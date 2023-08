Horoscope : les prévisions astrales du lundi 21 au dimanche 27 août 2023

- Publicité-

Une nouvelle semaine s’est ouverte encore. Amour, argent, bonheur, travail, santé, … Découvrez les prévisions des astres pour cette semaine du 21 au 27 août 2023.

Bélier

Dans le cadre de votre travail, vous mettrez les bouchées doubles et vous y prendrez du plaisir. Vous illustrerez véritablement les paroles de la chanson d’Henri Salvador : « Le travail, c’est la santé » ! N’exagérez pas non plus et conservez vos forces. Il y a un équilibre vie professionnelle/vie personnelle que vous devez encore trouver. Posez les limites dans le temps et de manière raisonnée. Ainsi votre métier ne prendra pas de place sur votre vie de famille ou bien vos relations amicales.

Taureau

Sous l’influence conjuguée de Vénus et du soleil vous développez d’étranges comportements. Vous croyez partout être le centre de l’attention et vous imaginez enflammer tous les cœurs que vous croisez… Tout juste si vous n’essayez pas de « raisonner » des prétendants qui n’en sont pas ! Vous semblez souffrir d’une légère érotomanie. Si tout le monde n’est pas amoureux de vous, comme vous paraissez le croire, vous jouissez de l’affection sincère et durable d’un signe de feu. Peut-être le début d’une belle histoire.

Gémeaux

Vous deviez partir en congrès la semaine prochaine. Fort heureusement, c’est annulé. Par conséquent, oubliez même cette idée saugrenue de travailler à demeure. En effet, puisque vous avez du temps libre, pourquoi ne pas organiser un repas avec une partie de votre famille ? Peut-être qu’en répétant l’action, vous allez apprécier cette visite hebdomadaire. Utile pour remettre à jour certaines données ou pour voir la vie sous un autre angle, ce contact deviendra rapidement indispensable.

Cancer

L’aspect de Neptune souligne votre loyauté et votre fidélité envers vos amis. Ces valeurs qui font partie de vous seront vivement reconnues. Vos camarades tiendront à vous remercier et vous laisseront entendre leur affection pour vous. Ils pourraient bien vous rendre la pareille dans les jours qui viennent. Ces démonstrations vous attendriront et vous donneront le sourire. Si vous avez un compagnon de vie, vous goûterez à des moments d’amour et de plénitude. En somme, la semaine sera agréable.

Lion

Cette semaine, vous développerez une tendance à vous replier sur vous-même. Qu’on se le dise : vous êtes dans votre bulle ! Tâchez tout de même de rester curieux au monde qui vous entoure. Mais cette vague de solitude est aussi l’occasion de vous retrouver. Laissez-vous transporter par la lecture d’un roman à l’eau de rose ou renouvelez la décoration de votre chez-vous en toute tranquillité. C’est aussi le moment idéal pour laisser de côté vos appareils électroniques et entamer une digital detox !

Vierge

Les prévisions astrales indiquent une semaine de transformations dues à la position de Mars et Vénus. Ces changements concerneront l’amour, le travail et les relations personnelles, offrant de nouvelles perspectives. En matière d’amour, ils pourraient rencontrer des défis ou ressentir une insécurité. Concernant le travail, ils vivront une semaine intense mais réussiront à surmonter les défis et à briller grâce à leurs compétences. Sur le plan financier, la situation sera stable et pourrait même connaître un gain supplémentaire. Côté santé, une grande énergie physique est attendue mais il est recommandé de ne pas se surmener et de prendre soin de son alimentation. Enfin, la semaine sera centrée sur la famille avec des discussions importantes à prévoir.

Balance

Les énergies cosmiques recommandent de prendre soin de sa santé mentale et physique et indiquent une opportunité impromptue de se démarquer dans son lieu de travail. En amour, Vénus se déplace dans le secteur de romance entraînant des surprises et des moments intenses. Il est recommandé de renouveler son engagement pour ceux en couple et d’être ouvert à une nouvelle rencontre pour les célibataires. En travail, la semaine favorise la collaboration et la communication. Sur le plan financier, une stabilité est prévue avec une amélioration générale de la situation financière par rapport aux semaines précédentes. Au niveau de la santé, la semaine sera revitalisante avec une amélioration de la forme générale. Sur le plan familial, une belle harmonie est prévue dans le cercle familial.

