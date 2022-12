Horoscope : les prévisions astrales de la semaine du 05 au 11 décembre 2022

Une nouvelle semaine a démarré depuis le lundi 5 décembre ! Les planètes du zodiaque vous serviront-elles en amour, dans votre travail, dans vos finances ? Découvrez les prévisions astrologiques signe par signe.

Bélier

Un charme fou. Mars en Gémeaux accroît votre charisme et réveille la libido. Vous séduisez par jeu, un peu par provocation pour tester les réactions. En couple, les cœurs et les corps sont en fusion. Célibataire, on se plaît, l’attraction est instantanée. Côté pro, Mars contribue à votre rayonnement. Le plus : Profitez de votre notoriété pour nouer de nouveaux contacts et promouvoir vos talents.

Taureau

Jupiter dans votre ciel vous incite à entreprendre un voyage en solitaire, que vous soyez en couple ou non. Un fort désir d’indépendance vous gagne, vous avez besoin de respirer un air nouveau et de le respirer seul. Votre volonté n’est pas annonciatrice d’une rupture, mais il faudra faire preuve d’habileté pour en convaincre votre partenaire. Vous avez parfois besoin de vous enivrer de solitude, la promiscuité peut vous gâter le plaisir de la vie à deux. Vous êtes aussi un signe intellectuel tourné vers la méditation.

Gémeaux

De grands espoirs. La Pleine Lune de jeudi vous apprend à prendre la vie du bon côté. Plus vous positivez, plus les événements tournent à votre avantage. Forcez le destin la chance vous sourit. Saisissez-la dans l’instant pour combler vos vœux et accélérer la réalisation de vos projets. Le plus : Sous l’impulsion de Mars, le désir remonte en flèche, l’ambition côté pro, la passion côté cœur.

Cancer

Une semaine qui s’annonce houleuse tant vous mettez d’ardeur à contredire votre partenaire. Mercure dans votre ciel agit négativement sur vous et vous pousse à la chicane. A peine votre bien aimé ouvre-t-il la bouche que vous émettez un point de vue contraire, par principe. A croire que vous vous languissez d’un conflit… Si tel est le cas, vous pouvez être rassuré, votre partenaire ne devrait plus être long à donner l’assaut ! Célibataire, vous manquez un peu de naturel, vos prétendants peuvent avoir du mal à vous cerner.

Lion

Un avant-goût. Toute action initiée en ce moment rejaillira positivement sur votre destin. Une manière d’anticiper le retour de Jupiter en Bélier le 21 décembre et ses belles opportunités à saisir. Renforcez votre savoir-faire, valorisez vos talents personnels, vous aurez bientôt l’occasion de les exploiter. Le plus : Vénus en Sagittaire libère de l’espace pour que vous puissiez développer vos projets personnels.

Vierge

C’est le moment propice pour vous reposer et prendre soin de vous. Le lâcher-prise peut s’avérer très positif durant cette période. Prenez le temps de vous ressourcer et de faire le plein d’énergie. Si vous avez l’occasion de vous balader en forêt ou dans un parc à proximité de votre foyer, laissez-vous porter par le calme ambiant de la nature ! Il sera plus facile pour vous de reprendre vos activités habituelles après vous êtes aéré l’esprit.

Balance

C’est gênant. Vos méthodes peuvent déplaire et vous attirer des critiques. Rien à dire sur le fond, c’est la forme qui pêche, sur laquelle votre entourage vous suggère de vous pencher. Nuancez, corrigez, un ajustement suffit pour dissiper les malentendus et engager un dialogue constructif. Le plus : En amour aussi, une petite remise en question peut favoriser de meilleures relations.

Scorpion

Alangui, fatigué, sinistre, vous n’avez envie de rien. Votre patient partenaire a beau vous encourager à sortir, vous n’en faites rien. Frappé de torpeur, vous attendez sans savoir quoi. Pluton vous pousse à l’autodestruction. Vous voulez tester les limites de l’autre et vous assurer qu’il supporte votre indolence. Quitte à vous mettre en péril. Rassurez-vous, la conjoncture astrale semble vous mettre à l’abri de toute crise de couple. Célibataire, vous préférez annoncer vos défauts en premier, pour qu’ils ne soient pas découverts plus tard. Une stratégie originale, honnête et peut-être payante…

Sagittaire

A présent. Le duo Mercure/Vénus s’apprête à vous quitter, n’attendez pas si vous avez un projet à lancer, une déclaration d’amour à faire. C’est maintenant que tout se joue, les répercussions se feront sentir à partir du 21 avec le retour de Jupiter en Bélier. Agissez, exprimez-vous. Le plus : Tendresse, plaisirs, caresses, prenez le meilleur de Vénus pour faire des provisions de bonheur.

Capricorne

Votre état positif de la semaine vous aidera à voir le verre à moitié plein au quotidien. Vous tiendrez la forme suite à une baisse de nervosité. Avec succès, vous vous investirez dans la vie de votre foyer. Vous communiquerez avec douceur votre sourire et votre joie de vivre. Saisissez cette belle opportunité pour vous libérer des tâches que vous considérez par habitude comme des corvées. Ménage, repassage, rangement, cuisine ou même faire le tri ! Vous en tirerez une grande satisfaction.

Verseau

Toujours plus. Vous en voulez davantage… le binôme Mercure/Vénus entend le message et vous donne l’opportunité de franchir une étape importante. Il faut argumenter, mettre vos talents en avant pour convaincre. Le pari remporté, tout reste à faire, désormais votre mission consiste à prouver. Le plus : La communication au Top, le relationnel et le réseau prennent le relais pour vous aider à triompher.

Poissons

D’un naturel incroyablement calme, vous n’êtes pas pour autant à l’abri de colères, dirons-nous, semestrielles. Une fois tous les 6 mois environ, il vous arrive de sortir de vos gonds sans que ni votre partenaire (ni vous-même peut-être) ne compreniez pourquoi. La présence concomitante de Mars et du soleil dans votre ciel laisse penser que cette semaine sera celle de votre fameuse explosion biannuelle. Puisque vous voilà prévenu, profitez-en pour éloigner votre partenaire quelques jours !