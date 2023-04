Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 24 au 30 avril 2023

- Publicité-

Une nouvelle semaine vient de démarrer. Les planètes du zodiaque vous serviront-elles en amour pour cette fin du mois d’avril 2023 ? Ou plutôt dans votre travail ou dans vos finances ? Ou bien encore faudra-t-il faire attention à votre santé ou à vos amitiés… ? Signe par signe, voici les prévisions astrologiques des experts pour cette semaine du lundi 24 au dimanche 30 avril 2023.

Bélier

Porté par un élan comme poussé par vent vers votre destin, vous avancez sûr de vos atouts. Seul bémol, Mercure a commencé à reculer. La seule option possible : prendre son temps, prendre patience, ne pas se précipiter, réfléchir à ce qui est bon pour moi, à comment me faire plaisir, me faire du bien, mes besoins véritables, mes attachements et mon détachement vis à vos de ce qui m’arrive.

Taureau

La semaine sera particulièrement intense pour vos amours. Avec la bénédiction de la planète Mars, vous serez consumé par un désir très ardent ! Pour les célibataires : vous serez prêt à vivre une belle et grande passion ! Il ne vous restera plus qu’à trouver la personne coup de foudre qui réussira à vous faire vibrer. Pour les personnes déjà éprises par quelqu’un : vous déploierez vos charmes les uns après les autres pour séduire pour votre nouvel amour. L’ambiance sera torride et votre connexion magnétique.

Gémeaux

Coup d’arrêt dans vos projets ? C’est possible mais ce n’est pas dramatique. L’ambiance n’est pas à l’action mais à la réflexion. Les astres vous demandent de questionner en profondeur vos objectifs afin de prendre vos décisions en toute conscience et sans faux semblants. Aucune planète ne vous est hostile mais toutes s’emploient à aiguiser votre discernement.

Cancer

L’élan et la niaque retrouvée grâce à Mars dans votre signe peut être un peu freiné par mercure qui peut entrainer des retards d’allumage ou mise en route plus lente. Des coupures de réseau, amicales ou techniques peuvent survenir. Heureusement, Jupiter est là pour vous pousser au niveau de votre carrière et protège vos arrières. Côté cœur, ouvrez-vous à l’autre.

Lion

Que ce soit avec vos parents ou vos enfants si vous en avez, l’entente est au beau fixe. Passer du temps avec votre famille vous ressource. Vous prendrez des initiatives pour rassembler les différentes générations. Tous les prétextes sont bons ! Même si certains de vos proches se montrent réticents, vous saurez vous adapter et fédérer. Vous n’aurez aucun mal à trouver de nouvelles idées d’activités pour les convaincre. Finalement, vous transmettrez sans obstacles l’envie de se retrouver.

Vierge

Votre nature anxieuse et perfectionniste est rassurée. L’amas de planètes en Taureau, le signe de la sécurité et du pragmatisme, vous encourage à accélérer la mise en œuvre d’un projet qui vous tient à cœur. Voyage, formation, reconversion professionnelle… Faites le pari du changement. Conjoint, amis, associés… Pas un proche ne manque à l’appel pour vous soutenir.

Balance

Cette semaine, vous avancez déterminée avec dans la foulée une envie de tout prendre à bras le corps et de changer la donne, tant au niveau perso que pro. C’est le moment de prendre conscience de vos atouts, de vous ouvrir aux autres et d’enclencher une nouvelle façon de vous lier à l’autre. Conseil : ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu’on vous dit, ou dit de vous.

Scorpion

Dominé par Mercure, vous subissez le poids de l’intellect. Cérébral en toute circonstance, vous analysez, interprétez, sur-interprétez, au point de vous rendre parfois invivable. Votre partenaire attend de vous plus de spontanéité et de légèreté. Ne lui donnez pas l’impression de décortiquer le moindre de ses comportements… Célibataire, vous êtes sur la défensive. Vous percevez de simples marques d’intérêt à votre égard comme de honteuses manœuvres intrusives. Détendez-vous un peu.

Sagittaire

Votre vie quotidienne, votre lieu de vie est en pleine transition. En famille, on se serre les coudes, on se libère pour donner un coup de main. Si vous avez besoin d’une aide financière, un proche est prêt à vous soutenir. Idem pour des travaux, un déménagement, une garde d’enfant. Vous êtes surpris par la générosité, la réactivité et le soutien de vos proches.

Capricorne

Mars réchauffe votre corps, vous rend sensuelle et en demande d’attention. Mercure accentue le mental, attention à la surchauffe. Le mot d’ordre ? Se faire plaisir, écouter ses sens, ne pas aller contre ses envies, oser s’exprimer, accepter que les choses prennent du temps à se résoudre et prendre son mal en patience, tout en restant dans la certitude que tout va bien.

Verseau

Quelques-uns d’entre vous connaîtront une forme physique et intellectuelle sous l’influence de Saturne. Tout ce que vous entreprendrez sera synonyme d’optimisme et d’efficacité. Exploitez au maximum cette énergie astrale qui vous aidera à poser les fondements d’une nouvelle étape. Ambition et création vous animent intérieurement. N’hésitez pas à mettre par écrit vos idées et vos objectifs. Sinon votre cerveau bouillonnant pourrait contenir un trop-plein d’informations et vous n’y verrez plus clair.

Poissons

Toutes vos relations ont le vent en poupe : amicales, amoureuses, commerciales… Votre charme fait des ravages. Hyper créatif et inspiré, vous faites le buzz autour de vous. Célibataire, profitez de cette belle visibilité pour prendre les devants. Côté business, surfez sur la vague. Le recul de Mercure vous est favorable. Il canalise vos propos comme vos émotions.