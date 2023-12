Horoscope: les prévisions astrales du lundi 18 au dimanche 24 décembre 2023

- Publicité-

L’avant dernière semaine de l’année 2023 vient de s’ouvrir. Argent, bonheur, santé, travail,… Découvrez les prévisions astrales signe par signe pour cette nouvelle semaine.

Bélier

Mercure recule dans votre secteur pro et vous invite donc à faire preuve de patience, vous qui aimez que les choses aillent vite allez devoir prendre le temps pour obtenir ce que vous désirez, pour obtenir une réponse, pour obtenir cette signature ou ce contrat. Un temps de réflexion nécessaire. Tiens bon petit Bélier, tout vient à point à qui sait attendre.

Taureau

Côté travail, après une longue traversée du désert professionnelle, de nouvelles opportunités s’offriront enfin à vous cette semaine. Que ce soit au travers d’une revalorisation ou d’une prime, la chance saura se mettre sur votre chemin. Réjouissez-vous de ces nouveautés, qui vous donnent une bouffée d’air bienvenue. Financièrement, de bonnes nouvelles devraient finir de vous rendre le sourire. En fin de semaine, vous aurez un choix délicat à faire. Analysez la situation avec clairvoyance et vous en sortirez gagnant.

Gémeaux

Mercure travaille sur vos héritages familiaux, vos peurs, vos doutes, vous invite à regarder de plus près votre manière de gérer votre argent, elle vous propose de plonger en vous-même pour une introspection et voir ce qui doit être transformé, modifié ou balayé. Mars quant à elle réveille vos envies, vos désirs et augmente votre vitalité.

Cancer

La forme physique vous gagne ces jours-ci et vous redoublez d’énergie sous l’influence de Vénus. Profitez-en pour vous adonner à des occupations qui vous font envie mais que vous repoussiez. Un stage de danse ou de théâtre vous permettra d’exprimer votre créativité. Une façon amusante de laisser libre cours à votre imagination. Grâce à cette pause artistique, vous maintenez votre santé de fer et recevez des vibrations positives, essentielles à votre équilibre. Faites-vous plaisir.

Lion

Mars vous transmet sa fougue, son élan, son enthousiasme et remonte le moral des troupes. Seule Mercure reculant vous fait patienter dans vos décisions, vous oblige d’accepter la lenteur dans les réponses que vous attendez ou les actions mises en place. Tout marche au ralenti, profitez-en pour ralentir le tempo vous-même et vous poser.

Vierge

Physiquement et mentalement, vous vous porterez plutôt bien. Vous vous sentirez reposé comme après une longue nuit de sommeil réparatrice. Pensez à manger des fruits ou des légumes quotidiennement pour prolonger ce bien-être actuel. Mettez l’accent sur les oranges et les pommes pour favoriser votre système immunitaire. Ascendants Vierge, ralentissez aussi la consommation de lait de vache et dirigez-vous vers des substituts tels que le lait d’amande ou de soja pour éviter les ballonnements.

Balance

Mercure recule et ralentit peut-être une situation familiale ou bien vous invite à regarder de plus près vos fondations, tout ce sur quoi vous vous êtes construit et voir ce que vous pouvez modifier ou transformer, vous obligeant à faire preuve de diplomatie et de compréhension plus que de raison. Votre meilleure arme ? La prudence.

Scorpion

Le soleil sera à vos côtés cette semaine et vous récolterez très vite le fruit de vos efforts. Vous prospérerez dans le domaine professionnel. Vous ressentirez une sensation d’harmonie qui ne vous quittera pas. Concernant l’aspect financier, vous serez intéressé par des placements qui pourraient vous faire gagner un peu d’argent. Prenez en compte vos besoins monétaires. Vérifiez si ceux cis sont plus ou moins immédiats ou importants ou non. Vous saurez mieux vous orienter dans vos choix économiques.

Sagittaire

Mars dans votre signe vous aide à concrétiser, vous donne des idées pour avancer, vous pousse à réussir ou à obtenir gain de cause et ne vous laisse pas tomber. Allez de l’avant grâce à Mars, soyez dans le combat. Mercure vous propose de réfléchir à vos envies, vos besoins, votre sécurité émotionnelle et matérielle.

Capricorne

Depuis quelque temps, on ne vous reconnait plus. Le soir, vous préférez rester chez vous plutôt que de voir du monde. Le weekend, vous passez vos secondes de libre à récupérer. De ce fait, vos amis se posent des questions et tentent de vous motiver pour prendre un bon bol d’air en leur compagnie. Une fois le premier pas fait, en un tour d’étoile, le naturel enjoué de votre signe reviendra rapidement. Influencé par la présence de Jupiter dans votre ciel, vous allez retrouver des couleurs en vous éloignant de la noirceur.

Verseau

Mercure freine vos envies d’ailleurs, vous demande de regarder votre lien à la spiritualité et de voir ce qui doit changer dans votre comportement. Il est temps d’aller dans votre intimité et d’oser regarder vos origines. Vénus dynamise votre vie professionnelle et apporte la chance dans vos activités ou de nouvelles perspectives d’avenir.

Poissons

Vous vous pensiez plus fort que ça. Hélas, ce n’est toujours pas le cas ! Même si vous aimez de tout votre cœur votre famille, des fois, elle a tendance à vous exaspérer. De ce fait, pourquoi ne pas prendre un peu de distance pour la semaine qui arrive ? Présent dans votre signe, Pluton sera honoré de canaliser tous ces ressentis négatifs pour les transformer en confettis positifs. Répartis équitablement sur vos moments de doute et de panique, ils créeront un sentiment d’apaisement.