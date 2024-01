Horoscope : les prévisions astrales du 29 janvier au 04 février 2024

- Publicité-

Une nouvelle semaine vient d’ouvrir ses portes. Argent, Amour, Bonheur, Santé, Travail,… Découvrez les prévisions des astres signe par signe pour la semaine du 29 janvier au 04 février 2024

Bélier

Si vous êtes en couple avec une personne du signe astrologique de la Balance, vous pourriez trouver que votre partenaire insiste plus sur l’équité et l’harmonie. Par exemple, une discussion sur qui fait quoi dans le ménage pourrait surgir, vous poussant à trouver un compromis satisfaisant pour les deux. La prudence est de mise dans les finances, surtout face aux influences du Capricorne. Planifiez et économisez.

Taureau

Votre énergie audacieuse attire des opportunités inattendues, surtout en collaboration avec les Gémeaux. Mais évitez les décisions hâtives, surtout en amour et dans les investissements. Curiosité, suspicion, méfiance, enquêtes secrètes, luttes de pouvoir et discours sarcastiques vous empêchent tous les deux d’être juste heureux et de profiter des bons moments. Sinon, vous êtes porté par un nouvel amour.

Vous vous adaptez assez bien à une nouvelle méthode de travail. L’implantation d’un nouveau système informatique prend plus de temps que prévu.

Gémeaux

Votre vie amoureuse est la grande gagnante de cette semaine et l’aventure vous attend avec un Sagittaire. Compatibilité au top !!!! Soyez prêt à explorer de nouveaux horizons en organisant sorties, escapades, week-end. Attention aux discussions financières avec les Vierges; recherchez la clarté.

Les interactions avec les personnes du signe du verseau apportent des idées innovantes. Cependant, la dispersion peut vous coûter cher. Concentrez-vous sur vos priorités.

- Publicité-

Cancer

Le secteur de l’amour et des proches sera le plus touché. Un deuil symbolique (une rupture amoureuse) ou réel (la perte d’un être cher) pourrait ébranler votre vie. Si c’est bel et bien le cas, sachez que la vie vous réserve de belles surprises.

Vous prenez votre place au soleil en ce moment et vous réussissez à vous démarquer et à impressionner la haute direction.

Lion

Le Verseau peut vous aider à sortir de votre zone de confort. Explorez de nouvelles façons de vous communiquer pour plus de compréhension avec les autres. Et oui, votre tempérament de feu vous fait souvent faire des impairs. Les opportunités d’investissement peuvent émerger, surtout avec l’aide d’un Sagittaire.

- Publicité-

Votre charisme naturel attire l’attention et les opportunités. Mais l’ego et l’entêtement pourraient créer des obstacles. Soyez ouvert aux compromis.

Vierge

Peut-être que le « fanatisme » d’un proche est devenu invivable et qu’il cause des préjudices moraux dans la famille. Sinon, votre relation avec un nouvel élu se déploie tout naturellement et dans la facilité.

Les étudiants qui fréquentent les universités peuvent s’impliquer dans l’activisme politique afin de provoquer un changement culturel. Tout un défi!

Balance

La relation avec le Bélier vous pousse à trouver un équilibre entre indépendance et autonomie, en vous encourageant par exemple à poursuivre un projet personnel qui vous tient à cœur. La collaboration avec le Taureau peut mener à une stabilité financière.

Votre sens de l’harmonie attire des alliances fructueuses. Cependant évitez l’indécision, surtout dans les décisions financières et relationnelles.

Scorpion

La naissance d’un enfant est toute proche, ou vous préparez votre mariage. Lorsque vous prônez l’amour et non la guerre, la chance vous sourit.

Vous pourriez être impliqué dans un projet ou un spectacle de solidarité pour soutenir les plus démunis ou des gens issus d’une autre culture et impliqués dans un conflit armé ou autre. Bref, votre fibre humanitaire est activée.

Sagittaire

Votre soif d’aventure est complétée par les Gémeaux. Partagez vos rêves. Les opportunités financière sont à portée de main, mais soyez prudent avec les risques.

Les voyages et les nouvelles rencontres sont particulièrement favorisés. Mais l’impulsivité peut mener à des malentendus. Pesez vos mots et actions.

Capricorne

Il se pourrait que des malentendus surviennent inopinément, mais vous allez bien gérer tout ça. Respirez!

Par la force des choses ou des événements à l’usine ou au bureau, vous pourriez endosser de nouvelles responsabilités et elles vous sortiront de votre zone de confort. L’étrange attitude d’un nouveau patron ne vous dit rien de bon pour son avenir dans l’entreprise.

Verseau

Côté sentimental, les liens avec le Lion peuvent stimuler votre créativité et votre passion, surtout pour les natifs du mois d’aout. Cherchez des terrains communs dans vos différences. Soyez innovant dans vos approches financières. De précieux conseils peuvent venir d’un Gémeau.

Votre ouverture d’esprit attire des opportunités uniques. Cependant l’indépendance à l’excès peut mener à l’isolement. Ouvrez-vous aux autres.

Poissons

Vous allez bientôt nouer une relation stable qui, Ô bonne nouvelle, va durer dans le temps.

Si vous œuvrez dans l’ingénierie, le domaine de la médecine, de l’industrie manufacturière, de la police ou que vous faites carrière dans l’armée, vos chances d’avancement sont énormes et prometteuses. Vous pourriez même monter en grade.