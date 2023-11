Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 20 au 26 novembre 2023

- Publicité-

Une nouvelle semaine vient de s’ouvrir. Et vous vous demandez déjà sous quels auspices sera-t-elle. Amour, argent, bonheur, travail, santé,… Retrouvez les prévisions astrales signe par signe ici.

Bélier

Vous avez pris conscience à travers la maladie d’un proche à quel point la vie ne tient qu’à un fil et qu’il faut en profiter au maximum. Comptez vos chances en amour, elles sont nombreuses même si vous êtes convaincu du contraire. Voyez avec votre banque s’il n’y aurait pas moyen de consolider tous vos emprunts ou dettes.

Taureau

Vous serez solaire et épanoui cette semaine. Votre confiance en vous sera boostée et vous vous montrerez prêt à surmonter tous les obstacles. Vous serez partant pour relever de nombreux défis. C’est le moment propice pour partir en trek dans un pays inconnu ou une se lancer dans une randonnée dans les montagnes. Toujours plus haut, c’est votre devise du moment ! Qu’importe votre prochaine virée sportive, prévoyez de quoi vous revigorer et programmez des temps d’arrêt pour récupérer.

Gémeaux

Les joies familiales seront nombreuses. Le partenaire amoureux ne comprend pas toujours vos changements d’humeur. Ou bien vous changez d’idées comme d’autres de chemise et vos proches et amis sont un peu décontenancés. Plusieurs alternatives professionnelles s’offriront à vous, mais le choix final vous reviendra, mais il ne sera pas facile pour autant.

Cancer

En ce moment, vous avez la tête dans les nuages : titillé par des envies de nouveauté, vous n’arrivez pas à rester concentré plus de quelques minutes sur la même tâche et cela entrave la progression de vos affaires courantes. Prudence ! Cette étourderie pourrait passer pour de la légèreté et vous réserver une mauvaise surprise. Attachez donc une attention particulière aux délais et dates limites. Sans emploi, attention à ne pas se laisser abuser par une offre alléchante qui pourrait se transformer en miroir aux alouettes.

Lion

Lorsque vous cherchez à corriger les erreurs de penser des autres, vous vous les mettez à dos et vous créez des tensions relationnelles. Cela dit, la vie est sur le point de vous faire rencontrer quelqu’un de bien. Peut-être souhaitez-vous vous libérer d’une situation professionnelle difficile ? Si c’est bien le cas, vous allez trouver ce que vous cherchez.

Vierge

Votre semaine sera en grande partie conditionnée par la planète Vénus. Cette influence se traduira par une forme de relâchement au travail. Fatigue ou ennui, quelle que soit la cause, vous déciderez de lever le pied pendant un temps. Utilisez cette parenthèse à bon escient mais ne laissez rien d’inachevé. Vos finances, quant à elles, se portent plutôt bien. Vous ralentirez des dépenses parfois excessives et parviendrez à faire des économies. Un petit plaisir de temps à autre ne sera pas de refus.

Balance

Un voyage romantique sera mémorable. Vous serez également confronté à un défi familial majeur. Malgré une tension palpable des deux côtés, votre présence apaisante et votre tact apporteront une résolution harmonieuse. Vous aurez l’opportunité d’affirmer votre leadership et d’apporter une contribution significative, grâce à votre approche calme, mais efficace.

Scorpion

Vous avez surtout besoin d’être sécurisé et de vous sentir aimé, accepté et désiré. Vous voyez la réalité familiale telle qu’elle est sans pour autant la juger. Des pourparlers concernant un projet artistique vous emballeront. Préparez-vous à voir grimper votre chiffre d’affaires d’une manière très significative. Sinon, vous préparerez un projet avec soin et ingéniosité.

Sagittaire

Votre volonté du moment : mettre du beurre dans les épinards. Avec l’arrivée de la planète Jupiter dans votre ciel, vous vous débrouillerez pour faire de grandes et petites économies. Ceci dès que l’occasion se présentera. Il serait même tentant pour vous d’arrondir les fins de mois avec un petit boulot ou bien travailler durant des heures supplémentaires. Que vous viviez en concubinage ou encore chez vos parents, votre volonté de participer à la vie du foyer s’élèvera tout au long de la semaine.

Capricorne

Vous allez régler un problème familial. Vous allez faire une rencontre et elle va vous permettre de vous construire une nouvelle vie sentimentale. À moins, bien sûr, que ce ne soit déjà fait. Vous serez en mesure d’accomplir beaucoup de travail, cette semaine. Vous allez aussi recevoir la reconnaissance professionnelle que vous méritez.

Verseau

Votre météo amoureuse sera perturbée par des pressions extérieures. En couple, votre partenaire sera d’un très grand soutien pour vous, et vous aidera à surmonter les difficultés que vous rencontrerez. Attention toutefois à ne pas laisser votre stress nuire à votre relation. Gardez un comportement agréable envers votre bien-aimé(e) et n’oubliez pas qu’il ou elle fait tout son possible pour vous aider. Célibataire, vous serez tracassé par des préoccupations qui vous empêcheront de penser à vos amours et d’avoir l’énergie de faire des rencontres.

Poisson

Vous prendrez conscience de l’amour que vous porte un prétendant ou ami de longue date. Dans un autre ordre d’idées, essayez de ne pas vous laisser envahir par le doute, le découragement. Vous allez prendre une initiative qui vous portera chance. Vous vous retrouvez dans un espace de travail tout à fait nouveau. Sinon, un projet professionnel va bon train.