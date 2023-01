Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 23 au 29 janvier 2023

Une nouvelle semaine pleine de surprises vient encore de démarrer. Mais vous ne savez vraiment pas ce qu’elle vous réserve. Eh oui, découvrez les prévisions astrales signe par signe dans cet article.

Bélier

La situation instable d’un proche vous révoltera. Vous dénoncerez une injustice et vous serez à ses côtés. Il est peut-être question ici d’un licenciement abusif, d’un endettement ou d’un problème juridique. En bon protecteur, vous l’aiderez à affronter avec courage cette situation difficile. Cette période révélera votre esprit solidaire et combatif. Les astres seront derrière vous, en particulier la planète Mars. Si vous êtes ascendant Sagittaire, mesurez vos émotions qui risquent d’être excessives.

Taureau

Cette semaine, Taureau, sera un grand moment pour la romance et l’amour. Vous verrez des développements positifs dans votre relation existante ou vous pourriez même rencontrer quelqu’un de spécial qui pourrait changer le cours de votre vie. Sur le plan financier, la semaine sera moyenne. Professionnellement, vous pourriez rencontrer quelques obstacles mineurs, alors restez vigilant et utilisez votre capacité de négociation.

Gémeaux

Un vent de nostalgie plane sur vous ces jours-ci. La planète Vénus accentue votre tendance à vous attacher au passé, objets, personnes ou évènements. Ne vous laissez pas distraire par les souvenirs et profitez du moment présent. Prévoyez des sorties en plein air durant votre semaine pour vous oxygéner. Si vous avez une passion, qu’elle soit artistique ou sportive, consacrez-y davantage de temps. Il vaut mieux vous tourner vers vos projets et ne pas négliger vos priorités. Vous en sortirez gagnant.

Cancer

Cancer, cette semaine, vous pouvez vous attendre à un grand coup de pouce dans vos perspectives de carrière, surtout si vous êtes associé au domaine de l’éducation. Professionnellement, ce sera une semaine fantastique remplie de succès et de joie. Sur le plan financier, vous pourriez avoir quelques petites dépenses, mais rien de majeur n’est attendu cette semaine. En ce qui concerne votre vie amoureuse, elle sera agréable cette semaine.

Lion

La planète Vénus jouera un grand rôle dans votre situation amoureuse cette semaine. Si vous êtes dans une relation, vous serez en totale osmose avec votre partenaire. Vous partagerez de beaux moments, remplis d’amour. Cette harmonie vous apaisera profondément. Si vous êtes libre, vous aurez la chance de faire de belles rencontres. Une histoire d’un soir ou une vraie histoire ? Il faut tenter pour le savoir ! Et qui sait ? Vous aurez peut-être la chance de rencontrer l’amour de votre vie.

Vierge

Cette semaine, les Vierges peuvent s’attendre à une amélioration de leurs perspectives de carrière. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles liées à votre travail et à vos objectifs professionnels. Sur le plan financier, vous serez en mesure de mieux gérer vos finances cette semaine. En ce qui concerne votre vie amoureuse, elle sera agréable mais sans surprise ni changement majeur cette semaine.

Balance

Vous avez un grand besoin de changements importants dans votre vie professionnelle. Cette semaine, Pluton vous encouragera fortement à définir ou redéfinir les choix de carrière qui vous correspondraient. Si vos finances vous le permettent, faites une pause dans votre travail ou dans vos recherches d’emploi. De manière organisée et réfléchie, prenez le temps de vous établir un projet solide, avec des critères et des objectifs. La vie est trop courte pour faire quelque chose qui ne vous convient pas.

Scorpion

Cette semaine, les Scorpions peuvent s’attendre à une excellente semaine. Sur le plan professionnel, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles et faire des progrès significatifs dans votre carrière. Sur le plan financier, vous serez en mesure de mieux gérer vos finances cette semaine. Quant à l’amour et aux relations, ce sera une semaine agréable, sans surprise ni changement majeur.

Sagittaire

L’aspect de Neptune souligne votre loyauté et votre fidélité envers vos amis. Ces valeurs qui font partie de vous seront vivement reconnues. Vos camarades tiendront à vous remercier et vous laisseront entendre leur affection pour vous. Ils pourraient bien vous rendre la pareille dans les jours qui viennent. Ces démonstrations vous attendriront et vous donneront le sourire. Si vous avez un compagnon de vie, vous goûterez à des moments d’amour et de plénitude. En somme, la semaine sera agréable.

Capricorne

Capricorne, cette semaine, vous pouvez vous attendre à une amélioration de vos perspectives professionnelles. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles liées au travail et faire des progrès significatifs dans votre carrière. Sur le plan financier, ce sera une semaine stable, sans dépenses importantes. Quant à l’amour et aux relations, ce sera une semaine agréable mais sans histoire.

Verseau

Pas évident de se disputer avec quelqu’un de proche. En plus, le sujet de la discorde concerne une accumulation de non-dits. Du reste, compliqué de s’en sortir sans y laisser une partie de soi. Pour remédier à la situation, vous devez agir rapidement. Dans la semaine qui suit la dispute, affrontez vos responsabilités en les saisissant à pleine main. De ce fait, la solution demeure en vous. D’ailleurs, pour résoudre cette période conflictuelle, la maturité dont vous allez faire preuve va impressionner tout votre entourage.

Poissons

Poissons, cette semaine, vous pouvez vous attendre à une amélioration de vos perspectives professionnelles. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles liées à votre carrière et faire des progrès significatifs dans vos objectifs. Sur le plan financier, ce sera une semaine stable avec quelques dépenses mineures. En ce qui concerne les relations, elles seront agréables mais sans surprises ni changements majeurs cette semaine.