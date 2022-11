Horoscope : les prévisions astrales du lundi 07 au dimanche 13 novembre 2022

Une nouvelle semaine vient encore de démarrer. Beaucoup de personnes se posent déjà la question de savoir sous quels auspices sera-t-elle. Découvrez dans cet article les prévisions astrologiques des experts pour la semaine du 07 au 13 novembre 2022.

Bélier

Cette semaine sera marquée par une certaine tension qui pourrait dégénérer en impulsivité et en précipitation. Veillez à ne pas prendre de décisions à la hâte ou sans consulter votre entourage. Vous devrez également faire preuve de plus de patience que d’habitude, notamment au travail. En revanche, votre vie amoureuse devrait être assez sereine.

Taureau

La lune bien aspectée est annonciatrice d’une semaine radieuse, où amour, affection et compréhension vous donneront un fort sentiment de sécurité. Vous qui avez pour habitude de douter, acquerrez cette fois-ci des certitudes. Au diable les remises en question, vive l’harmonie et la sérénité. Célibataire, votre envie d’être materné vous pousse à rechercher la compagnie d’un partenaire plus âgé. Un lion, un rien vieillissant aura l’art de vous troubler et de vous éblouir.

Gémeaux

Cette semaine sera marquée par un dilemme. Vous devrez prendre une décision importante et cela ne sera pas facile. D’une part, vous devrez décider si vous devez suivre votre cœur ou votre tête. D’autre part, vous devrez tenir compte de l’opinion de vos proches. La semaine sera également marquée par quelques difficultés financières.

Cancer

Célibataire, votre façon de vous comporter trahit votre émoi et plonge l’élu de votre cœur dans l’embarras. Votre peur, contagieuse, lui donne envie de vous éviter. Vous êtes le champion de la gêne et du malaise. Par chance, Jupiter volera à votre secours pour vous aider à changer d’approche. Ne vous obligez pas à de grandes déclarations ! Vous pouvez tout à fait faire passer certains messages en usant de l’humour ou de la dérision. L’effet n’en sera pas moins efficace et vous échapperez aux longs silences pesants.

Lion

Cette semaine sera l’occasion de faire une pause dans le travail. Vous disposerez d’un peu de temps libre et vous pourrez vous consacrer à vos loisirs. Vous aurez également l’occasion de passer plus de temps avec vos proches. D’autre part, vous devrez peut-être prévoir vos finances plus attentivement.

Vierge

Cette semaine, vous retomberez très rapidement sur vos pattes en cas de coup de mou. Les soucis de santé auront du mal à vous atteindre. Vous trouverez remèdes et solutions à tous vos maux, sans trop d’efforts. Cette force guidée par la planète Jupiter vous tire vers le haut et vous inspire. Néanmoins, n’ignorez pas les premiers indices d’un rhume s’ils se manifestent. Anticipez et prévenez l’arrivée des microbes en mangeant de la nourriture suffisamment variée et en misant sur la vitamine D.

Balance

Ce sera une bonne semaine pour la Balance. Vous aurez l’occasion d’atteindre vos objectifs. D’une part, vous aurez le soutien de votre entourage. D’autre part, vous serez déterminé et motivé. La seule difficulté pourrait venir de votre vie amoureuse et vous aurez à prendre une décision importante.

Scorpion

Célibataire, si vous êtes à la recherche d’une merveilleuse histoire d’amour, cette semaine, placée sous l’influence bienveillante de Vénus, vous sourira. Sans le soupçonner, vous pourriez faire la rencontre de votre âme sœur lors d’une sortie d’apparence anodine, telle que les courses par exemple. La planète Vénus jouera également en faveur de votre relation. Rires complices, sincérité touchante et témoignages d’affection, bref un bel équilibre dans votre vie de couple en prévision cette semaine !

Sagittaire

Cette semaine sera bonne pour le Sagittaire. Vous aurez l’occasion d’atteindre vos objectifs. D’une part, vous aurez le soutien de votre entourage. D’autre part, vous serez déterminé et motivé. La seule difficulté pourrait venir de votre vie amoureuse et vous aurez à prendre une décision importante.

Capricorne

Fraicheur et volupté résument parfaitement votre état d’esprit de la semaine. Vous ressentirez un besoin inopiné de vous revitaliser. Si vous aviez en tête de prendre quelques jours de vacances, préférez une destination proche de l’océan. Une balade maritime, seul ou accompagné, vous fera le plus grand bien. Si vous ne partez pas, faites le plein de minéraux et d’oligo-éléments avec une cure de spiruline par exemple. Sinon, optez pour un bain d’algues chez vous ou en spa pour vous régénérer.

Verseau

Cette semaine sera l’occasion de faire une pause dans le travail. Vous aurez un peu de temps libre et pourrez vous consacrer à vos hobbies. Vous aurez également l’occasion de passer plus de temps avec vos proches. Cependant, vous devrez peut-être planifier vos finances plus soigneusement car la fin de semaine sera un peu difficile.

Poissons

Célibataire, il semble que vous soyez tombé sur un os. L’élu de votre cœur adopte un comportement insaisissable si bien que vous en êtes désarçonné. La présence de Saturne dans votre ciel atteste de nombreux questionnements à venir en lien avec un signe d’eau. Il vous faudra beaucoup de patience pour arriver à décrypter un esprit très éloigné du vôtre. En couple, vous naviguez sur une mer calme. Entente et indulgence régissent votre quotidien. Vous avez trouvé un équilibre intéressant.