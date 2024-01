Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 22 au 28 janvier 2024

- Publicité-

Une nouvelle semaine vient de s’ouvrir. Amour, argent, bonheur, travail, santé… Retrouvez les prévisions astrales signe par signe.

Bélier

La Pleine Lune jeudi vous invite à regarder votre vie affective et votre vie de famille différemment, à regarder l’autre dans sa réalité. C’est aussi un moment pour créer, pour toucher ce qui vous fait vibrer, vous met en joie, pour faire preuve de générosité, vous ouvrir. Comment créer sa nouvelle réalité et s’engager concrètement dans la vie ?

Taureau

Vous entretenez de sérieuses culpabilités concernant des erreurs passées. Tomber est humain, mais se relever est divin ! Vous pouvez toujours essayer de corriger le tir. Sinon, consolez-vous en pensant que ces erreurs de parcours vous ont aidé à grandir et rendu meilleur. Vous allez vous remettre en selle et/ou vous lancer corps et âme dans un tout nouveau travail.

Gémeaux

La Pleine Lune jeudi vous invite à regarder de plus près votre manière de communiquer avec votre entourage, à vous mettre en mouvement, à démarrer un apprentissage ou une formation, à jeter un autre regard sur votre fratrie et sur vos liens aux autres. C’est un moment pour vous mettre en lumière, pour vous honorer et pour prendre la parole.

Cancer

Vous ne serez pas toujours responsable des dérapages relationnels qui risquent de se produire. Ces « dérapages » sont une gracieuseté de la planète Mars qui lève le drapeau rouge en ce moment. Attention aux erreurs d’inattention, vous devez surtout vous assurer de bien vérifier vos dossiers avant de les faire parvenir à qui que ce soit.

Lion

Cette semaine de Pleine Lune, vous êtes invité à vous mettre en avant, à mettre l’accent sur vos qualités, à vous mettre en lumière, à prendre position, à prendre confiance en vous, à dire au revoir à d’anciens schémas, à prendre le pouvoir, à vous autoriser à être, à déployer vos dons, à briller. Vous terminez un cycle débuté il y a six mois, quel chemin parcouru depuis ?

Vierge

L’être aimé a probablement plusieurs plats sur le feu et il manque de temps pour les rapprochements et votre vie intime en prend pour son rhume. Vous avez sûrement déjà constaté, et ce, à plusieurs reprises que les personnes s’arrêtent à votre « ton de voix » plutôt que de porter attention à vos recommandations ou commentaires.

Balance

La Pleine Lune jeudi met en lumière un nouveau projet, vous invite au changement, au mouvement, à la nouveauté, à dévoiler votre part originale en vous qui ne demande qu’à sortir. Elle met l’accent sur vos amitiés, vos rapports aux autres. Elle vous questionne sur l’importance ou pas de la réussite et de la reconnaissance.

Scorpion

Vous vous sentirez renaître à la vie avec un nouveau ou une nouvelle partenaire. Chose certaine, l’amour se taillera une belle place dans votre vie. Vous apporterez des changements dans votre façon de faire ou de produire le travail. Ces changements vous sauveront du temps et une perte d’énergie inutile. De plus, vous gagnerez un temps fou.

Sagittaire

La Pleine Lune jeudi vous invite à prendre de la hauteur, à dézoomer, à prendre le large, à vous évader, à prendre du recul sur vos aspirations, à voir loin, à donner de l’envergure à votre vie, à vous mettre en avant, à mettre en avant vos dons, à vous laisser être admiré, vu, regardé, à votre juste valeur. C’est un temps pour créer et être acteur de votre vie.

Capricorne

L’être aimé fait tout pour vous plaire. Le problème est que vous hésitez à lui faire confiance. Autrement dit, vous craignez qu’il récidive et que vous vous retrouviez encore une fois le bec à l’eau. Vous reprenez bien en main votre vie professionnelle, artistique ou d’affaires et le succès est à une portée de bras. En fait, vous pourriez même remporter un prix d’excellence.

Verseau

Une période favorable s’annonce en matière de finances. Une rentrée d’argent est possible, ainsi que des avancées matérielles. Des démarches administratives ou légales pourraient être nécessaires, impliquant notaires, avocats ou autres aspects juridiques.

Poissons

La Pleine Lune jeudi vous propose de regarder de plus près le principe de réalité et la manière dont vous exercez votre travail, de comprendre en quoi vous vous sentez utile, comment vous pourriez être plus productif. C’est un moment pour regarder votre manière de vous oublier au profit de l’autre et de faire en sorte de changer de comportement.