Horoscope: les prévisions astrales du lundi 03 au dimanche 09 juillet  2023

Une nouvelle semaine vient de démarrer encore. Les planètes du zodiaque vous serviront-elles en amour pour ce début du mois de juillet 2023 ? Ou plutôt dans votre travail ou dans vos finances ? Ou bien encore faudra-t-il faire attention à votre santé ou à vos amitiés…? Découvrez signe par signe les prévisions astrologiques.

Bélier

Pour les Béliers, cette semaine pourrait sembler ininterrompue et lente et vous aurez l’impression de vous ennuyer. Côté famille, vous pourrez faire face à quelques agitations et pourrez recevoir la visite inattendue d’un invité qui n’apportera pas de bonnes nouvelles. Toutefois, tout ira bien dans votre couple. Ce sera d’ailleurs le meilleur moment pour renforcer vos liens avec votre partenaire.

Taureau

Prenez la parole ! Les astres orchestrent de main de maître votre communication. Confiant et déterminé, vous voilà prêt à exposer clairement et fermement vos idées. Vous en avez assez de tourner autour du pot ou d’être dans le flou artistique. Les retours sont très positifs.

Gémeaux

Les natifs des Gémeaux feront face à des surprises inattendues pas toujours très agréables. Sur le plan financier, quelques turbulences sont à prévoir et il faudra gérer habilement vos ressources. Toutefois, vous pourrez vivres des moments positifs liés à votre vie personnelle, surtout dans votre couple. En outre, cette semaine, vous pourrez faire une nouvelle rencontre très importante.

Cancer

Une panne de batterie à noter ces temps-ci. Votre corps pourrait ne pas suivre la cadence de votre rythme effréné. Si votre tempérament vous pousse à tout exécuter très rapidement, votre état physique, lui, réclame un temps d’arrêt. Sachez dire « stop » lorsque votre corps vous lâche. Pour vous reposer et repartir du bon pied, offrez-vous des temps de sieste de 15 à 20 minutes en journée. Réduisez aussi la fatigue grâce à des longues nuits de sommeil réparatrices. Extension des feux avant minuit !

Lion

Il est temps de lâcher prise sur une situation pro ou perso qui vous met une forte pression pas toujours justifiée. La quête de l’excellence est louable mais il est bon de savoir parfois réviser à la baisse ses ambitions. Ce n’est pas un échec mais une preuve de sagesse. Soyez attentif aux messages de l’inconscient comme ceux de vos proches pour apaiser votre quotidien.

Vierge

Pour la Vierge, il faudra se préparer à affronter les défis et ne pas réagir impulsivement, surtout en cas de critiques à votre égard. C’est peut-être l’occasion de faire le point sur vous-même. Ceux qui parviendront à utiliser cette période pour travailler pour combler leurs lacunes peuvent connaître un succès considérable.

Balance

La semaine sera particulièrement intense pour vos amours. Avec la bénédiction de la planète Mars, vous serez consumé par un désir très ardent ! Pour les célibataires : vous serez prêt à vivre une belle et grande passion ! Il ne vous restera plus qu’à trouver la personne coup de foudre qui réussira à vous faire vibrer. Pour les personnes déjà éprises par quelqu’un : vous déploierez vos charmes les uns après les autres pour séduire pour votre nouvel amour. L’ambiance sera torride et votre connexion magnétique.

Scorpion

C’est l’occasion d’éliminer la concurrence sur le lieu de travail et réfléchir soigneusement à vos stratégies. Côté amour, cette semaine n’est pas l’idéale pour entamer de nouvelles relations. Il vaudrait mieux se concentrer sur l’épanouissement personnel. Si vous avez des problèmes de santé, il faudra s’adresser uniquement à des professionnels.

Sagittaire

Esprit libre et engagé, vous n’aimez ni les contraintes, ni les injustices. Mais la vie nous met parfois face à des obstacles qu’il est impossible de contourner. Vous allez devoir faire des concessions côté finances. Cependant ne sacrifiez pas ce qui vous fait vraiment plaisir. La Pleine Lune du 3 met en lumière ce qui est pour vous essentiel dans le monde matériel.

Capricorne

La semaine s’annonce positive et fructueuse pour le Capricorne. Ainsi, ce sera une bonne période pour cultiver les opportunités de carrière. En cas de doute ou d’incertitude, il faudra prendre le temps de réfléchir à la situation et à vos sentiments. L’important est de ne pas laisser ces moments éclipser nos succès et nos progrès.

Verseau

Avec la position actuelle de la Lune, votre esprit protecteur se déploiera cette semaine. Votre besoin de prendre soin de vos proches sera vivement accentué. Vous serez dévoué(e) envers votre famille. Cette attention toute particulière est aussi un moyen de vous rassurer. Attention, même si cela part d’une bonne intention, tâchez de respecter le cercle intime de chacun. Si vous avez des enfants, ne soyez pas trop étouffant. Gardez vos distances tout en étant présent dans la mesure du possible.

Poissons

La semaine sera une période de tranquillité bien que la plupart de vos projets ne puissent pas encore se concrétiser. Vous aurez l’occasion de vous détendre et de faire une pause. Toutefois, il faudra être prudent lors de la manipulation de certains appareils car vous pourrez vous blesser.

