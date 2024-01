Horoscope: les prévisions astrales de la semaine du lundi 08 au dimanche 14  janvier 2024

- Publicité-

La deuxième semaine du mois de janvier 2024 vient de s’ouvrir. Amour, Argent, Bonheur, Santé, Travail, … Découvrez les prévisions des astres pour vous en ce début de semaine.

Bélier

Le partenaire amoureux ne comprendra pas toujours vos changements d’humeur ou vos réactions souvent sans fondement. Vous serez digne de confiance et vos talents professionnels seront hautement remarqués. Plusieurs alternatives professionnelles ou artistiques s’offriront à vous, mais le choix sera difficile à faire.

Taureau

Jouez la carte du collectif et de l’amitié. Vous bénéficiez d’un magnifique élan de soutien. Acceptez sans hésiter cette main tendue qui peut tout changer en cas de difficulté personnelle ou professionnelle.

Gémeaux

Un nouvel amoureux cherchera à organiser votre horaire de sorties, insistera pour que vous le « textiez » plus souvent. Bref, son « désir de tout contrôler ou sa trop grande jalousie » risque de refroidir vos ardeurs. Un événement fort et déterminant vous propulsera vers de nouveaux sommets professionnels, artistiques, commerciaux, d’affaires et politiques (si vous œuvrez en ce domaine).

Cancer

Un doux climat affectif et protecteur booste votre confiance. Les couples parlent bébé, mariage, voyage… Célibataire, vos amis jouent les entremetteurs. L’amour et la bienveillance vous entourent. Ouvrez grand votre cœur.

Lion

Vous saisirez au vol la chance de pouvoir repartir à zéro sur le plan amoureux, mais vous allez devoir prendre le temps de bien réfléchir à votre implication, à ce que vous voulez vraiment accomplir et réaliser avec cette personne. Vous allez mettre en place une belle stratégie pour bien faire passer vos recommandations.

Vierge

Les planètes s’alignent pour dire « non » à toutes les mauvaises excuses pour s’amuser, aimer, créer. Cette semaine est placée sous le signe du plaisir. Accueillez sans culpabilité ces instants où tout est facile et fluide.

Balance

Vous vous retrouverez vite débordé par les tâches ménagères et vous n’aurez pas la tête au plaisir. Ouvrez le dialogue avec l’être aimé. Si vous souhaitez aller vous chercher un perfectionnement professionnel, allez-y sans même vous poser de question. Vous examinerez avec sérieux et précaution toutes les possibilités d’affaires, professionnelles ou artistiques qui s’offriront à vous.

Scorpion

Au lieu de réagir en claquant la porte ou par « esprit de contradiction » (cela vous arrive parfois), vous devriez plutôt opter pour vous calmer. En agissant ainsi, vous éviterez d’engendrer certains dommages collatéraux. Voyez avec votre banque s’il n’y aurait pas moyen de consolider vos dettes. La chance pourrait vous sourire de ce côté-là.

Sagittaire

En pleine possession de vos moyens physiques et financiers, aucune tâche ni démarche ne vous fait peur. En mode guerrier, vous abattez un boulot de dingue. Résultat : votre situation financière s’améliore.

Capricorne

Si vous agissiez trop prématurément pour faire bouger une relation amoureuse, vous ne feriez que provoquer des dissensions. Un manque de liquidité ne devrait pas vous empêcher d’aller de l’avant dans vos projets. Toutefois, vous devez absolument respecter vos dates de tombée. Un nouveau contrat de travail vous emballe.

Verseau

Vous avez peut-être subi une désillusion amoureuse et le retour sur terre se fait difficilement. Respirez ! Si cela ne vous concerne pas, une belle joie amoureuse vous transportera.

Vous aimez bien voyager à contre-courant et vous êtes perçue comme un être supérieur aux yeux du commun des mortels, mais pour vous, à vos yeux, c’est un défi constant à relever.

Poisson

En pleine confusion côté pro, ne restez pas dans le flou. Demandez conseil auprès de vos amis ou d’un expert. Vous bénéficiez d’un climat amical et relationnel exceptionnel pour vous confier et trouver des réponses.