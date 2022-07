Horoscope : les prévisions astrales du lundi 18 au dimanche 24 juillet 2022

Nous voici à l’orée d’une nouvelle semaine. Amour, argent, réussite, bonheur… Découvrez ce que nous réserve les astres signe par signe.

Bélier

Légère déviation. La voie semble toute tracée, un événement en modifie pourtant la trajectoire. La bifurcation est positive rassurez-vous, elle vous permet de vivre une expérience inédite exaltante. S’il s’agit d’une rencontre, la relation se révèle si forte qu’elle peut bouleverser tous vos plans. Le plus : les circonstances favorisent un rapprochement. Le plaisir de se retrouver balaie toute appréhension.

Taureau

Côté travail, le mot d’ordre de la semaine est la rigueur. Dans un environnement fortement tourmenté, vous êtes le capitaine qui mène son équipage à bon port. Véritable meneur d’hommes, c’est à la lueur de Pluton que vous vous guidez, et c’est elle qui vous sauve des écueils qui menacent votre navire. Gardez le cap et n’en déviez surtout pas, vous en ressortirez grandi aux yeux de tous. En ne cédant pas au chant des sirènes, vous faites preuve d’une présence d’esprit qui vous met à votre avantage.

Gémeaux

Vous êtes à un carrefour de votre vie. Le passé s’éloigne, une page se tourne, une nouvelle aventure commence. Certaines conditions doivent être satisfaites pour réussir la transition. Ne précipitez rien, prenez le temps de réunir les éléments dont vous avez besoin pour vous lancer. Le plus : n’hésitez pas à faire le premier pas et à engager la discussion, vous avez beaucoup à y gagner.

Cancer

« L’œil était dans la tombe et regardait Caïn » … Vous avez mauvaise conscience. La présence de la lune dans votre ciel indique que l’une de vos mauvaises actions risque de refaire surface. Un sentiment de culpabilité vous pousse à éviter votre partenaire, vous n’osez plus soutenir son regard. C’est le moment de faire preuve de courage et de diplomatie… Célibataire, vous n’assumez pas bien ce que vous êtes. Vous paraissez vous chercher encore, comme si vous étiez adolescent. Vous vous étudiez trop.

Lion

On peut tout à la fois être lucide et avoir du mal à affronter la réalité, surtout quand l’affectif s’en mêle. Vous avez conscience que la situation ne vous comble pas sans pouvoir y remédier. Saturne vous oblige à réagir par une décision à prendre de toute urgence et de toute évidence. Le plus : pariez sur un dépaysement plaisant pour vous changer les idées et nouez de chouettes contacts.

Vierge

Soyez attentif aux embêtements de saison (rhumes, allergies, etc.) : vous y serez particulièrement sensible en cette période. Cette fragilité passagère devrait vous pousser à faire preuve d’une prudence redoublée : prenez toutes les précautions habituelles, notamment concernant certains problèmes de santé récurrents, qui pourraient décider de se montrer particulièrement actifs. Ascendants Cancer, vous bénéficiez d’une résistance accrue qui pourrait vous permettre de passer entre les gouttes, ouf !

Balance

Une bonne surprise vous attend, la visite inopinée d’un proche, une invitation inespérée. L’épisode illustre l’attachement que l’on vous porte et le plaisir de vous combler. La Balance se sent aimée, tout ce dont vous avez besoin pour retrouver la confiance si vous l’aviez perdue. Le plus : de nouveaux horizons s’offrent à vous sur le plan matériel, la possibilité d’améliorer vos revenus.

Scorpion

Vous voilà tout prêt à brûler ce que vous avez adoré… Les charmants défauts qui vous séduisaient tant chez l’autre vous arrachent aujourd’hui des grimaces d’irritation. Pire que tout, ce n’est pas ce que l’autre fait qui vous agace, mais ce qu’il est. L’influence de Mars fait de vous un despote muet. Vous torturez l’autre par vos silences, vos gestes (vous levez les yeux au ciel très souvent) et vos soupirs. Célibataire, vous paraissez agréablement surpris par la liberté qu’offre la séduction virtuelle.

Sagittaire

Coquillages et crustacés, pas de plateau de fruits hélas, mais une tendance à vous fermer comme une huître. Quand le Sagittaire se tait, il faut y voir la marque d’une profonde contrariété. L’affront, la déception ou la défaite n’a pas été digéré, seul le temps adoucira la peine. Le plus : un petit sourire extérieur peut provoquer un déclic et vous aider à rebondir d’un seul coup.

Capricorne

Certains se verront touchés par quelques insomnies. Surtout le troisième décan. Cette période agitée est sans doute due à certaines tensions accumulées. Il s’agit d’un épisode de stress sans gravité. Pour améliorer vos nuits, ôtez les stimulants en fin de journée tels que les écrans, le café, le thé… Allégez vos diners et ne vous endormez pas dans une pièce trop chauffée. Quelques remèdes aux plantes (houblon, verveine, tilleul…) favorisent aussi l’endormissement. Demandez l’avis de votre médecin !

Verseau

Mercure arrive en Lion mercredi, son jour favori. Sa présence se révèle décisive dans les négociations, vous devez jouer de ruse et des coudes pour tirer avantage de la situation. Sur le plan affectif, Mercure génère de l’ambiguïté qu’il convient de lever au plus vite pour préserver la confiance. Le plus : pas d’hésitation à exprimer vos sentiments, dites tout sans tabou c’est bon pour les relations.

Poissons

Electrisé par la passion, vous peinez à tenir en place. Vous vous sentez prêt à déplacer des montagnes pour un sourire de l’être aimé. Porté par l’énergie positive de Jupiter, vous avez l’âme en fête et multipliez les déclarations. Chaque jour apportera à votre partenaire son lot de surprises qui saura en retour vous émerveiller. Célibataire, vous êtes gai comme un pinson et savez vous montrer particulièrement inventif pour susciter l’intérêt. Face à l’afflux des prétendants, il vous faudra cependant effectuer un choix.