Scorpion

Une période d’introspection et d’ouverture à de nouvelles expériences s’annonce. En amour, une forte connexion avec le partenaire est prévue, alors que les célibataires peuvent attendre un coup de cœur inattendu. Au travail, la créativité et l’innovation sont favorisées. Les finances semblent stables avec des opportunités d’investissement prometteuses. Le bien-être physique et mental est accentué, avec un conseil de prendre du temps pour la relaxation et le ressourcement. On s’attend également à de bons moments en famille, grâce à des échanges facilités et à une harmonie renforcée. Le conseil général est de travailler sur soi-même et de favoriser la communication.

Sagittaire

Les prévisions astrologiques indiquent une semaine chargée de mouvements planétaires propices à une progression personnelle, notamment grâce à l’action de Mars. Au niveau sentimental, un mélange d’énergies passionnées et intenses pourraient conduire à une nouvelle romance ou à une revitalisation de la relation actuelle. Sur le plan professionnel, l’énergie positive est à l’ordre du jour, malgré des défis potentiels en début de semaine. Les perspectives financières pourraient également connaître un tournant majeur. Pour ce qui est de la santé, la semaine est marquée par l’énergie et la vitalité. Des défis pourraient se présenter au niveau familial, où la patience et le dialogue seront nécessaires pour dissiper les malentendus et renforcer les liens. L’exploitation de l’énergie et de la créativité, ainsi que le maintien de relations saines, sont conseillés pour tirer le meilleur parti de cette semaine.

Capricorne

Une semaine intéressante avec un temps pour se ralentir et réfléchir en profondeur s’annonce pour les Capricorne. En amour, des liens plus forts sont prévus et les célibataires pourraient rencontrer quelqu’un de spécial. Sur le plan du travail, bien que sous pression, les Capricornes ont toutes les ressources pour gérer leurs tâches. Ils pourraient aussi être reconnus pour leurs efforts. Pour les finances, la patience et la prudence sont recommandées malgré la générosité. En termes de santé, il est conseillé d’éviter les excès, de se détendre et de bien manger. En ce qui concerne la famille, des énergies positives sont prévues et les Capricornes pourraient aider à résoudre des conflits. Enfin, pour réussir la semaine, il est conseillé de rester concentré sur les objectifs et de prendre soin de soi.

Verseau

Les natifs de ce signe auront une semaine riche en changements et rebondissements, stimulant la créativité et l’intuition. En amour, le pronostic est positif tant pour les célibataires que pour les personnes en couple, avec cependant un risque de malentendus en milieu de semaine. Pour le travail, une semaine de grande productivité est annoncée, avec une impulsion à l’innovation, mais aussi des rencontres de pression ou de stress. Une fluctuation financière est prévue, avec une possibilité d’entrée d’argent inattendue, mais également de dépenses imprévues. La semaine devrait être marquée par une préoccupation pour le bien-être mental, avec une sensibilité émotionnelle accrue, des moments de stress et un besoin de détente et de méditation. Pour la santé physique, des troubles mineurs sont à prévoir, qui peuvent être limités par le repos, les étirements, une bonne alimentation et l’activité physique. Enfin, la semaine sera marquée par des retrouvailles familiales et une harmonie au sein du foyer, et malgré un différend mineur possible le week-end, l’ambiance restera généralement positive

Poisson

Une semaine remplie d’intuition et d’émotion. Sur le plan sentimental, des vibrations d’amour sont attendues, potentiellement avec l’arrivée d’un nouveau partenaire romantique. Côté travail, des opportunités de montrer de la proactivité et une invitation à prendre des risques sont prédites. Sur le plan financier, une potentielle amélioration de la situation financière est prévue grâce à une entrée d’argent inattendue. Néanmoins, une semaine délicate côté santé est anticipée, avec un besoin de veiller à son bien-être physique et psychologique. Finalement, au niveau familial, des tensions pourraient survenir, mais une communication ouverte pourrait aider à résoudre les désaccords.

