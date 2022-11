Horoscope : les prévisions astrales du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2022

Voici une nouvelle semaine qui vient encore de démarrer. Découvrez les prévisions astrologiques du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2022.

Bélier

Cette semaine, c’est vous qui raflez la mise ! Tout vous sourit et vous savez en profiter. Si vous êtes déjà en poste, vous remplissez vos missions avec une maîtrise et une aisance déconcertante. Une promotion ou une prime vous tendent les bras, foncez ! Sans emploi pour l’instant, les astres sont avec vous et une belle opportunité devrait se présenter en milieu de semaine. Côté argent, vos finances sont au beau fixe et cette semaine devrait vous permettre de faire durer cette situation avantageuse.

Taureau

Bras de fer. Les rivalités avec les planètes en Scorpion n’ont rien de négatif. Au contraire, elles engagent les parties à négocier jusqu’à trouver un compromis ou sceller un accord. Même les bisbilles en amour resserrent les liens, comme un prétexte pour se rabibocher sur l’oreiller. Le plus : Les accès sont facilités si vous avez des démarches administratives ou financières à entreprendre.

Gémeaux

La planète Neptune vous inspirera mais vous installera dans une forme de repli sur vous-même. Vous passerez beaucoup de temps isolé de votre foyer. Cet éloignement suscitera la curiosité de vos parents ou de votre partenaire. Si vous êtes parent, vos enfants montreront des signes d’inquiétude. Montrez-leur que vous êtes présent mais que vous avez besoin de recul de temps à autre. Vous souhaitez juste les épargner de vos questionnements intérieurs. Cette période ne sera que passagère.

Cancer

Ça change. Une semaine de transition s’annonce marquée par une réorganisation de vos activités. Nouveaux horaires, méthodes différentes pour des enjeux plus importants. En Poissons, Jupiter voit grand et vous encourage à viser haut. Faites valoir vos talents, vos intérêts et vos prétentions. Le plus : Jupiter toujours renforce votre résistance physique par une forte dose d’énergie et d’endurance.

Lion

Vous bénéficierez de l’aura du Soleil dans le domaine professionnel. C’est pourquoi vous ne manquerez pas d’idées et d’énergie ! Cela vous permettra d’être très productif dans vos démarches ou dans votre travail. Vous enchaînerez les projets comme si de rien n’était. Ce dynamisme étincelant irradiera les personnes qui vous entourent. Veillez néanmoins à ne pas vouloir trop en faire et pensez à lever le pied. Ce serait bien dommage de vous éreinter à la tâche. Prudence quand même cette semaine !

Vierge

Tout oser. En Scorpion jusqu’à mercredi, Vénus plaide pour une approche polissonne de l’amour. Un peu de soufre dans les échanges, du piment dans les câlins, le mix audace et sensualité fait son effet. Forcez le destin si vous avez le béguin par des initiatives à la fois romantiques et hardies. Le plus : Une opportunité anecdotique au départ peut cacher une pépite financière inespérée à l’arrivée.

Balance

La force de la planète Mars présage un début de semaine dynamique. Vous gérerez votre vie familiale et votre planning avec une main de maître ! Vous serez très organisé et trouverez même le temps de vous occuper de vous. En effet, par habitude, vous pensez souvent aux autres avant tout. Surtout si vous êtes ascendant Vierge. Choisissez de vous dorloter cette fois-ci. Vous pouvez vous le permettre. Offrez-vous une sortie entre amis ou même quelques jours de vacances pour vous récompenser.

Scorpion

Avec adresse. Le tandem Mercure/Vénus associe confort et pragmatisme, quelles astuces trouver pour préserver votre qualité de vie, voire l’améliorer ? Vous pensez bien, agissez vite en tirant avantage des possibilités, des expériences et des contacts. A la maison le pli est pris, votre entourage vous suit. Le plus : Une mise au point permet de lever toute ambigüité et d’assainir les relations familiales.

Sagittaire

Pas évident de se disputer avec quelqu’un de proche. En plus, le sujet de la discorde concerne une accumulation de non-dits. Du reste, compliqué de s’en sortir sans y laisser une partie de soi. Pour remédier à la situation, vous devez agir rapidement. Dans la semaine qui suit la dispute, affrontez vos responsabilités en les saisissant à pleine main. De ce fait, la solution demeure en vous. D’ailleurs, pour résoudre cette période conflictuelle, la maturité dont vous allez faire preuve va impressionner tout votre entourage.

Capricorne

L’art divinatoire. En Poissons, Jupiter vous apprend à échanger la lucidité contre l’intuition. Fiez-vous à vos premières impressions pour décider de passer à l’action ou non. Une poignée de main ou un baiser suffit pour savoir à qui vous avez affaire et s’il est possible de faire affaire… ou non. Le plus : Célibataire, maintenez l’échange de regards si vous pressentez que l’histoire d’amour peut voir le jour.

Verseau

Sous l’influence forte de la planète Jupiter, vous serez mi-figue mi-raisin tout au long de la semaine. Votre humeur mitigée vous fera passer d’un état à l’autre sans de réelles explications. Vos proches tenteront en vain d’analyser votre comportement. Finalement, vous vous laisserez porter par les évènements. Vous ne contrôlerez que rarement votre joie, votre mécontentement ou votre scepticisme. Modérez tout de même vos propos, surtout si un membre de votre foyer est du signe du Cancer.

Poissons

Quelle énergie ! Votre joie de vivre est communicative, votre bien-être inspirant. Grâce à Jupiter, votre bonheur prend de l’ampleur, vous l’illustrez par des initiatives créatives collectives. Votre capacité à convaincre, à écouter et à faire partager est incroyable, votre public est conquis. Le plus : Si l’amour est un moteur, vous êtes la locomotive à laquelle votre conjoint s’accroche pour avancer.