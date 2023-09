Horoscope: les prévisions astrales de la semaine du 25  septembre au 1er octobre 2023

- Publicité-

Amour, travail et argent,… Découvrez vos prédictions astrologiques pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023, signe par signe.

Bélier

Semaine assez tendue financièrement parlant qui s’annonce pour les ascendants Balance et les ascendants Poisson tout particulièrement. Vous éprouvez quelques difficultés dans la gestion de votre budget. Le contexte économique ne vous facilite pas non plus la tâche. Vos finances ne sont pas forcément faramineuses, mais si vous déterminez et respectez un certain plan d’action, vous réussirez à remettre vos finances d’aplomb. Par ailleurs, n’hésitez pas à demander de l’aide ou des conseils à votre entourage.

Taureau

Tout en douceur. Ce n’est pas le coup de foudre mais vous craquez pour une personne délicate dont la discrétion et la gentillesse vous touchent en plein cœur. En couple ou en famille, un signal identique se répercute sur vos relations. Le moment est parfait pour faire des confidences, remercier et partager.



Gémeaux

Vous avez tendance à considérer votre partenaire comme un professeur, ou pire, un parent. Vous lui obéissez, vous laissez sermonner par lui, abdiquant progressivement tous vos pouvoirs, érigeant l’inégalité en mode de vie. Mars bien aspectée sera de bon conseil pour vous aider à reprendre le dessus. Vous devez apprendre à défendre vos opinions et à les imposer, sans quoi vous finirez englouti. Ce serait dommage car votre personnalité singulière et généreuse ne mérite pas de tomber dans l’oubli.

Cancer

En privé comme en affaires, prenez la parole et partagez vos points de vue et idées. Tout roule côté communication. Les échanges sont fluides et créatifs. De nouvelles idées et projets émergent au fil de la discussion. Point d’orgue à ces palabres : la Pleine Lune du 29 septembre riche en propositions et en décisions.

Lion

Vous donnez tout pour votre travail : levez donc un peu le pied si vous ne voulez pas vous épuiser prématurément ! Si vous le pouvez, prenez du temps pour vous reposer et vous recentrer un peu. Sans emploi, vous prenez les difficultés à bras-le-corps et vous multipliez les démarches. Attention tout de même à ne pas vous perdre dans ce fourmillement d’activité ! Côté argent, pas de surprises en vue pour cette semaine : vous devriez bénéficier d’une stabilité rassurante qui vous permet de réaliser vos projets sans trop vous inquiéter des conséquences.



Vierge

Moral et motivation sont de retour. Mercure votre planète fait alliance avec Jupiter l’optimisme et Uranus l’audace. C’est du côté des projets personnels que s’exprime le mieux cette bouffée d’énergie positive. Un besoin d’évasion se fait sentir. Partez en voyage, tout va bien côté budget.

Balance

Que ce soit avec vos parents ou vos enfants si vous en avez, l’entente est au beau fixe. Passer du temps avec votre famille vous ressource. Vous prendrez des initiatives pour rassembler les différentes générations. Tous les prétextes sont bons ! Même si certains de vos proches se montrent réticents, vous saurez vous adapter et fédérer. Vous n’aurez aucun mal à trouver de nouvelles idées d’activités pour les convaincre. Finalement, vous transmettrez sans obstacles l’envie de se retrouver.

Scorpion

Cette semaine, le soleil arrive dans votre signe. Grâce à un panel de rayons ultrapuissants, un arc-en-ciel va tout illuminer sur son passage. Il vous dotera de tout ce dont vous avez besoin pour éliminer durablement ce stress hebdomadaire. En effet, vous courrez toujours partout pour tout affronter. Reposez-vous, un peu ! On ne vous demande pas de vous mettre en arrêt maladie, mais à ce rythme vous allez réellement à la catastrophe. Certes, nous vous proposons un remède radical, mais efficace. En rentrant du travail, débranchez votre téléphone. Ainsi, vous serez plus à même profiter de votre petite famille.



Sagittaire

Côté vie sociale, tout se met en place avec une belle fluidité. Jupiter l’expansion et Uranus la nouveauté pactisent avec la rigueur et l’intelligence de Mercure en Vierge. Ces alliances ultra positives touchent l’organisation et le déploiement de vos ambitions professionnelles.

Capricorne

Le placement des astres dans votre ciel sera très bénéfique pour votre situation amoureuse dans les jours prochains. Pour les jeunes amoureux, vous continuerez à vivre une aventure idyllique, pleine d’affection. Pour les amoureux avec plus de vécu, votre relation avec votre conjoint(e) deviendra de plus en plus forte et profonde. Vous aurez peut-être même la bonne surprise de voir un projet personnel se réaliser. Pour les célibataires, le temps sera aux flirts et aux moments de partage sans plans sur la comète.

Verseau

Vous êtes troublé par le vague soulagement que vous ressentez chaque fois que votre partenaire s’éloigne de votre champ de vision. Vous culpabilisez lorsque vous vous réjouissez d’être seul. Vous ne devriez pas ! La présence de Vénus dans votre ciel traduit l’équilibre de votre relation. Tout comme vous, votre partenaire apprécie ces moments de solitude et vous auriez d’ailleurs tout intérêt à échanger ensemble sur ce point. Célibataire, vos plans risquent d’être contrariés par la survenue d’un rival.

Poissons

Côté cœur, la perte de confiance et l’envie de solitude s’envolent. La communication est rétablie et les malentendus éclaircis. L’amour comme le désir refont surface. En couple ou célibataire, laissez-vous porter par un climat astral tendre et sensuel. Aucun nuage à l’horizon, foncez !

