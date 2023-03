Horoscope: les prévisions astrales de la semaine du 27 mars au 02 avril 2023

Découvrez notre horoscope hebdomadaire des 12 signes du zodiaque pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Cette semaine peut apporter des bénédictions diverses, en fonction de votre signe.

Bélier

Cette semaine, quand votre frère vous a annoncé son mariage, tout le monde a remarqué le bonheur qui irradiait de votre visage. Prêt à aller jusqu’au bout de la nuit avec les tourtereaux, vous avez décidé de vous investir pleinement dans son organisation. Des alliances en passant par l’enterrement de vie de garçon ou à la gestion de la musique, ils se réjouissent de savoir qu’ils peuvent compter sur votre soutien et vos conseils. Attention, pour les proches comme pour les rois de la journée, tout se passe comme dans un rêve, alors profitez de chaque seconde.

Taureau

Cette semaine est une excellente occasion d’être ambitieux et d’accomplir vos objectifs. C’est également le moment idéal pour régler les problèmes financiers en suspens ou trouver des moyens de gagner plus d’argent. Avec Vénus en Taureau, votre vie amoureuse sera remplie de romance et de passion, alors profitez de ce beau moment.

Gémeaux

Le duo Vénus/Uranus lève le voile sur vos ambitions cachées. Vous êtes face à une décision qui ne peut se prendre qu’en écoutant son cœur et son instinct. Ne vous inquiétez pas, il n’y aucun piège qui pourrait vous mettre en difficulté sur le plan affectif comme sur le plan financier. Profitez de l’expertise et du soutien d’un proche qui suit de près votre évolution.

Cancer

Vous vous voulez libre comme Max et tenez à le faire savoir. Pas de rencontre avec la famille, pas de rencontre avec les amis, pas de voiture commune, encore moins de maison, ni enfant, ni chat, ni chien, ni tortue. Vos perpétuelles obstructions agissent sur l’autre comme un insecticide. Vous éradiquez son désir et ses espoirs. Natif du deuxième décan, vous semblez davantage ouvert à la discussion. Si votre soif de liberté est grande, votre envie d’une belle romance l’est encore plus.

Lion

Cette semaine, vous pouvez vous attendre à un regain d’énergie qui vous aidera à faire de grands progrès dans votre carrière. Vous serez probablement rempli de confiance et d’ambition, alors profitez de cette période pour poursuivre vos objectifs. Avec l’entrée de Vénus en Taureau, la vie amoureuse est mise en valeur et pourrait vous réserver de belles surprises.

Vierge

Le duo Vénus/Uranus bouscule vos repères intellectuels et moraux. Plus question de céder sur vos valeurs pour acheter sécurité et confort. Posez vos limites, exprimez votre point de vue. Le climat astral est favorable à une reconversion professionnelle si vous en ressentez le besoin. Vous ne manquez pas de soutien. Votre conjoint, vos amis vous suivent.

Balance

Cette semaine vous avez un appétit d’oiseau ! Vous avez la tête ailleurs, ce qui génère une légère perte d’appétit. Vous picorez sans grande conviction et vous risquez de ressentir une petite baisse d’énergie en conséquence. Ascendants Gémeaux, votre naturel énergique fait que vous risquez d’en pâtir particulièrement. Pour éviter des conséquences indésirables, faites-vous plaisir en multipliant les petits plaisirs : faites de chaque repas un moment de gourmandise et de bonheur pour enchanter vos papilles.

Scorpion

Cette semaine, vous pourriez vous sentir particulièrement créatif et imaginatif, alors profitez-en pour trouver de nouvelles idées. Votre carrière bénéficiera également de cet élan d’inspiration. Avec l’entrée de Vénus en Taureau, la vie amoureuse est favorisée, soyez donc ouvert à de nouvelles rencontres amoureuses.

Sagittaire

Le duo Mercure/Jupiter réveille votre besoin de créer, d’accoucher d’un nouveau projet, peut-être même d’un bébé si vous êtes en couple. Ecoutez sans attendre vos désirs, vos envies. Votre vie de famille est bousculée ? Pas grave, l’envie de vous exprimer est plus forte que tout. Accueillez sans crainte une dose de désordre au quotidien, vous avez besoin de vibrer.

Capricorne

Vous agirez avec tact et intelligence au milieu des conflits familiaux. Mercure vous donnera un coup de pouce là-dessus. Vous ramènerez l’équilibre et ferez entendre la voix de chacun pour ne laisser place à aucune rancœur. Vous ferez tout pour réconcilier les membres de la famille qui ne se comprennent plus. Faites cependant attention à ne pas intervenir de façon systématique. L’ordre se rétablira par lui-même. Il suffit parfois d’attendre que les nuages passent pour voir le ciel s’éclaircir.

Verseau

Cette semaine, vous vous sentirez inspiré et motivé, alors profitez-en pour faire quelque chose de significatif. Vous avez la possibilité de faire de grands progrès dans votre carrière. Avec l’entrée de Vénus en Taureau, la romance sera au rendez-vous.

Poissons

Bonne nouvelle, l’amour revient à la une de votre agenda perso. Célibataires, prenez la parole, exprimez vos sentiments, vos désirs. Vos avances rencontrent un immense succès. Pour un soir ou pour la vie, aucune importance. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Les couples ne sont pas en reste à condition d’oser stimuler et bousculer votre partenaire.