendance à la procrastination qui s’installe au fur et à mesure du temps. Sachez faire la part des choses et ne tombez pas dans l’oisiveté. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour trouver le juste milieu.

Gémeaux

Un carton. Que faire de Mars au-dessus de votre tête jusqu’en 2023 ? Faire un tabac en pariant sur des projets originaux et ambitieux. Plusieurs pistes s’offrent à vous, des discussions s’engagent, le courant passe bien, une offre vous plaît, vous signez. Tout peut arriver de suite et réussir très vite. Le plus : en amour, le coup de foudre ou les changements sont aussi magiques qu’imprévisibles.

Cancer

Inspiré par Saturne, votre corps exigera une bouffée d’air ou de la vitamine D pour se régénérer. Vous partez en vacances ? La pureté de la montagne, l’iode de la mer ou la chaleur du soleil vous seront très bénéfiques. Si ce n’est pas au programme, diffusez quelques gouttes d’huiles essentielles d’eucalyptus ou de pin sylvestre chez vous. Pour ressentir la chaleur du soleil, accordez-vous quelques séances de luminothérapie pour refaire le plein de vitalité et prévenir les coups de fatigue.

Lion

A l’unanimité. Mars en Gémeaux vous donne le pouvoir, celui de mettre tout le monde dans votre poche. Ajouté au charme, votre sens pratique rassure vos proches, ils savent où ils vont et quel but atteindre. Résultat, leur adhésion à vos projets vous est acquise les yeux fermés et pour longtemps. Le plus : rien à dire, tout est parfait, on ne peut que vous complimenter pour la mission que vous avez su remplir.

Vierge

Le soleil dans votre axe fait de vous un être assoiffé d’éloges. Cette semaine, il faudra vous louer ou disparaître. Cette attitude égocentrique s’accompagne de discours peu encourageants à l’égard de votre partenaire. Vous écoutez paresseusement ses projets, ennuyé par avance que la conversation se détourne de vous. Attention à ne pas froisser l’autre durablement. Vous devez apprendre à partager votre couronne. Célibataire, vous manquez de curiosité à l’égard de vos prétendants. A croire que vous les connaissez déjà par cœur.

Balance

Dans la félicité. Les plaisirs tout simples sont les plus rafraîchissants. Ils vous libèrent spontanément du stress, comme par enchantement. Celui que vous éprouvez cette semaine est aussi inattendu qu’émouvant, provoqué par quelqu’un qui vous aime beaucoup ; à qui vous plaisez si vous êtes célibataire. Le plus : un compromis est trouvé qui permet à chacun d’y voir plus clair et aux projets d’avancer.

Scorpion

C’est le moment propice pour vous reposer et prendre soin de vous. Le lâcher-prise peut s’avérer très positif durant cette période. Prenez le temps de vous ressourcer et de faire le plein d’énergie. Si vous avez l’occasion de vous balader en forêt ou dans un parc à proximité de votre foyer, laissez-vous porter par le calme ambiant de la nature ! Il sera plus facile pour vous de reprendre vos activités habituelles après vous êtes aéré l’esprit. Votre corps vous remerciera pour cette pause méritée !

Sagittaire

En devenir. Prévenez votre entourage de ne pas chercher à vous retenir. Sous l’impulsion de Mars en Gémeaux le Sagittaire est sur le départ, peu importe la destination. Vous avez soif de nouveauté, de liberté, faim de victoires à décrocher. Tout est encore à définir mais il y a de l’avenir. Le plus : la période est propice à changer de cadre de travail. Faites votre demande si vous voulez bouger.

Capricorne

Vous vous tracassez bien inutilement. Vous soupçonnez votre partenaire d’être volage alors qu’il vous donne toutes les garanties de sa fidélité. Cette méfiance illégitime pourrait à terme peser sur votre couple. Par chance, Vénus veille sur vos amours et vous met à l’abri des tourments. Célibataire, vous rôdez autour de l’élu sans parvenir à l’identifier. Il n’est pas impossible qu’il soit très proche de vous, par exemple sur votre lieu de travail. C’est ce que le positionnement de Mercure semble indiquer.

Verseau

Déjà loin. Vous pensez à l’avenir, Mars vous y encourage par des prises de contact utiles à même de piquer votre curiosité. Ces différentes portes de sortie (ou d’entrée) vous laissent toute la latitude d’exercer votre activité sans enjeu particulier, avec ce qu’il faut de recul pour ne pas stresser. Le plus : faire confiance à la vie vous réussit, surtout si vous cherchez l’amour. Il vient comme par magie.

Poissons

Vous serez d’humeur curieuse et ouverte. La planète Uranus vous aidera à sortir de votre train-train quotidien et réaliser vos envies. Choisissez cette semaine pour suivre votre instinct et vous initier à de nouvelles expériences. Que vous soyez ou non accompagné, casser la routine saura vous apporter plus de détente et de mieux-être. Si le voyage vous attire, foncez dès maintenant ! Dans un autre esprit, une cure de remise en forme peut aussi convenir à vos désirs de déconnection et de changement.