Horoscope: les prédictions pour la semaine du 19 au 25 juin 2023

Amour, travail et argent,… Découvrez vos prédictions astrologiques signe par signe pour la semaine du 19 au 25 juin 2023, selon les astrologues.

Bélier

Vous êtes exigeant avec vous-même et avec votre partenaire. Vous aspirez à concrétiser les projets de vos rêves. Toutefois, votre ambition de la perfection pourrait être excessive et nuire à la dynamique de votre couple. Vous prenez le risque de casser tout élan de la part de votre conjoint(e), ce dernier craignant de ne pas faire bien ou suffisamment. Célibataires, vous êtes à la recherche du prince ou de la princesse charmant(e). Et c’est bien ça le problème ! Vos attentes sont trop hautes pour quelqu’un vous convienne.

Taureau

Entre amis, au sein d’une association chère à votre cœur, les idées et les projets fusent. Votre nature généreuse valide cet élan mais votre esprit pratique craint un excès d’optimisme. Au risque de passer pour un rabat-joie, vous alertez vos proches sur le coût du projet. Message reçu ! vous recevez le soutien charismatique du Soleil pour développer vos arguments.

Gémeaux

Il semble que vous ressentiez de la rancœur suite à une séparation ou à une rupture amicale vous a déstabilisé dernièrement. Laissez le temps faire son œuvre. Si vous êtes toujours célibataire, l’amour se présentera bientôt. Vous ne craignez pas de vous investir corps et âme dans les nouveaux défis qui se présentent à vous actuellement.

Cancer

Vous avez encore un peu de temps pour vous préparer à cette réunion de famille. Organisée sous huitaine, cette dernière devrait se résumer sou le signe des retrouvailles. Profitez-en pour essayer de vous renseigner un peu en avance sur les présents. De toute manière, c’est bien connu, les absents ont toujours tort. De plus, cela vous sera utile pour remettre vos informations à jour : les futurs parents, les jeunes mariés, les nouveaux arrivants ? Conservez ces moments précieusement dans votre cœur. Ils demeurent indispensables à votre équilibre.

Lion

Côté pro, les tensions persistent. Vous avez du mal à faire confiance à vos partenaires. Changez d’angle de vue. Posez-vous la question sur la finalité ou le déroulé du projet. Ce n’est pas peut-être pas un problème de personnes mais de contenu. Faites appel à votre intuition. Le 21, l’entrée du Soleil dans le secteur des bilans vous aide à clarifier vos pensées.

Vierge

Peut-être pensez-vous à vous lancer en affaires, ce qui vous inquiète beaucoup. Ne vous en faites pas, des événements positifs vont bientôt se produire et vous rassurer. Votre recherche d’emploi vous mènera loin sur le chemin de la réussite et du succès. Les détectives et les policiers découvriront de nouvelles pistes d’investigation.

Balance

Ça bouge, côté pro ! Le 21, le Soleil s’installe dans le secteur des ambitions et des réalisations. Tenez-vous prêt à présenter un projet, une candidature plus tôt que prévu. Pas de panique, vous êtes soutenu par un réseau professionnel et privé absolument fan de vos dons et compétences ! Les délais sont courts mais vous êtes en bonne position pour remporter la mise.

Scorpion

La double influence de Mars et de Vénus, vous rend tout à la fois éperdu d’amour et férocement possessif. Vous ne voulez partager votre partenaire avec personne, raison pour laquelle vous érigez autour de lui une forteresse inaccessible. Gare à cet huis-clos qui pourrait finir par peser lourdement sur vos épaules. Apprenez à faire confiance et à ouvrir les portes de votre maison. Cela sera plus épanouissant pour tout le monde. Célibataire, vous devez apprendre à susciter le désir en vous faisant plus rare.

Sagittaire

Il semble que vous n’ayez pas pris le temps de panser une peine d’amour pour soigner votre cœur brisé. Ainsi, une forme de mélancolie s’est installée insidieusement. Cette même « mélancolie » altère votre ambition professionnelle, vos aspirations à exceller dans votre domaine d’expertise et vous voulez tout lâcher. Respirez ! Cette longue prédiction ne s’adresse qu’à certains Sagittaire.

Capricorne

Émotion. Votre météo amoureuse est toujours aussi splendide. Quelle que soit votre situation personnelle, les astres ouvrent de nouvelles portes et chassent les mauvais souvenirs. Peu habitué à exprimer vos émotions, vous êtes pris de court et en manque de mots pour déclarer vos sentiments. Le 21, le Soleil entre dans l’espace du couple. La clarté et la confiance s’installent.

Verseau

Vous jouirez d’une bonne santé dans sa globalité. Votre tonicité originelle revient à la surface, notamment si vous êtes ascendant Poisson. Toutefois, surveillez votre hygiène de vie et régulez votre alimentation. Choyez votre estomac en disant « non » aux aliments trop gras ou sucrés qui vous font de l’œil. Surtout lorsque le creux de la journée demande à être comblé. Afin de prévenir les fringales, composez votre petit déjeuner avec du pain complet pour le glucose et des fruits pour les vitamines.

Poissons

Vous vous lancez dans de nouveaux projets amoureux, comme vous marier, avoir un enfant ou acheter une toute première maison. Vous pourriez décider de tout laisser tomber ou de changer de travail. Si cette dernière prévision ne vous concerne pas, vous menez à bien un projet et peut-être même deux en même temps.

