Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 11 au 17 septembre 2023

Une nouvelle semaine vient une fois encore de s’ouvrir. Amour, argent, santé, bonheur, … Découvrez les prévisions astrologiques du lundi 11 au dimanche 17 septembre 2023.

Bélier

Casse la routine. Famille, boulot, vie affective : tout est sur les rails. Un peu trop à votre goût car la routine ce n’est pas votre truc. La Nouvelle Lune du 15 vous donne l’occasion d’innover en proposant du neuf dans votre organisation. Excellente idée, vous faites des économies inattendues. Votre signe allié, la Vierge, vous souffle ses trucs et astuces pour gagner du temps.

Taureau

Déjà en activité, votre métier vous plaît et vous le faites bien : vous travaillez consciencieusement. Il n’y a rien à vous reprocher là-dessus, cela vous suffit amplement. Si vous êtes en recherche d’emploi, vous savez ce que vous voulez et vous n’en déviez pas, ce qui est tout à votre honneur. On pourrait cependant vous reprocher de ne pas être ambitieux et de ne pas prendre assez de risques. Une prise de risque professionnelle a de bonnes chances de payer cette semaine, avec l’aide de Jupiter.

Gémeaux

Changement de décor. En famille, les langues se délient, les propositions fusent. Vous endossez le rôle de médiateur et chef de projet. Certains ont envie de déménager, d’autres de faire une extension ou, plus modestement, donner un coup de peinture. Réfléchissez, l’idée est très séduisante. Votre signe allié : la Balance. Vous adorez son style, ses goûts et sa touche artistique.

Cancer

En écho avec le soleil, Neptune fait de vous un comédien amusant à regarder. Vous posez constamment. Vos manières affectées, votre ton de voix faux et vos sorties incongrues donnent l’impression que vous êtes en représentation permanente. Jouez-vous ou dissimulez-vous ? Il serait bon de savoir ce que cache cette étonnante Commedia dell’arte. Célibataire, vous prenez vos jambes à votre cou chaque fois que les choses se précisent. L’idée de réussir vous paralyse davantage que la peur d’échouer.

Lion

Boom financier. Les astres donnent un solide coup de pouce à vos finances. Un problème de facture ou un litige est en train de se régler. Vous récupérez une somme bloquée depuis quelques semaines. Autre option : un projet pro commence à prendre forme et génère un supplément de revenus. Votre signe allié, la Vierge vous donne de bons conseils pour gagner de l’argent.

Vierge

Inspiré par Saturne, votre corps exigera une bouffée d’air ou de la vitamine D pour se régénérer. Vous partez en vacances ? La pureté de la montagne, l’iode de la mer ou la chaleur du soleil vous seront très bénéfiques. Si ce n’est pas au programme, diffusez quelques gouttes d’huiles essentielles d’eucalyptus ou de pin sylvestre chez vous. Pour ressentir la chaleur du soleil, accordez-vous quelques séances de luminothérapie pour refaire le plein de vitalité et prévenir les coups de fatigue.

Balance

Mise au vert. Vous éprouvez le besoin de vous retirer pour réfléchir en solo ou tout simplement décompresser en silence. Votre esprit fourmille de nouvelles idées. Pas question de clamer sur tous les toits ce projet en gestation. La fin de la rétrogradation de Mercure ouvre un temps de clarification.

Scorpion

L’union fait la force. Vous êtes au four et au moulin. Engagé dans un gros projet pro ou perso, la tâche est lourde, exigeante. Demandez de l’aide. Vous bénéficiez de solides soutiens amicaux, professionnels, prêts à vous épauler et surtout proposer d’excellentes idées pour la suite.

Sagittaire

Sous l’influence de la planète Pluton, vous dégagerez un magnétisme tel que tout votre entourage le remarquera. Vous vous épanouirez au sein de votre foyer et vous vous délivrerez de tous les désagréments précédents. Une renaissance qui s’exprimera dans votre relation avec votre partenaire si vous vivez en couple ou dans votre le rôle de parent si vous avez des enfants. Cette période positive pourrait aussi donner naissance à de nouvelles amitiés insoupçonnées. Restez ouvert d’esprit et disponible.

Capricorne

C’est parti ! Fin des discussions, des réflexions, c’est le moment d’agir. Le projet qui vous occupe depuis des semaines arrive à maturité dans sa conception et sa planification. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour vous lancer. Dernière négociation : obtenir l’accord de vos proches. L’atout charme de votre équipe pour remporter la mise est votre signe allié ; la Balance.

Verseau

Votre maison VIII gouverne votre ciel cette semaine. Votre générosité va fortement s’accentuer et vos achats auront pour but de « faire plaisir » avant tout. Votre sixième sens vous aide à deviner ce qui correspond aux envies de vos amis, votre famille et même vos collègues ! Cet état d’esprit philanthropique fera des heureux. Cependant, gardez en tête que vous ne possédez pas une baguette magique et que vos finances pourraient avoir des difficultés à suivre la cadence. Ne vous ruinez pas !

Poissons

Retour au calme. La sérénité et la confiance sont de retour. La fin de la rétrogradation de Mercure lève les malentendus et les doutes au sein d’une relation. Elle est suivie par une Nouvelle Lune pleine de promesses dans l’espace du couple. Un nouveau chapitre s’ouvre dans votre vie amoureuse.

