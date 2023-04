Horoscope : les prévisions astrales du lundi 17 au dimanche 23 avril 2023

- Publicité-

Déjà une nouvelle période qui s’ouvre, sera-t-elle placée sous le signe de la chance ou des obstacles ? Les planètes du zodiaque vous serviront-elles en amour pour ce milieu du mois d’avril 2023 ? Ou plutôt dans votre travail ou dans vos finances ? Ou bien encore faudra-t-il faire attention à votre santé ou à vos amitiés…? Signe par signe, voici les prévisions des astrologues.

Bélier

Compte à rebours. Profitez des derniers jours du Soleil en Bélier pour conclure une négociation, rallier vos proches à votre point de vue. La Nouvelle Lune du 20 dans votre signe marque le début d’un nouveau cycle. Si vous n’avez pas obtenu d’accord, changez de cap ou de méthode. N’hésitez pas à jeter toutes vos forces dans la bataille. Jupiter entretient moral et confiance.

Taureau

La présence conjuguée de Jupiter et d’Uranus dans votre ciel laisse peu de place au doute : votre couple ne paraît pas être prioritaire pour vous dans l’immédiat. Vous êtes davantage tourné vers les activités de groupe et préférez avancer professionnellement que dans votre vie à deux. Votre partenaire saura se montrer compréhensif durant cette période de repositionnement professionnel. Attention toutefois à ne pas faire systématiquement passer l’autre en dernier, il pourrait finir par en prendre ombrage.

Gémeaux

- Publicité-

Cette semaine, les astres ne vous facilitent pas la tâche. Le but ? Vous encourager à faire un pas de côté pour creuser un sujet qui vous rebute mais qui a son importance. Le 21, Mercure, votre planète, recule dans le secteur des bilans. Le message est clair : on se pose, on réfléchit.

Pluton, la transformation, vous aide à sonder vos profondeurs pour aller à l’essentiel.

Cancer

Décidément, vous avez une santé de fer ! Depuis quelque temps, rien ne vous atteint et c’est en grande partie grâce à votre hygiène de vie impeccable. Les semaines passent et votre état de forme est toujours au top ! Nutrition équilibrée, activité physique régulière et sommeil respecté, vous maîtrisez votre rythme et cela se ressent. Pour que cet état de forme exceptionnel se poursuive encore longtemps, continuez à éviter ainsi tous les petits excès du quotidien, c’est le secret de votre réussite

Lion

- Publicité-

Notez vos arguments. Le 20, il y a de la friture sur la ligne dans votre couple ou avec un associé dans le domaine professionnel. Restez calme et posé. La Nouvelle Lune du 20 dans le secteur des idées ouvre de nouvelles pistes de réflexion. Faites des propositions sans les imposer.

Profitez du soutien de Jupiter pour trouver une solution juste pour tout le monde.

Vierge

L’allure de la planète Neptune entrainera un nouveau cap dans vos relations familiales. La naissance d’un enfant, un départ, un mariage… L’atmosphère astrale est synonyme de renouveau et de changement. Vous serez quelques peu tourmenté et déstabilisé par ce bouleversement. Heureusement, vous finirez pas bien vous adapter et accueillerez l’évènement en toute confiance. Du côté de vos amis, rien de particulier à signaler. Sinon quelques séparations qui vous toucheront de loin comme de près.

Balance

- Publicité-

Votre vie amoureuse est toujours aussi agitée mais follement excitante. La Nouvelle Lune du 20 se lève dans le secteur du couple. Fini le statut quo ! Soyez prêt à vous dévoiler. Les astres vous bousculent. Le but est d’installer davantage d’authenticité dans vos relations.

Pluton, la transformation, vous met à nu côté cœur, une occasion en or pour oser être soi.

Scorpion

Du point de votre carrière professionnelle, pour les premiers décans en particulier, vous ressentez un besoin d’indépendance et de liberté. Vous n’avez plus envie de dépendre des autres et des règles que l’on vous impose. Pour les personnes sans emploi : vous êtes lassé de courir après un poste qui n’arrive jamais. Vous réfléchissez à voler de vos propres ailes, à être votre propre patron. Avec l’appui de la planète Uranus, cette semaine serait le moment idéal pour concrétiser ce projet rêvé.

Sagittaire

Frustré. La Nouvelle Lune du 20 déclenche une bouffée de créativité. Mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour vous exprimer en totale liberté. Le 21, Mercure, la communication, recule dans le secteur du boulot et du quotidien. Vos idées ne rencontrent pas un franc succès. Pour l’instant.

Rebondissez en déployant toute cette énergie pour vous faire plaisir en solo.

Capricorne

Votre signe sera extrêmement stimulé par la présence de Mars et Pluton dans votre panorama amoureux. Les célibataires : vous n’aurez pas à vous battre pour trouver un ou une prétendant(e), ce seront eux qui se battront pour vous. Vous brillerez tellement par votre succès, que l’on viendra même vous demander des conseils de séduction. Les personnes déjà engagées auront besoin de casser la routine qui s’est installée au fil du temps. Soyez créatif et déployez vos plus grand charmes pour redynamiser votre relation.

Verseau

Cool ! Le 20, la Nouvelle Lune en Bélier vous donne des ailes. Mais ne parlez pas trop vite car rien n’est simple et clair pour l’instant. Pas sûr que vos proches suivent vos idées géniales et quid de vos finances. Le 21, Mercure recule en Taureau, de quoi vous donner un cours de pragmatisme.

Pluton commence tout juste son processus de transformation, il n’y a aucune urgence.

Poissons

Avec la position actuelle de Saturne dans votre ciel, quelques troubles digestifs pourraient survenir cette semaine. Ils sont souvent le signe d’une alimentation trop riche ou encore de stress important. Evitez les aliments trop gras et réduisez votre consommation de café si vous en buvez. Préférez la nourriture facile à digérer comme le riz, les légumes cuits ou la soupe. Choisissez le thé pour vous revitaliser et supprimez les boissons gazeuses. Vous vous sentirez bien plus léger et détendu !

Articles similaires