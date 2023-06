Horoscope : les prévisions astrales du lundi 12 au dimanche 18 juin 2023

Voici une nouvelle semaine qui vient encore de s’ouvrir. Argent, amour, bonheur, travail, … Voici ce que vous réservent les astres pour cette semaine du 12 au 18 juin 2023.

Bélier

Vous êtes troublé par le vague soulagement que vous ressentez chaque fois que votre partenaire s’éloigne de votre champ de vision. Vous culpabilisez lorsque vous vous réjouissez d’être seul. Vous ne devriez pas ! La présence de Vénus dans votre ciel traduit l’équilibre de votre relation. Tout comme vous, votre partenaire apprécie ces moments de solitude et vous auriez d’ailleurs tout intérêt à échanger ensemble sur ce point. Célibataire, vos plans risquent d’être contrariés par la survenue d’un rival.

Taureau

En famille, un projet immobilier ou déco prend une ampleur inattendue. Gare à la folie des grandeurs, Jupiter booste vos ambitions sans se préoccuper du côté pratique ou financier. Redescendez sur Terre, étudiez le projet la tête froide. Le 17, la raison est de retour. Vos proches hésitent. Mercure, le négociateur, joue les modérateurs en cas de conflit familial.

Gémeaux

Votre grain de folie vous embarque vers de nouvelles directions. En particulier si vous êtes ascendant Cancer. Vous songerez fortement à investir financièrement dans un projet qui vous parle. Fiez-vous en parti à votre instinct mais n’ignorez les recommandations de votre conseiller bancaire ou de votre entourage. Tout est bon à prendre. Légèrement entêté, vous seriez capable de passer à côté d’informations fondamentales. Alors prenez le temps de la réflexion avant toute prise de décision.

Cancer

Entre amis, un conflit couve autour d’un projet commun ou d’un voyage. Ne laissez pas les malentendus et les non-dits s’installer. Abordez sans tabou la question du financement. C’est là que le bât blesse. Jouez la carte de la transparence, ce n’est pas un problème insurmontable. En fin de semaine, Mercure, le messager, joue les médiateurs et trouve la solution.

Lion

Des dépenses imprévues pourraient s’accumuler durant cette période transitoire pour vous. Vous souhaiterez agir dans l’urgence pour vous libérer de cette corvée financière. En conséquence, vous manquerez d’aptitude à visualiser clairement les coûts que cela engendre. Il vaut mieux calculer votre budget au jour le jour pour ne pas tomber dans le négatif. Avant d’effectuer un achat, prenez le temps de comparer. En ralentissant la cadence, vous parviendrez à passer cette étape sans vous ruiner.

Vierge

Envahi par le doute, la confusion, vous êtes sur le point de laisser tomber un projet qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas déstabiliser par la peur du risque, du changement. La situation est complexe mais vous êtes à la hauteur de l’enjeu. Faites appel à votre capacité de discernement. Le 18, la Nouvelle Lune esquisse un nouvel élan social et professionnel.

Balance

Depuis quelque temps, on ne vous reconnait plus. Le soir, vous préférez rester chez vous plutôt que de voir du monde. Le weekend, vous passez vos secondes de libre à récupérer. De ce fait, vos amis se posent des questions et tentent de vous motiver pour prendre un bon bol d’air en leur compagnie. Une fois le premier pas fait, en un tour d’étoile, le naturel enjoué de votre signe reviendra rapidement. Influencé par la présence de Jupiter dans votre ciel, vous allez retrouver des couleurs en vous éloignant de la noirceur.

Scorpion

La routine qui s’est mise en place au bureau ou dans vos démarches commence à vous oppresser et à vous déprimer un peu. Vous avez besoin de renouveau. Cette semaine est l’occasion pour passer à l’action ! Saturne vous poussera à réfléchir à un projet professionnel qui vous satisferait réellement. Commencer par déterminer vos compétences, vos objectifs et vos souhaits. Une fois que vous aurez une connaissance claire de ce que vous voulez, vous pourrez enfin vous lancer dans une nouvelle aventure !

Sagittaire

En famille, la zizanie est de retour. Le problème ? Un manque de communication et de clarté sur la distribution des tâches et des devoirs. Personne ne prend le temps d’écouter l’autre ou de se mettre à sa place. En fin de semaine, Mercure, la négociation, s’engage et trouve un accord. En couple, la Nouvelle Lune du 18 ouvre un espace de renaissance et de discussion.

Capricorne

Petite baisse de régime dans votre situation amoureuse cette semaine. Pour cause, la présence de la Lune dans votre ciel. Célibataire, vous serez un peu désabusé de vos précédentes relations et vous aurez envie d’arrêter les rencontres. Ne désespérez pas, vous finirez par trouver quelqu’un qui vous plaira et à qui vous plairez ! Les personnes en couple : attention à ne pas laisser votre humeur et votre stress dégrader votre relation. Privilégiez le dialogue tout en douceur, pour permettre une meilleure compréhension l’un de l’autre.

Verseau

Le dépassement de soi qui vous anime est visible au sein la Maison VI de votre ciel astral. Au travail, vous vous impliquerez avec courage et volonté. Cependant, un sentiment d’épuisement se profile à l’horizon. Lâchez prise de temps à autre sans culpabiliser et vous serez beaucoup plus efficace. Côté finances, vous parviendrez à mettre de l’argent de côté pour un futur projet. Que ce soit dans une perspective de voyages ou d’une nouvelle acquisition, vous êtes dans la voie de la concrétisation.

Poissons

Avez-vous fait des efforts pour soulager vos proches au quotidien ? Il semble que non ou pas assez. Les tensions et les malentendus persistent. C’est juste un problème de communication. Prenez la parole, expliquez votre vision, vos attentes et vos propositions et tout ira mieux. La météo astrale s’améliore en fin de semaine. Vous avez trouvé les mots justes.

