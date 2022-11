Horoscope : les prévisions astrales du lundi 28 novembre au dimanche 04 décembre 2022

Une nouvelle semaine vient encore de démarrer, vous vous demandez sous quel auspice sera-t-elle. Découvrez les prévisions astrales du lundi 28 novembre au dimanche 04 décembre 2022.

Bélier

La planète Vénus vous aidera à jouer de votre charme naturel pour convaincre votre entourage de vos arguments. Vous disposerez de nombreuses cordes à votre arc pour faire régner un climat de confiance et de sympathie au sein de votre famille. Avec un brin d’humour, vous transmettrez des ondes positives. Si vous êtes parent d’enfants en bas âge, vous vous adresserez à vos bambins avec des paroles délicates. Sans être trop laxiste, vous mettrez un point d’honneur à les éduquer avec douceur.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

Taureau

Mise à nu. Difficile pour un Taureau pudique et discret de se dévoiler. Jupiter vous tend la perche par l’entremise d’un proche qui s’interroge sur vos sentiments, leur nature, leur force et leur profondeur. Sa bienveillance inspire confiance et invite à la confidence, vous n’avez rien à craindre. Le plus : De nouveau dans le sens de la marche, Jupiter accélère les projets et les victoires financières.

Gémeaux

Vous voilà reparti pour une de vos bouderies sans queue ni tête ! Vous refusez de vous exprimer sur les motifs de votre vexation attendant avec une impatience mal dissimulée que l’autre les découvre. Vous allez attendre longtemps ! La présence de Pluton dans votre ciel atteste d’une communication réduite à sa plus simple expression. L’autre ne fera pas le premier pas, soyez en certain. Il est peut-être temps de formuler (clairement !) vos griefs… Célibataire, vous vous montrez chatouilleux lorsqu’on vous parle de vous. Cela vous donne l’air d’un dissimulateur.

Cancer

Bien-être. Jupiter a repris une course normale, on vit et travaille en osmose. Le couple se complète, l’équipe se relaie, les projets gagnent en cohésion. Cet environnement très agréable stimule votre créativité. Vous proposez, innovez, convaincue que votre entourage adhèrera à vos idées. Le plus : La période est propice à entreprendre une remise en forme, progressive avant de devenir optimale.

Lion

Entre votre famille et vos amis, votre cœur balance. Vous serez sollicité de toutes parts pour participer à des activités et des sorties en groupe. Vous serez vaguement tourmenté et chercherez à réjouir tout le monde. Tenir plusieurs rôles peut être éprouvant et vous en savez quelque chose ! Vous vous trouverez face à des choix. Soyez un peu plus égoïste et n’essayez pas de contenter tous vos proches. Décidez-vous une bonne fois pour toutes et ne revenez pas en arrière. Vous éviterez des déceptions.

Vierge

Tout est possible. Avec Jupiter en Poissons le rêve peut devenir réalité. Echangez la lucidité contre des aspirations élevées, débordez d’imagination pour concrétiser vos désirs et vivre vos passions. Le défi est grand mais le bonheur qui vous attend à l’arrivée est encore plus grand. Le plus : Célibataire l’amour est à votre portée si vous y croyez, le voulez et militez pour le trouver.

Balance

Vous travaillez dur et sans relâche pour mener à bien les objectifs requis. Vous ne comptez pas vos heures. Toutefois, votre investissement considérable n’est malheureusement pas correctement reconnu et apprécié à sa juste valeur. Vous méritez que l’on remarque tous les efforts que vous fournissez. Vous avez suffisamment longtemps espéré un retour de la part de vos référents. Stop ! N’attendez plus et prenez la situation en main. Décrochez enfin la promotion ou la prime que vous méritez tant !

Scorpion

Enfin tranquille. Les planètes vous fichent la paix, les soucis se tiennent à distance, vous soufflez. Profitez d’une cadence ralentie pour lever le pied à votre tour, vous offrir des distractions et vous évader. Inutile de rendre des comptes, improvisez vos journées à loisir au rythme de vos désirs. Le plus : Le retour à soi passe aussi par des soins appropriés à vos besoins physiques du moment.

Sagittaire

Dans la sphère professionnelle ou financière, vous contournerez les difficultés avec audace et bravoure. Ceci grâce au soutien de Saturne. Malgré les faiblesses en cours de route, vous tiendrez bon ! Plutôt que de laisser tomber, vous préférez franchir la ligne d’arrivée. C’est aussi le moment de vous plonger dans des activités intellectuelles qui ouvriront la voie à de nouvelles pistes professionnelles. La situation est idéale pour obtenir une promotion ou bien commencer une reconversion.

Capricorne

Contrariée. Des malentendus froissent les relations. Vous le regrettez sans pouvoir préserver le dialogue malgré l’attachement et les sentiments. Passer l’éponge ou tourner des talons le tiraillement est grand, la peine profonde. Jupiter suggère de faire confiance au temps pour apaiser les esprits. Le plus : Un bon exutoire vous aidera à décompresser et prendre le recul suffisant pour y voir plus clair.

Verseau

Votre volonté du moment : mettre du beurre dans les épinards. Avec l’arrivée de la planète Jupiter dans votre ciel, vous vous débrouillerez pour faire de grandes et petites économies. Ceci dès que l’occasion se présentera. Il serait même tentant pour vous d’arrondir les fins de mois avec un petit boulot ou bien travailler durant des heures supplémentaires. Que vous viviez en concubinage ou encore chez vos parents, votre volonté de participer à la vie du foyer s’élèvera tout au long de la semaine.

Poissons

Esprit visionnaire. Il y a ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Jupiter vous recommande de vous fier à votre intuition plutôt qu’élaborer des plans sophistiqués. Pas de scénario à écrire côté cœurs, des émotions à ressentir, des sensations à éprouver pour de grands moments à partager. Le plus : Mettez votre clairvoyance au service de vos proches, la justesse de votre jugement saura les éclairer.