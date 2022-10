Horoscope : les prévisions astrales du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022

Une nouvelle semaine s’ouvre à nouveau. Et vous vous demandez déjà ce que vous réservent les jours de cette nouvelle semaine. Allons à la découverte des prévisions astrales du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022.

Bélier

D’un naturel incroyablement calme, vous n’êtes pas pour autant à l’abri de colères, dirons-nous, semestrielles. Une fois tous les 6 mois environ, il vous arrive de sortir de vos gonds sans que ni votre partenaire (ni vous-même peut-être) ne compreniez pourquoi. La présence concomitante de Mars et du soleil dans votre ciel laisse penser que cette semaine sera celle de votre fameuse explosion biannuelle. Puisque vous voilà prévenu, profitez-en pour éloigner votre partenaire quelques jours.

Taureau

Relâche. La période est idéale pour souffler. La charge qui pèse sur vos épaules s’allège, vous pouvez prendre du recul et vaquer à des occupations récréatives. Cette douce ambiance rejaillit sur vos échanges, ils sont apaisants et apaisés. Le plus : Votre assurance à gérer les finances rassure vos proches, ils vous suivent dans vos projets.

Gémeaux

Avec la position actuelle de Saturne dans votre ciel, quelques troubles digestifs pourraient survenir cette semaine. Ils sont souvent le signe d’une alimentation trop riche ou encore de stress important. Evitez les aliments trop gras et réduisez votre consommation de café si vous en buvez. Préférez la nourriture facile à digérer comme le riz, les légumes cuits ou la soupe. Choisissez le thé pour vous revitaliser et supprimez les boissons gazeuses. Vous vous sentirez bien plus léger et détendu.

Cancer

Dans le calme. Le retour de Mercure en Balance signifie qu’ une page est tournée et qu’il est temps d’avancer. Distancez le passé s’il vous court après, en formant de beaux projets d’avenir. Plus vite vous les lancerez, plus loin vous irez. Le plus : Les appuis efficaces de votre entourage vous permettent de gagner du temps, voire de l’argent.

Lion

Neptune vous entraîne dans une quête métaphysique sans précédent. Vous vous posez beaucoup de questions et en arrivez même à vous interroger sur votre partenaire. Pourquoi l’avoir choisi ? Pourquoi rester auprès de lui ? Pourquoi les manchots ne peuvent-ils pas voler alors que les pingouins oui… ? Bref, vous ne tournez pas rond. Il n’est pas impossible que vous soyez au fond de vous un peu déprimé, surtout si vous êtes natif du 2ème décan. Ne remettez pas votre partenaire en cause, essayez plutôt d’effectuer un travail sur vous-même.

Vierge

Parti pris. Ciao Mercure, son départ vous oblige à prendre position dans une situation complexe. Difficile de faire l’unanimité, votre point de vue vous expose aux critiques, défendez-le bec et ongles avant de rendre une décision définitive. Le plus : Le soutien de votre entourage (conjoint, famille) vous renforce dans vos convictions.

Balance

Après une période un peu troublée qui vous a mené à une introspection méticuleuse, vous trouvez un équilibre intérieur profond : vous êtes en harmonie avec vous-même et cela transparaît à tous les niveaux. Extérieurement, vous dégagez une impression de sérénité rassurante pour votre entourage. Peut-être cet équilibre est-il facilité par la pratique de techniques de méditation : si c’est le cas, ça fonctionne, continuez ! Sinon, songez à comment vous avez atteint ce stade et aux procédés que vous pouvez mettre en place pour l’atteindre à nouveau.

Scorpion

Plus sereine. Hormis Saturne en Verseau qui préfère la prudence à l’audace, surtout financièrement. Aucune planète ne vient troubler votre existence. Laissez libre cours à votre imagination en veillant juste à préserver vos acquis et votre équilibre. Le plus : Côté cœur, le Scorpion flâne, plane porté allègrement par le courant de ses sentiments.

Sagittaire

Certains se verront touchés par quelques insomnies. Surtout le troisième décan. Cette période agitée est sans doute due à certaines tensions accumulées. Il s’agit d’un épisode de stress sans gravité. Pour améliorer vos nuits, ôtez les stimulants en fin de journée tels que les écrans, le café, le thé… Allégez vos diners et ne vous endormez pas dans une pièce trop chauffée. Quelques remèdes aux plantes (houblon, verveine, tilleul…) favorisent aussi l’endormissement. Demandez l’avis de votre médecin !

Capricorne

Une bonne étoile. Les idées et la situation s’éclairent. En Taureau mercredi, jeudi et vendredi, la Lune ouvre la voie à des projets ambitieux. La créativité est payante, vos initiatives ont toutes les chances d’améliorer vos finances et votre qualité de vie. Le plus : Fière d’avoir su convaincre, un accord, en négociation depuis quelques temps, se confirme.

Verseau

Quelques-uns d’entre vous connaîtront une forme physique et intellectuelle sous l’influence de Saturne. Tout ce que vous entreprendrez sera synonyme d’optimisme et d’efficacité. Exploitez au maximum cette énergie astrale qui vous aidera à poser les fondements d’une nouvelle étape. Ambition et création vous animent intérieurement. N’hésitez pas à mettre par écrit vos idées et vos objectifs. Sinon votre cerveau bouillonnant pourrait contenir un trop-plein d’informations et vous n’y verrez plus clair.

Poissons

En toute tranquillité. Les planètes vous laissent en paix. Cette situation reposante vous laisse toute latitude pour revenir à vos premières amours, ces désirs laissés en suspens faute de moyens ou de temps. Réactualisez-les avant de les concrétiser. Le plus : En amour aussi, prenez le temps de ranimer la flamme, resserrer les liens, renouer le contact.