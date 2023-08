Horoscope : les prévisions astrales du lundi 14 au dimanche 20 août 2023

Une nouvelle semaine vient encore de démarrer depuis la matinée de ce lundi 14 août 2023. Et vous vous demandez déjà si les planètes du zodiaque vous serviront-elles en amour, sur le plan professionnel ou dans vos finances pour ce milieu du mois d’août 2023. Eh oui, voici vos prévisions astrologiques hebdomadaires jusqu’au dimanche 20 août 2023.

Bélier

En amour, des moments intenses sont attendus pour ceux en couple, tandis que les célibataires pourraient rencontrer une personne intéressante. Au travail, c’est le moment de faire preuve d’initiative et d’investir dans la formation. Sur le plan financier, une bonne gestion permettra de surmonter d’éventuels challenges. Pour la santé, l’accent est mis sur une alimentation équilibrée et la pratique de l’exercice. En famille, la communication et l’empathie seront essentielles pour faire face aux problèmes qui pourraient survenir. Enfin, pour réduire le stress, la méditation et la pratique d’activités relaxantes sont recommandées.

Taureau

Au travail, vous vous montrerez vif et imperturbable. Surtout si vous êtes du premier décan. Vous redoublerez d’efficacité et d’inventivité. C’est probablement le signe que vous maitrisez enfin votre expertise. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et cultivez votre savoir-faire. Il se pourrait que dans quelques temps vous osiez négocier une augmentation ou une promotion. En attendant, utilisez votre énergie à bon escient. Laissez les doutes de côté, vous savez exactement où vous voulez aller !

Gémeaux

Malgré des difficultés potentielles au début de la semaine, l’amour et le bonheur devraient prévaloir. Sur le plan professionnel, les défis nécessiteront une adaptation, et une opportunité d’apprentissage pourrait se présenter. Financièrement, une amélioration est attendue, bien qu’il soit conseillé d’agir avec prudence et de ne pas céder à un optimisme excessif. Au niveau de la santé, le stress pourrait être plus élevé que d’habitude, nécessitant un soin particulier. En famille, une harmonie tranquille est prévue avec des moments de renforcement des liens familiaux. La relation entre les Gémeaux et leur famille pourrait être affectée par des questions anciennes de l’enfance. En résumé, cette semaine devrait être marquée par la communication, la flexibilité et l’adaptabilité.

Cancer

La lune vous convie à laisser de côté toutes les préoccupations pour vous retrouver en famille. Vous prendrez appui sur les conseils de vos proches qui vous connaissent mieux que personne. Leur soutien constitue un socle fondamental pour aller de l’avant. Si vous avez des enfants, leurs marques d’affection vous enchanteront. Si vous êtes marié(e), les liens avec votre partenaire seront plus solides que jamais. Vous vivrez des instants de légèreté et tendresse qui vous manquaient ces derniers temps.

Lion

En amour, la présence de Vénus dans le signe du lion promet des rencontres alléchantes pour les célibataires et un renouveau dans les relations pour ceux en couple. Sur le plan professionnel, l’énergie du soleil dans le signe du lion stimulera l’inspiration et la motivation, mais il est conseillé de planifier de manière réaliste et de rester patient face aux communications confuses. Côté finances, des rentrées d’argent imprévues sont possibles grâce à Mars, mais la prudence est conseillée pour éviter les dépenses impulsives. En matière de santé, l’énergie de Mars pourrait être utilisée pour atteindre des objectifs de fitness, mais il est conseillé de ne pas exagérer et de prendre soin de son bien-être émotionnel et mental. Enfin, la semaine offre une occasion spéciale pour renforcer les liens familiaux.

Vierge

Le passage de la planète Uranus vous inspire. Tous les ingrédients sont réunis cette semaine pour entamer un changement utile à votre bien-être. Il peut s’agir d’une cure de fer ou de magnésium pour retrouver du tonus et faire face à certaines carences. En termes de qualité de sommeil, investir dans un nouveau matelas aurait un impact efficace. Pensez également à réduire drastiquement le temps passé devant toutes sortes d’écrans, ordinateur ou téléphone. Ne repoussez pas vos bonnes résolutions !

