Horoscope : les prévisions astrales de la journée du vendredi 6 octobre 2023

- Publicité-

Votre horoscope d’aujourd’hui, vendredi 6 octobre 2023, pourrait bien réserver des surprises à votre signe du zodiaque.

Bélier

Concernant l’amour, vous avez envie de bousculer le train-train quotidien car vous avez peur que la morosité finisse par s’installer dans votre vie sentimentale. Proposez à votre partenaire des sorties insolites ou prenez du temps pour faire ce que vous aimez. Niveau argent et travail, encore quelques efforts à fournir, mais la victoire est proche. Vous serez bientôt reconnu à votre juste valeur et la récompenses de tous ces efforts acharnés devrait vous réjouir. Niveau santé, vous manquez de sommeil, couchez-vous plus tôt. Du côté de l’humeur, journée des remises en question.

Taureau

Chaque saison apporte son lot d’ennuis et vous ne dérogez pas à la règle. De nature allergique, vous faites bien attention à ne pas rester en contact avec la source de vos maux. Malgré tous vos efforts, ils se frayent un chemin. Même en prenant de multiples précautions, ils s’installent directement et confortablement en vous. Fort heureusement, Pluton arrive à la rescousse. La planète envoie dans votre ciel une dose de bonnes ondes pour que cet enfer noir disparaisse au profit d’un joli coin de paradis aseptisé.

- Publicité-

Gémeaux

Côté humeur, attention aux mauvaises surprises. Niveau santé, bonne hygiène de vie. Niveau argent et travail, même si toute votre attention est focalisée sur le secteur professionnel, n’oubliez pas de vérifier l’état de vos comptes avant de vous lancer dans de nouvelles dépenses. Du côté de l’amour, profitez à fond de toutes les occasions de vous divertir et de vous changer les idées. La vie est courte et vous ne semblez pas vouloir la gaspiller. Vous avez entièrement raison.

Cancer

Captif de Mars, vous rugissez plus que vous ne vous exprimez. Il faut céder devant vous en tout point et parfois même en public. Un rien tyrannique, vous vous réjouissez de pouvoir faire perdre la face à votre bien aimé à tout moment, au gré de votre humeur. Ce jeu, si c’en est, est dangereux et sachez par ailleurs qu’il n’amuse que vous. Célibataire, vos exigences atteignent des sommets, ce n’est plus de la séduction, c’est un véritable casting que vous menez. Et il n’est pas facile à vivre pour vos prétendants.

Lion

Concernant l’humeur, journée assez routinière. A propos de l’amour, ce n’est pas le bon moment pour vous aventurer sur des terrains inconnus. Ne changez pas vos habitudes même si votre routine actuelle commence à vous lasser. Mieux vaut patienter un peu et attendre une période plus favorable pour prendre des initiatives. Que vous soyez célibataire ou pas, la prudence est de mise. Niveau argent et travail, un tout nouvel enthousiasme se fera sentir dans votre travail. Vous saurez argumenter et convaincre n’importe quel interlocuteur grâce à votre force de conviction. Vous vous découvriez des talents de meneur et serez étonné de voir que l’on vous prend au sérieux. Vous retrouvez une belle confiance en vous. Côté santé, tout va bien en ce moment, à part peut-être un peu de nervosité que vous parviendrez à gérer sans mal si vous prenez le temps de vous relaxer.

- Publicité-

Vierge

Faites attention aux sucreries et autres gourmandises qui vous font du coin de l’œil. Elles pourront entraîner de petits troubles digestifs ou d’autres désagréments. Buvez beaucoup d’eau, limitez la caféine et mangez sainement. Concentrez votre énergie là-dessus. Vous devriez tout de même être en pleine forme et en pleine santé ! Pour vous combler en vitamines, faites-vous ou offrez-vous un smoothie revitalisant aux fruits exotiques.

Balance

A propos de l’argent et le travail, une bouffée de souveraine liberté vous pousse à sortir de vos limites ! N’oubliez pas toute prudence ! Côté amour, les circonstances vous seront favorables et vous prouveront que votre patience peut vous apporter bien plus de satisfactions que vous ne le pensiez. Niveau santé, évitez les aliments trop sucrés. Du côté de l’humeur, journée satisfaisante.

Scorpion

Si vous comptiez vous lancer dans un investissement à long terme, essayez de privilégier les placements sans risque plutôt que de vous risquer dans une opération mal maîtrisée. La journée ne s’annonce en effet pas idéale pour placer vos économies dans des opérations boursières qui pourraient s’avérer hasardeuses. La position de Saturne est en effet nettement défavorable aujourd’hui en ce qui concerne la sphère financière. Réfléchissez bien si une opportunité se présente à vous, vous pourriez regretter votre décision plus tôt que prévu.

- Publicité-

Sagittaire

Du côté de l’humeur, tout n’est pas simple. Concernant l’argent et le travail, le travail sera bien influencé et d’anciens projets pourraient se matérialiser. Il faudra, pour cela, vous entourer de vos meilleurs collaborateurs. A propos de l’amour, vous semblez vouloir vous faire souffrir à tout prix. Ne vous attardez pas sur des détails qui n’ont pas vraiment d’importance. Sachez voir l’essentiel de chaque chose. Du côté de la santé, vous serez en meilleure forme.

Capricorne

Mars vous aidera à régler vos problèmes financiers dans la journée si vous en avez. Profitez de l’influence positive de cette planète dans votre ciel pour investir dans des placements financiers. Ils vous rapporteront gros. Cet argent vous servira à prévoir une retraite douce dans le lieu que vous appréciez le plus au monde. Sur le plan professionnel aussi la journée sera bonne. Vous verrez votre poste de travail évoluer et vos responsabilités grandir au sein de l’entreprise. N’ayez pas peur du changement.

Verseau

Niveau amour, c’est hors des sentiers battus que vous serez le plus à l’aise, vous avez besoin d’en sortir pour vous épanouir. Pourquoi votre entourage a-t-il tant de mal à le comprendre ? A propos de l’humeur, journée à priori sans souci. Par rapport à l’argent et le travail, votre nouvelle conception du travail, bien qu’assez inhabituelle, vous vaudra la reconnaissance générale. On viendra même vous demander conseil. Concernant la santé, essayez de tenir l’objectif que vous vous êtes fixé.

Poissons

Si vous vouliez organiser une soirée entre amis, un anniversaire ou simplement une activité peu routinière, allez-y ! La position de Mercure dans votre ciel indique que vos amis seront enclins à vous suivre, du moment que vous prenez l’initiative. Même si vous n’en avez pas l’habitude, cela pourrait être l’occasion de vous lancer. Niveau famille, un doute plane. La journée pourrait basculer dans un sens ou dans l’autre en fonction de l’attitude de vos proches. Mais globalement, la tendance reste positive