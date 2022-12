Horoscope : les prévisions astrales du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023

Nous venons d’entrer dans le dernier virage de l’année 2022. Et vous vous demandez sous quels signes sera-t-il placé. Découvrez les prévisions astrologiques signe par signe.

Bélier

Cette semaine, vous pourrez compter sur l’appui de Mars, votre planète tutélaire, pour vous donner de l’énergie et de la motivation au travail. Vous devriez être en mesure de mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Côté amour, Venus pourrait vous apporter des moments de tendresse et de complicité avec votre partenaire. En ce qui concerne votre santé, prenez soin de vous en faisant de l’exercice régulièrement pour évacuer le stress.

Taureau

Avec le cycle lunaire de la semaine, vous ressentirez un certain confort matériel et professionnel. Vous serez satisfait de votre condition actuelle dans l’ensemble. Vous tournerez à votre avantage les situations et vous accommoderez avec joie de ce que vous possédez. Si votre train de vie vous convient, votre trésorerie, elle aussi, est en très bonne santé ! Continuez à consommer avec modération, en particulier si vous êtes natif du second décan. Votre fièvre acheteuse peut faire des ravages.

Gémeaux

Cette semaine, vous pourrez compter sur l’influence de Mercure, votre planète tutélaire, pour vous aider à communiquer et à nouer de nouvelles relations professionnelles. N’hésitez pas à vous montrer ouvert et sociable, vous pourriez décrocher un nouveau contrat intéressant. Côté amour, vous pourriez être confronté à des hauts et des bas dans votre vie de couple, mais avec l’appui de Mars, vous pourrez surmonter les obstacles. En ce qui concerne votre santé, prenez soin de votre alimentation pour rester en forme.

Cancer

Votre tempérament possessif aura un impact sur vos relations avec votre entourage. La crainte de voir s’éloigner des personnes proches influencera profondément votre comportement. Le passage d’Uranus devrait tout de même vous guider vers une issue favorable. Apprenez à vous détacher de façon sereine. Votre cercle social et familial saura vous rassurer durant cette période mouvementée. Montrez-leur que vous les aimez tout en neutralisant vos émotions. Celles-ci vous jouent souvent des tours.

Lion

Cette semaine, vous pourrez compter sur l’influence de Soleil, votre planète tutélaire, pour vous aider à briller et à vous mettre en valeur au travail. Vous pourriez recevoir des compliments et des félicitations pour vos réalisations, alors profitez-en pour continuer à vous dépasser. Côté amour, vous pourriez être confronté à des défis dans votre vie de couple, mais avec l’appui de Vénus, vous devriez être en mesure de maintenir la passion et l’harmonie dans votre relation. En ce qui concerne votre santé, faites attention à ne pas trop en faire et à prendre soin de vous pour éviter les blessures ou les épuisements.

Vierge

Le passage de Vénus vous incite à consommer moins mais mieux. Vous développerez un attrait pour l’écologie et souhaiterez réaliser des économies. Covoiturage, suppression des emballages sous plastique, utilisation réduite d’électricité… Cette prise de conscience aura un impact sur vos dépenses. Vous gagnerez en solidité financière et faciliterez ainsi vos fins de mois. Faites preuve de tolérance envers ceux qui vous entourent et qui ne veulent pas nécessairement changer leurs habitudes.

Balance

Cette semaine, vous pourrez compter sur l’influence de Vénus, votre planète tutélaire, pour vous aider à maintenir l’harmonie et la paix dans votre vie professionnelle. Vous devriez être en mesure de gérer les conflits et les tensions avec diplomatie et tact, alors profitez-en pour montrer vos compétences en communication. Côté amour, vous pourriez être confronté à des difficultés dans votre vie de couple, mais avec l’appui de Jupiter, vous devriez être en mesure de trouver des solutions pour surmonter les obstacles et renforcer votre complicité. En ce qui concerne votre santé, prenez le temps de vous détendre et de vous ressourcer pour éviter les tensions inutiles.

Scorpion

L’amitié demeure un trésor que vous devez savoir cultiver de semaine en semaine. À chacune apporte son lot de bons moments. Malheureusement, quelquefois, si on laisse ce beau jardin à l’abandon, quelques mauvaises herbes s’accumulent. À long terme, celles-ci risqueraient d’entraver l’ouverture de votre cœur à l’autre. Ce n’est pas parce que vous vous voyez peu que vous braquez. Pour vous faire pardonner de conserver de si vilaines pensées, réalisez une surprise à votre ami et allez diner avec lui.

Sagittaire

Cette semaine, vous pourrez compter sur l’influence de Jupiter, votre planète tutélaire, pour vous aider à voir les opportunités et les possibilités dans votre vie professionnelle. Vous devriez être en mesure de prendre des décisions audacieuses et de vous lancer de nouveaux défis, alors profitez-en pour vous épanouir et vous réaliser. Côté amour, vous pourriez être tenté de fuir les engagements et les responsabilités dans votre vie de couple, mais avec l’appui de Saturne, vous devriez être en mesure de trouver un équilibre entre votre indépendance et votre engagement. En ce qui concerne votre santé, prenez soin de vous et de votre corps pour éviter les blessures ou les épuisements.

Capricorne

Vous avez le goût du jeu et vous aimez prendre des risques, notamment sur des investissements financiers. Toutefois, si vous ne faites pas attention, vous pourriez mettre en péril votre capital, voire perdre beaucoup d’argent. En effet, ce n’est pas la meilleure période pour faire des placements. En attendant une meilleure influence des astres, vous ferez mieux de privilégier la vigilance et la mesure, plutôt que l’imprudence et l’audace. Et si vous souhaitez investir malgré tout, jouez la carte de sécurité.

Verseau

Cette semaine, vous pourrez compter sur l’influence d’Uranus, votre planète tutélaire, pour vous aider à être plus créatif et innovant dans votre vie professionnelle. Vous devriez être en mesure de trouver des idées originales et des solutions inédites pour résoudre les problèmes et surprendre vos collègues, alors profitez-en pour montrer votre originalité et votre talent. Côté amour, vous pourriez être tenté de fuir les engagements et les responsabilités dans votre vie de couple, mais avec l’appui de Jupiter, vous devriez être en mesure de trouver un équilibre entre votre indépendance et votre engagement pour maintenir la passion et l’harmonie dans votre relation. En ce qui concerne votre santé, prenez le temps de vous détendre et de vous reposer pour éviter les tensions inutiles.

Poissons

Cette semaine, quand votre frère vous a annoncé son mariage, tout le monde a remarqué le bonheur qui irradiait de votre visage. Prêt à aller jusqu’au bout de la nuit avec les tourtereaux, vous avez décidé de vous investir pleinement dans son organisation. Des alliances en passant par l’enterrement de vie de garçon ou à la gestion de la musique, ils se réjouissent de savoir qu’ils peuvent compter sur votre soutien et vos conseils. Attention, pour les proches comme pour les rois de la journée, tout se passe comme dans un rêve, alors profitez de chaque seconde.