Horoscope: les prévisions astrales du lundi 20 au dimanche 28 mars 2023

Une nouvelle semaine a démarré depuis hier. Mais vous ne savez vraiment pas encore la gérer. Argent, bonheur, santé, …. Découvrez les prévisions des astres pour vous au cours de cette semaine.

Bélier

La semaine commence avec le Soleil en Bélier et cela apportera un coup de pouce à votre carrière. Vous pourriez connaître des gains inattendus dans les affaires ou vous pourriez avoir l’occasion d’assumer de nouvelles responsabilités au travail. La période est également favorable aux investissements financiers. Sur le plan romantique, certains natifs du Bélier pourraient se trouver attirés par une personne à laquelle ils s’attendaient le moins.

Taureau

Prémonition. Des idées nouvelles germent dans votre esprit. C’est encore floue mais vous sentez monter le besoin d’évoluer. Pas de panique, vous avez encore le temps pour préparer cette étape. Profitez de la Nouvelle Lune du 21 mars pour tester vos intentions auprès de vos proches. Le plus est que vous recevez le soutien de Vénus et Mars, c’est bon pour la confiance, le moral et l’estime de soi.

Gémeaux

Cette semaine, vous serez d’un caractère quelques peu irritable. Votre colère pourrait prendre le pas sur le reste de vos émotions. Gardez votre sang-froid et privilégiez la communication lorsqu’un conflit surgit. Vous avez en vous toutes les armes pour rééquilibrer votre humeur et apaiser les situations. Afin de retrouver le calme, prenez un moment seul et respirez profondément. Répétez cela deux à trois fois. Vous reprendrez ainsi plus facilement le contrôle de vos émotions sans aucune pression.

Cancer

La semaine commence avec le Soleil en Bélier, et ce sera le moment idéal pour les natifs du Cancer de se concentrer sur leurs objectifs financiers. Vous pourriez faire des investissements judicieux ou trouver une occasion de gagner un revenu supplémentaire. Sur le plan romantique, vous pourriez faire des progrès si vous êtes prêt à prendre l’initiative.

Lion

La solution est là juste devant vous. La Nouvelle Lune du 21 mars rebat les cartes en dévoilant le plan secret qui vous manquait pour atteindre votre but côté pro. Ne perdez plus de temps, passez à l’action. Vous n’êtes pas seule sur les rangs, faites le buzz sur vos talents. Le plus, le soutien du Soleil en Bélier encourage tous les projets de formation ou reconversion.

Vierge

Pluton dans votre ciel vous fait douter de votre pouvoir de séduction. En couple, vous estimez que votre partenaire porte sur vous un regard dépourvu d’admiration. Cela vous incite à chercher ailleurs la reconnaissance que vous méritez. Célibataire, vous vous contentez d’allumer une flamme dont vous vous détournez par la suite. Vous nourrissez un besoin égoïste de plaire, quitte à blesser des cœurs au passage. L’heure est à la reconquête d’une estime de vous-même que vous paraissez avoir perdue.

Balance

La semaine commence avec le Soleil en Bélier, ce qui apportera une énergie positive aux natifs de la Balance. Sur le plan professionnel, vous pourriez progresser dans votre carrière ou obtenir la reconnaissance de votre travail acharné. Sur le plan financier, c’est une bonne période pour les investissements, mais veillez à ne pas prendre trop de risques.

Scorpion

À partir du 20 mars, votre instinct se manifeste et prend les commandes dans votre vie quotidienne. Finie la routine, on change tout. Ne vous inquiétez pas, vous êtes portée par un flot d’ondes positives. Le côté pratique de la situation peut attendre, battez le fer quand il est chaud. Le plus, la Nouvelle Lune du 21 mars révèle ce qui vibre en vous, cultivez cette flamme intérieure.

Sagittaire

La planète Vénus vous aidera à jouer de votre charme naturel pour convaincre votre entourage de vos arguments. Vous disposerez de nombreuses cordes à votre arc pour faire régner un climat de confiance et de sympathie au sein de votre famille. Avec un brin d’humour, vous transmettrez des ondes positives. Si vous êtes parent d’enfants en bas âge, vous vous adresserez à vos bambins avec des paroles délicates. Sans être trop laxiste, vous mettrez un point d’honneur à les éduquer avec douceur.

Capricorne

La semaine commence avec le Soleil en Bélier, et ce sera le moment idéal pour les natifs du Capricorne de se concentrer sur leurs objectifs professionnels. Cela pourrait apporter des opportunités inattendues ou de nouveaux projets. Sur le plan financier, vous devriez respecter votre budget et éviter de prendre des risques.

Verseau

Qui dit fratrie dit malheureusement trop conflit. Un rien suffit pour que celui-ci s’amplifie. Pour résoudre tous vos soucis, vous devez réaliser un tri sélectif entre les paroles blessantes et les réconfortantes. Cette semaine, vous devez vous concentrer et (re) construire cet équilibre. Ce dernier vous permettra d’affronter ce tsunami avec calme et sérénité. Pas facile, cela demeure la meilleure solution pour apaiser les esprits en attendant la prochaine réunion de famille.

Poissons

Prudence. Toutes les conditions sont réunies pour un dérapage contrôlé ou pas côté finance. Du calme, tout n’est pas à rejeter. Vos idées sont bonnes, reste à évaluer avec précision l’état de vos ressources. Faites-vous accompagner si vous manquez de compétences ou d’informations. Le plus, Vénus facilite les échanges et les négociations, Mars booste votre créativité et votre charme.