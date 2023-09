Horoscope : les prévisions astrales du lundi 18 au dimanche 24 septembre 2023

- Publicité-

Amour, travail et argent… Découvrez vos prédictions astrologiques signe par signe, pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023.

Bélier

La semaine dernière était placée sous le signe de l’effort, avec une volonté de changer de rythme. Après tout ce travail, vos efforts ont fini par payer et vous en récoltez les fruits cette semaine ! Vous avez une énergie nouvelle qui vous fait pousser des ailes, grâce au repos accumulé ces derniers jours. Vous disposez aussi une fraîcheur mentale qui vous permet d’aborder avec sérénité des problèmes qui vous paraissaient insolubles il y a peu. Continuez dans cette voie et plus rien ne vous arrêtera.

Taureau

Des hauts et bas. Le 19 septembre, la déception s’installe au sein de votre cercle amical. Ne jugez pas trop vite, c’est peut-être une erreur, une mauvaise interprétation. Bingo, le 21, vos doutes tombent. Vous avez retrouvé la foi et la confiance en une personne qui vous accompagne dans un projet personnel. La Balance, sera le partenaire sûr sur qui vous pouvez toujours compter.

- Publicité-

Gémeaux

Semaine mitigée côté cœur… En couple, il sera important d’apaiser les tensions qu’il pourrait y avoir dans votre couple. Ne soyez pas constamment sur la défensive et ne vous renfermez pas dans votre coquille. Votre partenaire est avec vous, et non contre vous. Privilégiez ensemble le dialogue et l’écoute. Célibataire, vous éprouverez des difficultés à interagir avec les autres. Vous préférez rester dans votre cocon, tranquille. Veillez, cependant, à ne pas trop vous couper du monde, au risque de vous miner le moral.

Cancer

Après un moment de flottement, puis une discussion sérieuse avec votre conjoint ou un partenaire professionnel, vous poursuivez votre engagement au sein d’une relation qui vous tient à cœur. Une mise au point sur l’objectif, le timing d’un projet en cours était nécessaire. La Vierge, le signe qui porte un regard objectif et sincère sur votre situation, sera votre allié.

Lion

Votre état positif de la semaine vous aidera à voir le verre à moitié plein au quotidien. Vous tiendrez la forme suite à une baisse de nervosité. Avec succès, vous vous investirez dans la vie de votre foyer. Vous communiquerez avec douceur votre sourire et votre joie de vivre. Saisissez cette belle opportunité pour vous libérer des tâches que vous considérez par habitude comme des corvées. Ménage, repassage, rangement, cuisine ou même faire le tri ! Vous en tirerez une grande satisfaction.

- Publicité-

Vierge

Pas si seule. En couple ou en solo, vous vivez un moment de solitude ou de doute. C’est passager et probablement une mauvaise interprétation de votre situation. Le 21 septembre, votre conjoint se rapproche de vous et vous offre une belle surprise. Célibataire, cette journée s’annonce intense et surprenante. Le Capricorne, votre signe allié vous rassurera avec son calme, sa solidité et sa loyauté.

Balance

Trop directif ? Vous ? C’est fort possible. Quoi qu’il en soit, la planète Uranus vous assagira. Votre tempérament strict risque de prendre quelques jours de vacances. Vous vous adresserez à votre famille et vos amis avec plus de légèreté et montrerez que vous aussi, vous savez vous relaxer ! Si vous avez des enfants, prenez garde à ce que ces derniers n’en profitent pas trop. Ils pourraient vous faire tourner en bourrique ! Spécialement si vous êtes natif du premier décan. Sachez dire non !

Scorpion

Vous ferez preuve d’une réelle attention au bien-être et à la santé de votre famille et de vos amis. Vous ressentez le besoin de les rassurer par votre présence. Si vous êtes du premier décan, il vous tiendra également à cœur que vos proches vous témoignent leur reconnaissance. Vous estimez que votre attention envers eux doit être remarquée de temps à autre. Gardez en tête que chacun vous remercie à sa manière. Que ce soit avec des mots ou des gestes. Dans tous les cas, ne vous vexez pas !

- Publicité-

Sagittaire

Bien entouré. En plein boom côté boulot et personnel, vous avez l’impression de manquer de soutien. Ne restez pas avec ce sentiment de solitude. Confiez-vous à vos proches. Ils vous rassurent très vite en offrant même un soutien financier ou matériel si nécessaire. Exit les doutes ! Votre signe allié le poisson, vous crée la surprise et vous offre plus que du soutien, de l’amour.

Capricorne

Malgré le contexte économique actuel délicat, vos finances seront plutôt épargnées cette semaine encore. En effet, vous serez sous l’aile bienveillante de Vénus. Cette planète vous apportera la paix et l’équilibre, pour votre budget notamment. Continuez à gérer intelligemment votre argent. Résistez aux dépenses extravagantes et aux achats compulsifs, afin de ne pas vous mettre dans une situation fâcheuse. Votre attitude sérieuse et prudente vous permettra de traverser cette période sans trop de difficultés.

Verseau

Prudence cette semaine ! La planète Mars fait son entrée dans votre signe. Il y aura par conséquent de gros risques de disputes avec votre partenaire. Les stress du quotidien seront la source principale de vos ennuis de couple. Plutôt qu’être dans le conflit, concentrez vos efforts sur le dialogue pour arrondir les angles et apaiser les tensions. Pour les personnes célibataires, vous serez ailleurs, trop préoccupé par des soucis de budget ou de travail. Votre état d’esprit ne sera pas aux rencontres ni aux flirts.

Poissons

En couple ou au sein d’une association, vous ressentez le besoin de prendre vos distances. Le lien n’est pas cassé mais la pression de votre conjoint ou de votre partenaire vous pèse. Retirez-vous un moment en expliquant votre démarche histoire de ne pas gâcher la relation qui reste bonne. Inspirez-vous du côté jouisseur de votre signe allié, qui est le Taureau, quotidiennement.

Articles similaires