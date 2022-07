Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 11 au 17 juillet 2022

Déjà une nouvelle période qui s’ouvre. Sous quel auspice sera-t-elle placée? Découvrez la réponse des astrologues dans cet article. Ils nous donnent les prévisions signe par signe.

Bélier

L’orage gronde. Le duel Mercure/Jupiter crée des tensions à la maison. En famille, les échanges oscillent entre attachement et agacement, on a parfois du mal à s’entendre. Espiègle, Vénus vous aide à rompre le célibat par le jeu, l’humour et la spontanéité. Un brin de provocation favorise l’attraction. Le plus : un coup de pouce inattendu vous permet de gagner du temps dans l’exécution d’un projet.

Taureau

Gardez-vous bien de faire des promesses. Si vous jugez comme Samuel Butler que « Les serments sont des mots et les mots ne sont que du vent », vous semblez oublier que votre partenaire, lui, les croit. La présence de Saturne dans votre ciel devrait vous inciter à faire preuve de plus de retenue dans vos grandes déclarations. Ne promettez pas plus que vous ne pouvez tenir, sans quoi vous en subirez les conséquences. Célibataire, vous rêvez davantage de complicité que d’amours passionnés.

Gémeaux

Du bon temps. Vous préférez l’agréable à l’utile en accordant la priorité aux activités conviviales et récréatives. Les obligations attendront, un peu d’astuce et le tour est joué pour obtenir des délais. Vénus mixe l’amour et les éclats de rire. On s’aime plus fort en jouant sur la connivence. Le plus : moins vous stressez sur le plan financier, plus vous réussissez à retomber sur vos pieds.

Cancer

La nature combative de Mars (en Taureau) renforce votre motivation à atteindre vos objectifs. Vous prenez conscience de l’importance d’aller au bout de vos désirs. De fait, vous ne revenez pas sur vos décisions et éprouvez de la fierté à remplir vos obligations. Pariez aussi sur l’utilité des déplacements. Soyez mobile, disponible s’il faut changer de service ou d’endroit.

Lion

Lancé à toute vitesse dans les rapides de Jupiter, vous connaissez des turbulences amoureuses. Des montagnes russes sentimentales qui vous feront passer par de folles connivences, d’insolubles conflits et d’immenses espoirs ! Au moins, peut-on affirmer que votre couple ne connaîtra pas l’ennui cette semaine. Célibataire, ne vous laissez pas gouverner par vos coups de tête. Soyez moins impulsif et essayez d’être plus pragmatique dans vos comportements. La séduction requiert une grande maîtrise de soi.

Vierge

Jours fériés. Prière de ne pas déranger ! La Vierge est aux abonnés absents pour s’offrir du bon temps. Un repos légitime, nécessaire surtout pour recharger les batteries. Il suffit de s’éloigner pour que les problèmes nous courent après… Passez le relais en demandant à vos proches de les régler. Le plus : seul l’amour est permis, il peut passer à l’improviste, vous êtes prête à l’accueillir à bras ouverts.

Balance

Sous l’effet de la planète Mercure, vous parviendrez à communiquer de façon plus aisée avec votre entourage familial. Si vous avez des enfants, ces derniers écouteront d’une oreille attentive vos conseils et vous feront confiance. Dans votre cercle amical, l’heure est aux retrouvailles. Vous pourriez recroiser des personnes proches perdues de vue. N’hésitez pas à faire le premier pas et à les contacter. Même un simple coup de téléphone pour prendre des nouvelles sera reçu comme il se doit.

Scorpion

De la frénésie. Mars vous défie en Taureau. Tant mieux, c’est très excitant. Vous provoquez le destin, le projet ou la rencontre. Les effets sont aussi rapides que positifs. Bluffé, surpris, conquis, votre entourage accède à toutes vos demandes. Vous obtenez le poste, décrochez le plus beau des baisers. Le plus : incroyable la ressource dont vous faites preuve pour cumuler les activités et accumuler les bénéfices.

Sagittaire

S’il était tendu, le climat redevient léger. Le reflet du soulagement que vous éprouvez intérieurement. Le retour à l’équilibre se traduit par des relations assagies avec l’entourage, sur un pied d’égalité à la maison. Jupiter vous donne les pleins pouvoirs pour tenir les rênes d’un nouveau projet. La Lune s’y associe en vous allouant les appuis de vos proches.

Capricorne

La planète Uranus vous suggère d’éveiller votre curiosité au sein de votre environnement professionnel. Entamez des discussions avec les autres équipes, évaluez votre domaine de compétences, apprenez de nouvelles disciplines, imaginez des ateliers en groupe… Ces initiatives vont vous enrichir et vous motiver. Elles créeront des ondes positives et susciteront la sympathie de vos collaborateurs. Vous vivrez des moments d’échanges constructifs qui participent à votre bonheur au travail.

Verseau

A la peine. Les idées sont bonnes, les projets fiables. Problème, vous manquez de moyens pour les réaliser. Les contraintes du terrain se traduisent par des coûts plus élevés que prévu, il n’est pas facile de pallier aux exigences. Tablez sur le système D pour vous tirer de ce mauvais pas. Le plus : cherchez bien, des alliés extérieurs sont à même de vous aider si vous les associez à votre projet.

Poissons

La semaine passée, vous aviez douté de tout ce que l’on avait dit. Malheureusement, cet engrenage infernal persiste et se confirme dans la durée. Au lieu de cogiter tout seul contre des moulins à vent, nous vous recommandons d’éviter de donner du grain à moudre à vos détracteurs. Privés de nouveautés, des derniers n’auront plus l’occasion de cracher leur venin. Le conflit va donc s’enliser et par conséquent s’estomper au fur et à mesure. Ainsi éliminées, toutes les mauvaises ondes répandues sur votre trajet disparaîtront au profit du retour du Soleil. Sans peur et sans reproche, vous voilà prêt à passer à affronter des montagnes.