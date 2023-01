Horoscope: les prévisions astrales annuelles de 2023

L’année 2023 vient de démarrer à grands pas et réserve d’ailleurs des surprises, bonnes et moins bonnes, à tous les signes du zodiaque. Découvrez l’horoscope annuel 2023 signe par signe.

Bélier

Tout s’enchaîne, sans urgence ni interruption pour le Bélier. L’afflux de planètes en Balance cet automne met votre endurance à l’épreuve pour tenir vos désirs et soutenir vos idées. Côté argent, ayez la tête froide. Les finances estivales offrent des perspectives prometteuses.

Taureau

Le Taureau, va continuer à vivre des changements en 2023. La période de changement due à Uranus dans leur signe continu. Uranus a des cycles de 7 ans environ et nous en sommes à la moitié. La planète, en rétrogradation depuis fin août 2022, redevient directe à partir de janvier dès la mi-janvier et cela pourrait accélérer les changements, les évolutions et les transformations des natifs du signe, surtout s’ils sont nés entre le 5 et le 15 mai! A partir du mois de mai, les Taureau nés avant le 5 mai auront de belles opportunités à saisir car Jupiter entre dans leur signe.

Gémeaux

Cette année, vos activités s’étoffent. Votre périmètre s’élargit à des secteurs différents. De tous les secteurs, l’argent se révèle le plus palpitant. Saturne au printemps vous apprend à capitaliser sur vos acquis plutôt que compter sur la chance.

Cancer

Les Cancer seront mobilisés sur plusieurs fronts : opportunités professionnelles (évolution ou reconversion de carrière) et sociales (mariages, divorces, associations prestigieuses) pour la première partie d’année et projets d’envergure et de longue haleine à partir de fin mai. À partir de mars, Saturne veut qu’ils soient plus profonds, sages et philosophes.

Lion

Vous ne manquez ni d’ambition ni d’activités cette année. La flexibilité, le télétravail… les pistes que vous creusez cet automne donnent l’avantage à votre foyer sans compromettre vos acquis. Vous travaillez mieux, stressez moins, aimez fort, tout le monde est content. Jupiter officie en Bélier de janvier à mai, vous doublez vos chances d’améliorer vos finances ou de les redresser.

Vierge

La Vierge peut avoir des envies de reconversion professionnelle. Elle peut avoir envie de voir autre chose, de se former, de transformer une passion en travail qui rapporte de l’argent. Parmi les reconversions envisageables, il y a la possibilité de vouloir ou de devoir faire face à des métiers qui impliquent le bien-être psychophysique des personnes : de la nutrition aux disciplines ésotériques. Mais aussi la création d’un centre ou d’un lieu d’accueil de personnes et d’événements. En particulier, il peut y avoir une certaine envie de canaliser ses dons et d’exercer un métier qui conjugue le besoin atavique de la Vierge d’être utile et d’apporter espoir et guérison. Certains Vierge du premier décan peuvent vouloir déménager sans doute pour des raisons professionnelles mais aussi pour la profession de leur conjoint.

Balance

Vos talents de diplomate s’imposent en 2023. Jusqu’au printemps, le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. L’hiver s’annonce rigoureux, les conditions se durcissent. Cette fois, un bras de fer est nécessaire pour défendre vos intérêts et protéger vos acquis. L’argent rentre sitôt après avoir été dépensé, ce qui est à la fois inespéré et rassurant.

Scorpion

Cela fait 2 ans que le Scorpion cherchait des repères, les bases de sa vie. En 2023, il pourrait enfin trouver ce qu’il cherche : un foyer, s’aligner à ses valeurs intimes… L’amour fait réfléchir de juillet à septembre dans le sens où le Scorpion pourra se rendre compte s’il est content de ses relations officielles ou non. Sa vie quotidienne est très intense au moins jusqu’à la mi-mai.

Sagittaire

Saturne est une planète lourde et lente, inutile de vous précipiter ; prenez le temps, au contraire, d’approfondir vos idées. Appliquées après mûre réflexion, elles vous permettront d’asseoir votre position. En octobre/novembre, un environnement différent comble votre désir de vous renouveler. L’ambiance est propice à créer et prendre des initiatives audacieuses. Si dépense il y a en décembre, elle est motivée par le souci de consolider vos acquis, des travaux d’aménagement, par exemple, sont entrepris pour améliorer votre confort.

Capricorne

Pendant la première moitié de l’année, Jupiter travaille à rendre votre famille ou votre maison plus grande, plus belle, plus stable. Je n’exclus pas les rénovations ou les achats immobiliers. Puis elle se dirige vers le secteur de la création et de la fécondité. Après tout, avec une maison plus grande… Intenses moments d’introspection en été.

Verseau

Sous l’impulsion de Mars en Gémeaux vous partez à toute allure dès janvier, des projets plein la tête. Une activité ambitieuse démarre cet automne, on vous confie le soin de conduire les opérations, certain que l’objectif sera atteint. Un travail de précision s’amorce. Les batailles sont rudes mais vous disposez des meilleurs atouts pour les remporter.

Poissons

Jupiter va quitter votre signe et Saturne y entre le 8 mars. Cette planète permettra aux Poissons de février de pouvoir construire et mettre en œuvre les projets imaginés l’an dernier avec les faveurs de Jupiter. La planète de l’abondance, quant à elle, vous aide à créer de la valeur et à améliorer vos communications.