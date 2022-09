Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 12 au 18 septembre 2022

La 36eme semaine de l’année 2022 vient de démarrer. Vous êtes nombreux à savoir ce que vous réservent les jours de cette semaine. Découvrez les prévisions des astrologues signe par signe dans cet article.

Bélier

Célibataire, il semble que vous soyez tombé sur un os. L’élu de votre cœur adopte un comportement insaisissable si bien que vous en êtes désarçonné. La présence de Saturne dans votre ciel atteste de nombreux questionnements à venir en lien avec un signe d’eau. Il vous faudra beaucoup de patience pour arriver à décrypter un esprit très éloigné du vôtre. En couple, vous naviguez sur une mer calme. Entente et indulgence régissent votre quotidien. Vous avez trouvé un équilibre intéressant.

Taureau

Les effets positifs du trigone en cours entre le Soleil et Uranus pourraient vous accompagner presque toute la semaine : par des moyens surprenants ou inattendus, vous pourriez vraiment vous sentir au centre de votre existence. Le cœur bat peut-être fort à la suite d’une rencontre, ou alors à cause de quelque chose que vous avez pu exprimer ou créer. Peut-être qu’une belle satisfaction vient des enfants si vous en avez. Bien sûr, il se pourrait aussi qu’entre désirs et possibilités réelles, l’équation ne soit pas facile. Peut-être pensez-vous ne pas avoir les moyens (argent ou compétences) pour pouvoir exprimer facilement vos souhaits. Je crains qu’il ne s’agisse d’un manque de confiance en soi, confiance que vous serez appelés à retrouver au cours des prochains mois.

Gémeaux

Bonne nouvelle : santé au beau fixe pour vous cette semaine ! En effet, les astres seront idéalement alignés pour vous être bénéfiques. Au revoir les petits problèmes de santé et la fatigue, bonjour la vitalité et la belle forme ! Vous serez au top physiquement, mais aussi moralement. Vous rayonnerez de joie et de confiance en vous, ce qui vous permettra de faire des choses dont vous n’avez pas l’habitude. Si vous avez une maladie chronique, la semaine devrait bien se passer, sans complications ni imprévus de santé à l’horizon.

Cancer

Quelque chose qui vient du passé, peut-être une croyance profondément ancrée en vous, ou alors une personne (un homme ?) qui appartient à votre histoire, pourrait entraver le besoin de transmettre et recevoir l’amour qui vous anime en ce moment. J’ai cependant l’impression qu’il s’agit avant tout d’un empêchement qui prend sa source dans votre esprit (ou dans votre cœur) plutôt qu’une évidence et que cet obstacle apparaît dans votre vie dans le seul but d’être surmonté. Bref, s’il y a une complication c’est parce que vous avez la capacité de la résoudre.

Lion

La présence de la lune dans votre ciel indique que l’une de vos mauvaises actions risque de refaire surface. Un sentiment de culpabilité vous pousse à éviter votre partenaire, vous n’osez plus soutenir son regard. C’est le moment de faire preuve de courage et de diplomatie… Célibataire, vous n’assumez pas bien ce que vous êtes. Vous paraissez vous chercher encore, comme si vous étiez adolescent. Vous vous étudiez trop.

Vierge

Si d’une part certaines obligations sociales ou professionnelles se heurtent à l’envie de prendre soin de soi en adoptant des modes de vie plus sains et des rythmes plus modérés, d’autre part, surtout si vous fêtez votre anniversaire ces jours-ci, vous continuez à vivre une sorte d’éveil spirituel qui ouvre votre conscience. De plus, les tâches quotidiennes, tâches auxquelles vous faites généralement face avec une certaine envie et aisance, en cette période pourraient apparaître particulièrement lourdes et contraignantes.

Balance

Vous avez fait des efforts diététiques considérables ces derniers temps : légumes de saison, diminution de la junk food, … et cela se voit ! Votre silhouette s’affine et vous vous sentez mieux dans votre corps, qui vous le rend bien : transit impeccable, peau rayonnante et cheveux brillants, vous êtes une vraie gravure de mode en devenir ! Pour compléter ce chef d’œuvre, pensez à inclure un peu de sport dans votre programme pour décupler son efficacité. Vous pouvez être fier de vous, continuez comme ça !

Scorpion

Une grande émotion pourrait secouer les scorpions nés vers le 10 novembre et, comme déjà annoncé, je suis convaincu que cette « possibilité » se cache dans des situations et des contextes inattendus où vous n’auriez jamais pensé à rencontrer… L’amour ? La passion? L’enthousiasme pour se lancer dans de nouvelles initiatives ? Oui, car quelqu’un est à l’origine des projets qui vous animent et qui vous font rêver. Ne vous découragez pas s’il y a ceux qui veulent vous barrer la route avec des menaces.

Sagittaire

Dans le cas où vous auriez cessé une activité physique dernièrement, c’est le moment de remettre le pied à l’étrier. Sont notamment concernés les ascendants Sagittaire. C’est l’heure d’enfilez vos chaussures de sport et de réveiller votre corps. Pour décupler les effets bénéfiques, essayez de pratiquer des séances en plein air et proche de la nature. Cependant, ne vous imposez pas d’entrée un niveau d’intensité élevé. Allez-y petit à petit, le temps de chauffer vos muscles et ainsi éviter de les froisser.

Capricorne

Certaines choses semblent avoir du sens pour vous et vous pouvez trouver des réponses à vos questions à travers les petites choses de la vie. Mais malheureusement, il peut aussi y avoir une certaine insatisfaction dans le secteur de la finance dans le sens où, compte tenu du contexte économique, vous préférez renoncer à financer des projets liés à votre plaisir personnel et à votre bien-être psychophysique.

En réalité, vous avez peut-être besoin de repos : votre travail est si intense ces derniers temps et les choses à faire à la maison sont si nombreuses que si vous ne vous accordez pas quelques instants de calme et de bien-être vous pourriez souffrir d’un déclin physique et d’un manque de concentration nécessaire. Le secteur professionnel fait actuellement l’objet de réflexions et d’examens.

Verseau

Votre caractère susceptible vous fera prendre la mouche à tout bout de champ. Un penchant qui touchera en particulier les ascendants Capricorne. Ne vous laissez pas entrainer dans une spirale négative, relativisez ! Votre égo a souvent le dernier mot et cela peut parfois vous faire défaut. Rassurez-vous, ce désordre émotionnel ne va pas durer. La prise de conscience est l’étape clé. Un rien vous agace ? Respirez un bon coup et passez rapidement à autre chose. C’est facile, vous verrez !

Poissons

Une communication inattendue, peut-être de nature juridique ou administrative, pourrait vous mettre de bonne humeur et vous apporter un avantage concret. En même temps, des nouvelles liées à votre foyer, à votre habitation ou à votre famille d’origine ou des arrangements pris par quelqu’un vous causent un sentiment de colère et de frustration. Favorisez les relations avec frères, sœurs ou amis proches : auprès d’eux vous trouverez aide, réconfort, compréhension et en tout cas amour. Les Poissons nés vers le 10 mars, pourraient actuellement être appelés à un travail d’introspection et d’analyse transgénérationnelle.