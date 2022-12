Horoscope: les prévisions astrales du lundi 12 au dimanche 18 décembre 2022

Une nouvelle semaine s’est encore ouverte. Et comme d’habitudes, les astrologues nous dévoilent sous quels auspices sera-t-elle placée. Découvrez les prévisions signe par signe.

Bélier

Cette semaine, votre santé sera potentiellement légèrement affectée par la présence de la Lune en maison VI. Pas de panique, les petits problèmes gastriques que vous éprouverez seront passagers et ne seront pas graves, heureusement ! En attendant, faites soft : mange léger et passez votre tour sur les épices ! Avec ce régime, vous devriez retrouver rapidement un équilibre. Sur le plan du mental, vous avez l’esprit un peu ailleurs, vous rêvez de vacances. Si vous le pouvez, accordez-vous quelques jours off.

Taureau

Croire en soi. Un bon relationnel, des opportunités inespérées, les planètes tournent en votre faveur. A vous de jouer et saisir la balle au bond pour renforcer votre position. En Capricorne Mercure vous met au défi d’accroître vos revenus en défendant vos intérêts avec force, passion et persuasion. De son côté Vénus vous permet d’exercer un fort pouvoir de séduction. Charmez décomplexée.

Gémeaux

Vous êtes un colosse aux pieds d’argile. Votre force apparente dissimule une âme d’écorché vif. Chaque remarque vous fait souffrir, l’observation la plus anodine peut vous tordre le cœur. Sous l’emprise de Pluton, vous vous délectez presque de votre infortune et prenez un plaisir inavouable à vous faire du mal, provoquant l’autre et attendant ses griffures. Célibataire, vous ne cessez de vous vanter et allez parfois jusqu’à vous inventer des exploits.

Cancer

Tout en grâce. Cancer épatant, toujours souriant, vous bluffez votre entourage par vos humeurs joyeuses, constantes surtout. Votre enthousiasme est un indice de confiance, le signe que vous vivez, travaillez et aimez en cohérence avec vos engagements, en cohésion avec vos proches. Ces bonnes vibrations aimantent les regards, naissent des amitiés spontanées et plus si affinités.

Lion

Votre nouvelle lubie : expérimenter des pratiques d’art martial comme la Capoeira ou le Jiu-Jitsu. Un moyen efficace d’acquérir l’harmonie entre le corps et l’esprit. Vous avec sans doute besoin de décompresser. Cependant, allez-y prudemment pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle appétence. Vos articulations pourraient en pâtir si vos mouvements sont mal maitrisés. N’entrez pas dans le jeu de la compétition mais cherchez plutôt l’équilibre mental. Vous en sortirez plus fort que jamais.

Vierge

Aux aguets. Chez votre ami le Capricorne, Mercure et Vénus font monter les enchères. Les discussions financières vont bon train, les enjeux sont élevés, vous avez gros à gagner. A la maison de nouveaux projets voient le jour au fur et à mesure que le niveau de vie s’améliore. La bonne influence de Vénus vous permet de toucher des personnes prêtes à vous soutenir et vous guider.

Balance

La présence conjuguée de Jupiter et d’Uranus dans votre ciel laisse peu de place au doute : votre couple ne paraît pas être prioritaire pour vous dans l’immédiat. Vous êtes davantage tourné vers les activités de groupe et préférez avancer professionnellement que dans votre vie à deux. Votre partenaire saura se montrer compréhensif durant cette période de repositionnement professionnel. Attention toutefois à ne pas faire systématiquement passer l’autre en dernier, il pourrait finir par en prendre ombrage.

Scorpion

Haut niveau. Votre popularité grimpe en flèche. Faites le test, voyez dans un contexte différent combien vous suscitez la sympathie et l’attachement. Cet atout relationnel peut se révéler décisif pour la suite de votre carrière ; et être délicieusement déterminant si vous cherchez l’amour. Voyage, déplacement, déménagement, le climat est propice à jouer les globe-trotters.

Sagittaire

Cette semaine, vous vous réveillez chaque jour avec le sourire et de l’énergie à revendre ! Votre entourage n’en revient pas de vous voir si volontaire et assuré, et c’est tant mieux ! On vous demande ce que vous mangez le matin pour en arriver à ce résultat, sans savoir que vous ne récoltez là que les fruits de ce que vous avez semé : en faisant des choix en accord avec vous-même, vous avez créé un terreau fertile pour votre bien-être. Vous croquez la vie à pleines dents et elle vous le rend bien.

Capricorne

Faire sens. Moins vous cogitez, plus vous avancez la bonne direction. Inspirez-vous de l’intuition de Jupiter en Poissons pour prendre vos décisions. Comme dans la chanson, c’est « une question de feeling », sentir si la situation vous est favorable, si un rapprochement est possible… ou non. Grâce au duo Mercure/Vénus, votre petit doigt vous dit que vous empocherez un bonus.

Verseau

D’un naturel incroyablement calme, vous n’êtes pas pour autant à l’abri de colères, dirons-nous, semestrielles. Une fois tous les 6 mois environ, il vous arrive de sortir de vos gonds sans que ni votre partenaire (ni vous-même peut-être) ne compreniez pourquoi. La présence concomitante de Mars et du soleil dans votre ciel laisse penser que cette semaine sera celle de votre fameuse explosion biannuelle. Puisque vous voilà prévenu, profitez-en pour éloigner votre partenaire quelques jours.

Poissons

En cachette. Mercure, Vénus et Jupiter vous portent chance, au comble d’un bonheur que l’on peut vous envier. Assurez-vous de vous confier aux bonnes personnes, sincères et à même de partager votre bien-être. Côté pro la discrétion évite les rivalités, cultivez-la quitte à brouiller les pistes. Ce même trio planétaire présage le meilleur côté cœur, le vôtre (de cœur) devrait être comblé.