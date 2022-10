Horoscope : les prévisions astrales du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2022

La troisième semaine du mois d’octobre 2022 suit déjà son cours. Découvrez dans cet article, les prévisions des astrologues pour vous.

Bélier

Décidément, vous avez une santé de fer ! Depuis quelque temps, rien ne vous atteint et c’est en grande partie grâce à votre hygiène de vie impeccable. Les semaines passent et votre état de forme est toujours au top ! Nutrition équilibrée, activité physique régulière et sommeil respecté, vous maîtrisez votre rythme et cela se ressent. Pour que cet état de forme exceptionnel se poursuive encore longtemps, continuez à éviter ainsi tous les petits excès du quotidien, c’est le secret de votre réussite.

Taureau

Belle météo. La mer est bleue, le drapeau vert, vous êtes sur un nuage. Cette ambiance douce favorise des activités florissantes dans tous les secteurs de votre vie. Côté cœur, tout est mis en œuvre pour que les échanges soient harmonieux. Le plus : Célibataire, vous rougissez de plaisir, conquise par le charme irrésistible d’un prétendant.

Gémeaux

Jupiter dans votre ciel vous incite à entreprendre un voyage en solitaire, que vous soyez en couple ou non. Un fort désir d’indépendance vous gagne, vous avez besoin de respirer un air nouveau et de le respirer seul. Votre volonté n’est pas annonciatrice d’une rupture, mais il faudra faire preuve d’habileté pour en convaincre votre partenaire. Vous avez parfois besoin de vous enivrer de solitude, la promiscuité peut vous gâter le plaisir de la vie à deux. Vous êtes aussi un signe intellectuel tourné vers la méditation.

Cancer

Jouer le match. Un nouveau défi vous attend. Son enjeu financier vous oblige à manœuvrer, batailler et négocier avec ténacité pour rafler la mise. La confiance est là, le moral au beau fixe, tout laisse à penser que vous l’emporterez haut la main. Le plus : Le relationnel est plus important que jamais pour réaliser vos projets dans de bonnes conditions.

Lion

Une petite baisse de régime à noter ces temps-ci. Votre organisme vous alerte à sa façon. Nervosité, fatigue ou hypersensibilité, soyez attentif au langage de votre corps. En repérant rapidement ces signes de faiblesse, vous saurez agir en conséquence. Couchez-vous à des heures raisonnables et privilégiez des aliments riches en fer ou en vitamine C lors de vos repas. Dans le cas où vous vous sentez surmené, accordez-vous des pauses de temps à autre et ne tirez pas davantage sur la corde.

Vierge

Epanouie. Votre optimisme rassure votre entourage et apporte de la légèreté dans vos relations. Chacun se réjouit de vous voir confiante, en forme, exerçant des activités gratifiantes. L’ambiance est à la fois studieuse et à la fête. Le plus : Votre moral au beau fixe, le bien-être s’étend à votre corps tout entier avec un sentiment de plénitude.

Balance

Vous soupçonnez votre partenaire de se retrancher derrière une fausse maladresse pour vous adresser des reproches. Vous jugez que ses « C’est sorti tout seul » et ses « Ce n’était pas méchant » sont sujets à caution. Vous n’avez peut-être pas tort. La figure gémellaire de Mercure domine votre ciel. La duplicité de votre partenaire n’est pas forcément le fruit de votre imagination. Célibataire, vous jouez sur deux tableaux à la fois, en toute discrétion, mais pas en toute loyauté.

Scorpion

Sujet de fierté. Votre succès est légitime et mérité, le résultat d’âpres discussions et de durs efforts. Capitalisez sur votre savoir-faire pour l’exploiter dans de nouveaux secteurs. Le champ des possibles élargi, d’autres victoires vous attendent. Le plus : L’amour est au rendez-vous si vous le cherchez ou l’espérez, des câlins plein les bras.

Sagittaire

Attention mauvaise humeur ! Grognon comme un ours en hiver, vous n’avez pas envie de sortir de votre caverne et encore moins qu’on vous y dérange. Vous n’êtes pas d’humeur sociale cette semaine, et préféreriez vivre coupé du monde si vous en aviez la possibilité. Cet éloignement peut être positif s’il est l’occasion pour vous de vous recentrer sur vos envies. Si c’était amené à durer, essayez de vous remettre en question : votre irritabilité n’est-elle vraiment due qu’aux autres ? Des sources de stress latentes pourraient bien en être la véritable cause.

Capricorne

Contre toute attente. Ce qui vous semblait futile hier peut occuper une place importante dans votre vie. L’impact sur votre vie se révèle positif. Tirez avantage des opportunités créées par cette situation inédite, vous élargirez votre champ d’action. Le plus : Une conclusion à priori heureuse se confirme et vous libère de contraintes matérielles.

Verseau

Gardez-vous bien de faire des promesses. Si vous jugez comme Samuel Butler que « Les serments sont des mots et les mots ne sont que du vent », vous semblez oublier que votre partenaire, lui, les croit. La présence de Saturne dans votre ciel devrait vous inciter à faire preuve de plus de retenue dans vos grandes déclarations. Ne promettez pas plus que vous ne pouvez tenir, sans quoi vous en subirez les conséquences. Célibataire, vous rêvez davantage de complicité que d’amours passionnées.

Poissons

Le soleil sera à vos côtés cette semaine et vous récolterez très vite le fruit de vos efforts. Vous prospérerez dans le domaine professionnel. Vous ressentirez une sensation d’harmonie qui ne vous quittera pas. Concernant l’aspect financier, vous serez intéressé par des placements qui pourraient vous faire gagner un peu d’argent. Prenez en compte vos besoins monétaires. Vérifiez si ceux cis sont plus ou moins immédiats ou importants ou non. Vous saurez mieux vous orienter dans vos choix économiques.