Horoscope : les prévisions astrales du lundi 13 au dimanche 19 juin 2022

Une nouvelle semaine vient de s’ouvrir. Sera-t-elle placée sous de bons auspices ou des obstacles ? Découvrez les prévisions astrologiques signe par signe.

Bélier

Dans le flou. Votre entourage fait preuve d’un certain flottement sur une question qui vous taraude. L’absence de réponse vous amène à envisager tous les scénarios possibles, c’est stressant. Puisez dans la combativité martienne pour vous détacher et avancer en solo sur vos projets. Le plus : du sexy, du glamour, votre cocktail sensuel est savoureux à souhait… à déguster sans modération.

Taureau

Vous soufflez sur les braises dans l’espoir de provoquer un conflit. L’influence démoniaque de Mars vous rend hostile et fielleux. Vous voulez que les murs tremblent quitte à déclencher l’apocalypse. Pourquoi ? Tout simplement par ennui. Vous avez envie d’un peu d’animation. Attention toutefois à ne pas aller trop loin, ce « jeu » pourrait avoir des conséquences regrettables. Célibataire, vous êtes un impossible histrion. Nul ne parvient à sonder votre âme et vous vous en frottez les mains. Vous êtes un clown, un artiste et cela vous convient très bien

Gémeaux

Les signes avant-coureurs sont positifs, synchrones avec vos désirs. Pas d’hésitation à sauter le pas, le moment est venu d’agir, pour vous avant tout. Inspirez-vous de vos expériences passées pour tracer votre feuille de route, les faux pas réparés, les atouts optimisés. Le plus : présage romantique aussi côté cœur, tout laisse à penser que vous plaisez à quelqu’un qui vous plaît.

Cancer

L’aspect de Neptune souligne votre loyauté et votre fidélité envers vos amis. Ces valeurs qui font partie de vous seront vivement reconnues. Vos camarades tiendront à vous remercier et vous laisseront entendre leur affection pour vous. Ils pourraient bien vous rendre la pareille dans les jours qui viennent. Ces démonstrations vous attendriront et vous donneront le sourire. Si vous avez un compagnon de vie, vous goûterez à des moments d’amour et de plénitude. En somme, la semaine sera agréable.

Lion

A l’étroit. Difficile de se dégager du temps quand les délais se raccourcissent. Trop c’est trop, Mars la rouge vous convainc d’entrer en rébellion en imposant les limites et vos conditions. La qualité de vos actions n’est plus à prouver, raison de plus pour agir en pleine autonomie sans pression. Le plus : l’impatience jupitérienne est saine côté forme, vous enchaînez les activités à un rythme effréné.

Vierge

Cette semaine, c’est vous qui raflez la mise ! Tout vous sourit et vous savez en profiter. Si vous êtes déjà en poste, vous remplissez vos missions avec une maîtrise et une aisance déconcertantes. Une promotion ou une prime vous tendent les bras, foncez ! Sans emploi pour l’instant, les astres sont avec vous et une belle opportunité devrait se présenter en milieu de semaine. Côté argent, vos finances sont au beau fixe et cette semaine devrait vous permettre de faire durer cette situation avantageuse.

Balance

Le contact est encore timide mais le pli est pris pour cultiver les relations longtemps et en confiance. Vous partagez la même approche du projet, la même vision du couple si l’idylle vient de naître. Côté forme, Mars en Bélier vous épuise nerveusement, méditez pour compenser. Le plus : le travail que vous faites sur vous-même est libérateur, la charge devient moins lourde à porter.

Scorpion

Si l’on devait résumer la philosophie de votre signe, on dirait que vous mettez toujours un peu de blanc pour camoufler le noir. Cette méthode Coué colorée vous a déjà aidé par le passé à affronter des évènements dramatiques. Plus qu’une révélation, ce contraste entre le positif et le négatif vous sert de tremplin pour viser les étoiles. Du coup, vu les nuages annoncés cette semaine, on vous conseille de rajouter une lichette de rose. Personnifiée par l’amour de vos proches, cette nuance agira sur votre ciel autant qu’elle apaisera.

Sagittaire

À peine en Gémeaux, Mercure jette la confusion. Les questions financières vous tarabustent. Pas vraiment un manque d’argent, plutôt la manière de gérer le budget. Quelles sont les priorités, quels moyens réunir pour lancer le projet ? Posez tout à plat avant d’arrêter votre choix. Le plus : si vous hésitez, un échange peut provoquer un déclic et vous amener à passer aussitôt à l’action.

Capricorne

La sagesse de Mercure vous conseille de réfléchir posément avant d’accepter des propositions financières alléchantes. Celles-ci comporteraient des risques si elles ne sont pas bien considérées. Elles pourront provenir d’un associé ou encore d’un conseiller. Pesez le pour et le contre en faisant les calculs nécessaires. Du côté de votre travail, vous devrez vous intégrer au sein d’un groupe. Soit une nouvelle équipe, soit une réunion durant laquelle vous devrez trouver des points d’accord.

Verseau

On s’applique. Le Verseau déteste les habitudes, dommage elles peuvent être profitables à vos activités. Le rythme, la régularité… tout ce qui est constant et méthodique vous laisse une marge de manœuvre suffisante pour tenir vos engagements. À l’inverse, l’urgence vous fait courir le risque de vous disperser. Le plus : en amour, Vénus table sur la transparence pour s’aimer fort et longtemps. Parlez à cœur ouvert.

Poissons

Gravez la seule chose importante à retenir votre semaine. Grâce à elle, vous allez passer d’excellents moments avec vos amis. Essentiels à votre vie, vos piliers ont toujours su vous montrer soutien et affection. Alors, pourquoi ne pas les réunir autour d’un bon diner ? Ce moment convivial vous donne l’occasion pour échanger les souvenirs avec les uns et partager des anecdotes avec les autres. Les yeux reflètent l’âme tandis que le rire la réchauffe. Quel bonheur de se sentir si aimé