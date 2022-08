Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 22 au 28 août 2022

Voici une nouvelle semaine qui vient de démarrer. Argent, amour, bonheur, … découvrez les prévisions astrologiques du lundi 22 au vendredi 28 août 2022.

Bélier

Un bel avenir. L’entrée de Mars en Gémeaux vous fait jubiler. De nouvelles alliances s’apprêtent à être scellées, joyeuses et romantiques sur le plan affectif, solides et stimulantes côté pro. La rentrée s’annonce sous les meilleurs augures avec une amélioration très nette de votre situation. Le plus : le travail que vous avez effectué dans le passé produit ses meilleurs effets, l’heure est aux récompenses.

Taureau

Côté psycho, vous entrez dans une semaine mouvementée : des événements imprévus risquent d’altérer votre stabilité émotionnelle habituelle. Pas d’entre-deux pour vous, vous connaîtrez des hauts et des bas successifs aussi intenses les uns que les autres : c’est les montagnes russes émotionnelles ! Le laisser-aller sera parfois tentant, mais n’accordez pas trop d’importance à ces mouvements d’humeur qui vous poussent aux excès, le calme reviendra bientôt ! Côté physique, bonne nouvelle ! Tout devrait se passer sans anicroche.

Gémeaux

Le jour J. Semaine cruciale, Mars prend ses quartiers dans votre signe jusqu’en 2023. C’est long et c’est très bon pour vos affaires. Elles s’élargissent, prospèrent, se diffusent plus facilement. Attention de ne pas vous disperser, ciblez dès maintenant vos priorités pour optimiser vos chances de succès. Le plus : votre vie affective est sur le point de prendre un tournant décisif des plus épanouissants.

Cancer

Vous soufflez sur les braises dans l’espoir de provoquer un conflit. L’influence démoniaque de Mars vous rend hostile et fielleux. Vous voulez que les murs tremblent quitte à déclencher l’apocalypse. Pourquoi ? Tout simplement par ennui. Vous avez envie d’un peu d’animation. Attention toutefois à ne pas aller trop loin, ce « jeu » pourrait avoir des conséquences regrettables. Célibataire, vous êtes un impossible histrion. Nul ne parvient à sonder votre âme et vous vous en frottez les mains. Vous êtes un clown, un artiste et cela vous convient très bien.

Lion

Charme et assurance. L’arrivée de Mars en Gémeaux vous propulse vers les sommets. Le Gémeaux est jovial, Mars a de la poigne, fusionnez les deux vos arguments seront aussi séduisants que convaincants. Les contacts se multiplient, les projets s’accumulent, la rentrée s’annonce enrichissante à tous points de vue. Le plus : célibataire, les effets martiens vous donnent de l’aplomb pour forcer le destin et provoquer la rencontre.

Vierge

Au revoir fatigue, bonjour énergie et bonne humeur ! Après quelques complications la semaine dernière, vous revoilà dans une forme éclatante. Vous rayonnez de santé et ça fait plaisir à voir ! Aucun ennui de santé ne viendra vous embêter cette semaine, vos défenses immunitaires sont à bloc ! Côté moral, vous êtes remonté comme un coucou et personne ne vous arrêtera : vous êtes un moteur pour votre entourage tant vous dégagez des ondes positives. Votre sourire est votre meilleur atout pour eux comme pour vous, servez-vous-en !

Balance

La bonne formule. Tout commence avec l’entrée de Mars en Gémeaux. Une planète combative, un signe charismatique… tout ce dont la Balance a besoin pour se donner confiance. Un contexte différent se dessine, Mars vous donne de l’aplomb et de l’entrain pour vous approprier les nouveaux projets. Le plus : vous avez la pêche, super si vous devez travailler dans une nouvelle équipe. Le relationnel sera épatant.

Scorpion

Célibataire, il semble que vous soyez tombé sur un os. L’élu de votre cœur adopte un comportement insaisissable si bien que vous en êtes désarçonné. La présence de Saturne dans votre ciel atteste de nombreux questionnements à venir en lien avec un signe d’eau. Il vous faudra beaucoup de patience pour arriver à décrypter un esprit très éloigné du vôtre. En couple, vous naviguez sur une mer calme. Entente et indulgence régissent votre quotidien. Vous avez trouvé un équilibre intéressant.

Sagittaire

En douceur. Le projet est tentant mais Jupiter vous suggère de ne rien précipiter. Attendez de disposer de tous les éléments nécessaires avant de prendre votre décision. Même prudence si l’idylle est naissante, aimez à petits pas vous doublerez vos chances de cimenter les liens. Le plus : tablez sur votre entourage pour vous motiver à lancer un projet qui vous tient vraiment à cœur.

Capricorne

Vous serez particulièrement sujet aux maux de tête et autres céphalées dans les prochains jours. Portez donc une attention particulière à la fatigue, notamment visuelle : si vous travaillez toute la journée devant un écran, pensez à faire des pauses régulières loin des lumières bleues. Quelques minutes de lumière naturelle de temps en temps vous feront le plus grand bien, et ce sera aussi l’occasion de faire le plein de bonnes idées qui vous aideront à passer outre la morosité ambiante et à garder le sourire.

Verseau

A l’envers. Vénus change la donne. Vous voulez flirtez, refusez de vous engager avant de céder à la passion happée par des sentiments brûlants. L’amour occupe tout le terrain, vous lui consacrez vos journées, vos nuits aussi, le reste est accessoire. C’est fort, beau, un peu risqué quand même. Le plus : en revanche le programme est respecté sur le plan social, vous savez où vous allez et quel but atteindre.

Poissons

Votre soif d’absolu vous rend parfois intrusif. Vous souhaitez ardemment tout connaître de votre partenaire, au point de lui dénier le droit au moindre jardin secret. Si vous tombiez sur un journal intime daté du siècle dernier, vous le liriez, sans état d’âme… Vous devez vous garder de l’influence vampirique de Pluton. Que vous ayez de votre côté tout confessé à l’autre ne change rien à l’affaire. Vous avez tort de vous sentir menacé par ces inoffensifs coffres aux souvenirs. Qui dit mystérieux ne dit pas nécessairement coupable.