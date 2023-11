Horoscope : les prévisions astrales du lundi 13 au dimanche 19 novembre 2023

- Publicité-

Amour, travail, santé, argent, … Découvrez les prévisions astrales signe par signe pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023.

Bélier

Le Soleil sera un allié de poids pour vous cette semaine. Vous bénéficieriez d’une protection contre les ennuis de santé. Si vous souffrez d’une maladie chronique, vous devriez passer les prochains jours sans problème majeur, ce qui vous permettra de souffler un peu. Au niveau psychologique, avec Neptune dans la maison I, vous aurez l’esprit assez préoccupé et vous aurez même quelques angoisses. N’hésitez pas à demander du soutien à vos proches et à faire des activités qui vous remontent le moral.

Taureau

Depuis quelque temps, vous éprouvez quelques difficultés à établir un dialogue clair avec l’être cher. Peut-être s’est-il refermé ou qu’il refuse d’ouvrir son cœur. Essayez de trouver pourquoi ! Vous désirez vraiment être reconnu pour votre talent et pour tout ce qui vous distingue des autres. Vous réussirez ce tour de force.

Gémeaux

Votre signe sera extrêmement stimulé par la présence de Mars et Pluton dans votre panorama amoureux. Les célibataires : vous n’aurez pas à vous battre pour trouver un ou une prétendant(e), ce seront eux qui se battront pour vous. Vous brillerez tellement par votre succès, que l’on viendra même vous demander des conseils de séduction. Les personnes déjà engagées auront besoin de casser la routine qui s’est installée au fil du temps. Soyez créatif et déployez vos plus grands charmes pour redynamiser votre relation.

Cancer

Peut-être que votre cœur est déchiré en deux et que vous ne savez plus ce qu’il désire vraiment. Si c’est bien le cas, prenez du recul pour y voir clair. Vous aurez du pain sur la planche, cette semaine. Vous mettrez la main sur une merveilleuse possibilité d’affaires, artistique ou professionnelle. Ou bien, une offre alléchante se présentera avec un contrat à l’appui.

Lion

À force de vous écouter, vous avez perdu pied avec la réalité. En effet, en cette semaine de congés, votre inconscient a fait ressurgir de vieux dossiers à la surface. Au lieu de les noyer, vous avez préféré y jeter un oeil. Alors, avant que cette spirale infernale ne vous absorbe tout entier, vous devez réagir. Laissez mourir définitivement toutes vos croyances négatives. Seul le dialogue avec votre famille pourra vous réconcilier avec la vie et vous soulager de ces vieux démons.

Vierge

Vous devrez mieux extérioriser vos sentiments. Bref, vous ne pouvez pas accuser l’être aimé de ne pas être en mesure de vous deviner. Une promotion pourrait faire l’objet d’une longue réflexion de votre part, parce que vous ne voulez pas vous engager sur un coup de tête et regretter votre décision après coup. Vous avez bien raison.

Balance

Seuls les moments passés avec vos amis servent à vous apaiser dans la durée. C’est simple, à vous écouter, se voir une semaine sur deux serait parfait. Or, en fonction des obligations des uns et des autres, la synchronisation reste rare… limite impossible. Pour la huitaine qui arrive, essayez de concevoir un stratagème pour organiser un repas convivial au restaurant. Celle d’après, la tenue d’une soirée dansante changera les idées à tout le monde. Partagez vos trouvailles. Alliant effort et réconfort, ce principe sera largement repris autour de vous !

Scorpion

Vous traverserez des hauts et des bas en ce moment. Peut-être que votre moral est à plat et que vous avez besoin de mettre un peu d’extra à votre ordinaire, de pimenter votre vie, de rire un peu plus. Sur le plan financier, vous administrerez l’argent des autres ou de l’entreprise avec une belle efficacité. Bref, en tant que gestionnaire, vous épaterez la haute direction.

Sagittaire

Une fois à la retraite, on pense souvent que l’on a plus de temps pour profiter de sa famille ! Faux ! Vous courrez sept jours sur sept pour garder vos petits-enfants, pour vous rendre à votre partie de bridge hebdomadaire. En somme, vous n’arrêtez jamais ! Heureusement, vous possédez une faculté à vous organiser tout en prenant du recul. Cela s’appelle l’expérience ! Quant à ces petits jeunes moqueurs, ne relevez pas leurs taquineries un peu malsaines. Vous devez écouter vos propres envies sans même vous justifier.

Capricorne

Vous déferez une problématique concernant la maison ou la famille et pourrez enfin passer à autre chose. Vous vous libérerez des problèmes ou des blocages professionnels, d’affaires ou artistiques importants. Vous pousserez même des soupirs de soulagement. Cela dit, votre pouvoir d’action sera puissant et vous irez de l’avant sans craindre l’échec.

Verseau

Lorsque vous vous retrouverez dans les bras de l’être cher, vous vous sentirez valorisé et aimé. Cet amour vous porte l’un et l’autre et vous rend la vie belle. Vous sentirez un fort besoin de vous lancer dans l’action, sinon vous mettrez de l’avant un projet d’affaires, professionnel ou artistique important. Votre réussite est assurée !

Poissons

La semaine sera électrique concernant vos amours. En effet, le climat astral sera sous l’impulsion de la Lune. En couple, les sauts d’humeur de chacun pourraient affecter votre relation et créer des tensions inutiles. Essayez d’adoucir votre humeur et d’être un peu moins lunatique, pour vous préserver au mieux vous et votre conjoint(e). Célibataire, vous aurez quelques difficultés à être en société, et donc à faire des rencontres. Vous préférerez rester seul au lieu de vous forcer à être aimable et charmant.