Balance

En amour, l’énergie positive prévaut avec des possibilités de nouvelles rencontres et de renforcement de l’engagement dans les relations existantes. Sur le plan du travail, la collaboration et l’effort collectif seront bénéfiques, et de nouvelles opportunités pourraient se présenter. Les finances nécessitent une gestion prudente pour éviter les complications. La santé pourrait être un peu chancelante avec la nécessité de se reposer et de maintenir une alimentation équilibrée. Sur le plan familial, c’est une semaine calme avec des possibilités de renforcer les liens. L’équilibre dans les relations et l’évitement du perfectionnisme sont des clés pour une semaine réussie.

Scorpion

Au niveau de l’amour, le Scorpion pourrait être confronté à des défis dans ses relations et devrait ouvrir la communication pour éviter les problèmes. Au travail, l’énergie de Mars pourrait inciter le Scorpion à poursuivre ses ambitions tout en exerçant de la diplomatie. Sur le plan financier, une amélioration significative pourrait être observée grâce à Jupiter, malgré le besoin de contrôler les dépenses impulsives. Pour leur santé, les Scorpions sont encouragés à prendre soin de leur santé mentale et émotionnelle, réviser leur régime alimentaire, et faire de l’exercice régulièrement. Enfin, cette semaine sera riche en échanges et partages au sein de la famille du Scorpion.

Sagittaire

Votre spontanéité de façade cacherait-elle une volonté trouble de blesser l’autre ? Dans l’axe de Jupiter, vous paraissez parfaitement joyeux, satisfait et innocent. Mais mine de rien, vous enchainez piques et reproches, si bien que votre partenaire ne sait plus sur quel pied danser. Plaisantez-vous ? Etes-vous sérieux ? Le savez-vous seulement ? Il serait sans doute bon de clarifier vos positions, tant à l’égard de l’autre qu’à l’égard de vous-même. Célibataire, de belles rencontres amicales, mais rien de neuf sentimentalement. Encore un peu de patience…

Capricorne

Sur le plan amoureux, les Capricornes pourraient vivre des émotions amplifiées avec des discussions passionnées et des rencontres intéressantes. Côté travail, l’alignement favorable des étoiles promet une avancée dans la carrière et de réussite professionnelle. Les finances pourraient également bénéficier d’une augmentation grâce à une opportunité d’investissement. Concernant la santé, la semaine serait harmonieuse avec un niveau d’énergie élevé, mais un besoin accru de relaxation et d’un régime alimentaire équilibré est suggéré. Enfin, une situation familiale délicate pourrait nécessiter une intervention prudente.

Verseau

En amour, des conversations profondes avec le partenaire pourraient révéler une nouvelle dimension de la relation. Les célibataires pourraient attirer quelqu’un de spécial. Au travail, des opportunités intéressantes sont attendues avec éventuellement des défis à relever en milieu de semaine. Les finances bénéficient d’une configuration favorable, bien que de lourds investissements soient à éviter. Côté santé, il est recommandé de favoriser le bien-être mental en réduisant le stress et de prendre soin de son corps notamment en cas de maux de têtes ou douleurs musculaires. Sur le plan familial, des tensions sont à prévoir nécessitant patience et compréhension. Enfin, l’horoscope conseille de rechercher la sérénité et communiquer ouvertement.

Poisson

Voulez-vous changer quelque chose à votre planning de ces prochaines semaines ? Aménagez du temps pour votre famille. En effet, une chose en amenant une autre, vous n’avez pas beaucoup de nouvelles de vos parents ces temps-ci. De ce fait, ne sombrez pas dans cet engrenage de report de vos visites ou d’appels téléphoniques. Instaurez un rendez-vous hebdomadaire en les invitant au restaurant. Réunis autour d’une bonne table, les mots s’enchaineront et chacun gravera ces moments passés ensemble dans son coeur.

