Horoscope : les prévisions astrales du lundi 03 au dimanche 09 avril 2023

Découvrez notre horoscope hebdomadaire des 12 signes du zodiaque pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Cette semaine peut apporter des bénédictions diverses, en fonction de votre signe.

Bélier

Côté psycho, vous entrez dans une semaine mouvementée : des événements imprévus risquent d’altérer votre stabilité émotionnelle habituelle. Pas d’entre-deux pour vous, vous connaîtrez des hauts et des bas successifs aussi intenses les uns que les autres : c’est les montagnes russes émotionnelles ! Le laisser-aller sera parfois tentant, mais n’accordez pas trop d’importance à ces mouvements d’humeur qui vous poussent aux excès, le calme reviendra bientôt ! Côté physique, bonne nouvelle ! Tout devrait se passer sans anicroche.

Taureau

Vous pouvez progresser dans votre carrière, mais vous devrez peut-être faire preuve de créativité. Faites attention à vos finances cette semaine, car des dépenses inattendues pourraient survenir. Si vous êtes en couple, les occasions de romance et de rapprochement ne manqueront pas. Pour les Taureaux célibataires, c’est le moment idéal pour renouer avec de vieux amis.

Gémeaux

Sous l’influence conjuguée de Vénus et du soleil vous développez d’étranges comportements. Vous croyez partout être le centre de l’attention et vous imaginez enflammer tous les cœurs que vous croisez… Tout juste si vous n’essayez pas de « raisonner » des prétendants qui n’en sont pas ! Vous semblez souffrir d’une légère érotomanie. Si tout le monde n’est pas amoureux de vous, comme vous paraissez le croire, vous jouissez de l’affection sincère et durable d’un signe de feu. Peut-être le début d’une belle histoire.

Cancer

Vous pouvez faire des progrès significatifs dans votre carrière, mais vous risquez d’être confronté à une certaine concurrence. Sur le plan financier, c’est une bonne semaine pour demander de l’aide si nécessaire. Pour les couples, le temps passé ensemble pourrait s’avérer bénéfique. Les Cancers célibataires devraient être ouverts à la rencontre de nouvelles personnes et à la prise de risques.

Lion

Petite baisse de régime dans votre situation amoureuse cette semaine. Pour cause, la présence de la Lune dans votre ciel. Célibataire, vous serez un peu désabusé de vos précédentes relations et vous aurez envie d’arrêter les rencontres. Ne désespérez pas, vous finirez par trouver quelqu’un qui vous plaira et à qui vous plairez ! Les personnes en couple : attention à ne pas laisser votre humeur et votre stress dégrader votre relation. Privilégiez le dialogue tout en douceur, pour permettre une meilleure compréhension l’un de l’autre.

Vierge

Votre carrière pourrait être en plein essor, restez donc à l’affût de nouvelles opportunités. Sur le plan financier, vous devrez peut-être prendre des décisions importantes. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup de place pour l’épanouissement et la compréhension. Les Vierges célibataires devraient prendre le temps d’explorer leurs sentiments.

Balance

Il avait disparu des radars, mais il revient enfin sur l’écran de vos neurones. Vous n’avez jamais vraiment pu oublier cet ami d’enfance. Tour à tour partenaire de fous rires et de soirées endiablées, il avait cette place si particulière dans votre vie que personne n’a pu et su le remplacer. Pourtant, l’envoi d’un message cette semaine a suffi à faire tout repartir comme si ces cinq ans de coupure n’avaient jamais existé.

Scorpion

Vous pouvez faire de grands progrès dans votre carrière, mais restez réaliste. Sur le plan financier, la période est propice aux dépenses prudentes et aux investissements judicieux. Si vous êtes en couple, il est important d’apprécier votre partenaire. Les Scorpions célibataires doivent faire preuve de patience.

Sagittaire

La situation instable d’un proche vous révoltera. Vous dénoncerez une injustice et vous serez à ses côtés. Il est peut être question ici d’un licenciement abusif, d’un endettement ou d’un problème juridique. En bon protecteur, vous l’aiderez à affronter avec courage cette situation difficile. Cette période révélera votre esprit solidaire et combatif. Les astres seront derrière vous, en particulier la planète Mars. Si vous êtes ascendant Sagittaire, mesurez vos émotions qui risquent d’être excessives.

Capricorne

Votre carrière pourrait prendre un tournant inattendu, restez donc vigilant. Sur le plan financier, il peut être judicieux de privilégier les investissements à long terme. Pour les couples, passer du temps l’un avec l’autre peut vous aider à renouer le contact. Les Capricornes célibataires devraient être prêts à rencontrer de nouvelles personnes et à prendre des risques.

Verseau

Côté amour, vous n’aurez pas à vous plaindre cette semaine ! Votre partenaire sera très attentif à votre bien-être et aura à cœur de vous chouchouter. Vous apprécierez beaucoup tous les efforts faits pour vous et vous aurez envie d’en faire autant. Pour les célibataires, vous ferez plusieurs rencontres et vous aurez peut-être même un coup de cœur. Pas de précipitation néanmoins, en particulier pour les ascendants Cancer. Prenez votre temps et profitez de l’instant, pour éviter une déception.

Poissons

C’est une excellente semaine pour faire évoluer votre carrière, mais ne soyez pas trop ambitieux. Sur le plan financier, il est important de respecter votre budget. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble pour renforcer vos liens. Les Poissons célibataires doivent être ouverts à de nouvelles expériences.