Horoscope : découvrez les prévisions des astres signes par signe pour l’année 2024

L’année 2024 qui a ouvert ses portes depuis quelques jours, s’annonce pleine de rebondissements qui auront un impact significatif sur votre destinée. Elle offre de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, indépendamment de votre signe astrologique, que ce soit dans le domaine de l’amour, de la vie professionnelle ou de la santé. Explorez ce que les astres vous réservent et n’oubliez pas de consulter les prévisions de votre ascendant pour obtenir une vision plus complète.

Bélier

En 2024, l’amour vous guide, ami Bélier. Mais pas par le bout du nez, car c’est vous qui déclenchez rencontres et belles déclarations. Profitez de ce bel élan du cœur pour tisser des liens de plus en plus forts. Au travail, vous usez du même charme au profit de vos négociations. Cela vous offre des opportunités à la pelle. Jusqu’au 25 mai, Jupiter en Taureau se montre généreux avec le Bélier. Explorez toutes les opportunités pour monétiser vos talents, afin d’augmenter vos ressources tout en conservant votre indépendance.

Taureau

Vous ferez cette année face à une conjoncture astrale intéressante et pleine de vie, bien que les énergies qui lui sont associées posent quelques questions. Si l’astrologie n’a pas vocation à prédire l’avenir dans ses détails, il semble évident que vous disposerez en 2024 d’un contexte favorable.

Gémeaux

Un vent de nouveauté souffle sur la destinée de l’indomptable Gémeaux ! Uranus et Mercure viennent colorer son ciel de multiples perspectives d’évolution au travail. S’il sait saisir les bonnes opportunités, nul doute que ce signe d’Air saura déployer tout son potentiel à bon escient ! Entre son adaptabilité, sa résilience et son empathie, le signe le plus communicatif du zodiaque a toutes les cartes en main pour choisir son destin ! Et comme 2024 laisse augurer de nouvelles opportunités professionnelles… un changement de travail peut être espéré !

Cancer

Démarrez l’année en beauté avec un premier trimestre favorable pour vos projets professionnels et votre avenir. Un plan se concrétise même en mars. Mais c’est réellement en avril que tout s’accélère, les astres passent à la vitesse supérieure et tout roule au boulot comme dans les amours. Attention néanmoins du côté du porte-monnaie cet été, n’investissez pas n’importe où. Deux périodes sont décisives pour les célibataires cherchant l’amour : mars et juillet, restez attentifs et attentives. En couple, rien à signaler à part quelques tensions ménagères en avril ou en septembre.

Lion

Cette conjoncture astrale participera grandement à l’évolution de l’immense majorité des Lions en cette année 2024. Équilibrée, cette rencontre de planètes vous fournira tous les ingrédients nécessaires à votre bien-être émotionnel et à l’avancée de votre projet de vie. Tous les signaux étant positifs, il est aujourd’hui l’heure de passer à l’action et de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Nulle question cependant de perdre votre temps pour des broutilles ! Les énergies associées à la Lune et à Saturne vous aideront à séparer le bon du mauvais. Elles vous permettront aussi de vous impliquer dans des projets qui en valent la peine.

Vierge

Cette année se joue en deux manches pour la Vierge. Jusqu’à fin mai et le passage de Jupiter en Gémeaux tout vous sourit ou presque, vous travaillez beaucoup mais récoltez le fruit de votre labeur. Puis le doute s’insinue aussi bien dans vos relations professionnelles que personnelles. Les pieds sur terre vous parvenez à démasquer les beaux parleurs, à la rentrée notamment. Dès lors tout stagne, amour, travail, argent. Ne laissez pas votre nature anxieuse vous jouer des tours, chère Vierge, surtout qu’en première partie d’année tout va très bien en amour. Faites-vous confiance et faites confiance à l’autre.

Balance

La douce Balance a le vent en poupe pour cette nouvelle année ! Pluton promet de faire évoluer sa carrière, Jupiter annonce du succès en milieu d’année, Saturne lui offre du renouveau dans ses missions… Autrement dit, tout porte à croire qu’un changement d’emploi est à prévoir ! Qu’il s’agisse d’une reconversion professionnelle ou d’un nouveau job, la curieuse Balance saura trouver son équilibre. Conciliant et réactif, ce signe d’Air est prêt à saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Le monde n’a qu’à bien se tenir !

Scorpion

En amour, les planètes vous veulent du bien. Uranus prend en charge les coups de foudre en mai, Neptune la magie (des retrouvailles ou d’un renouvellement de promesse) en juillet et Saturne l’engagement en octobre. Au travail, vous menez un véritable casting pour distinguer les bons éléments des fruits pourris. Soyez attentif, attentive. En août ça dérape, côté pro, comme perso. Faites attention à ce que vous dites et reposez-vous.

Sagittaire

Ami(e)s Sagittaires, en raison d’une conjoncture astrale particulièrement riche et intéressante, vous pouvez vous projeter avec sérénité dans cette année 2024. Les énergies respectives du Soleil et d’Uranus devraient ainsi vous aider à faire avancer votre projet de vie à bon rythme et vous permettre de vous concentrer pleinement sur les causes qui vous tiennent à cœur. En prenant le temps d’analyser le message des planètes qui seront présentes dans votre ciel cette année, il est en outre évident que les 12 prochains seront placés sous le signe du changement. Il semble en effet probable que vous ayez récemment atteint un point de non-retour et qu’il vous est désormais impossible de regarder en arrière. À l’image d’une grande partie des Sagittaires, vous avez toujours été très attaché(e) à vos valeurs et à votre vision de l’avenir.

Capricorne

Les planètes Saturne (pour l’engagement) et Neptune (la magie) vous entourent et vous engagent à dire « oui » à l’amour. Côté pro aussi ça avance, on vous remarque et votre ascension ne saurait tarder. Quelques verrous sautent même en mars puis en novembre. Jusqu’en juin, vous gérez très bien votre argent.

Verseau

Le succès se fait attendre, mais il est bien là. Pluton, en janvier, vous aide à amorcer le dernier chantier de votre ascension professionnelle mais c’est réellement Jupiter en Gémeaux, fin mai, qui vous permet de crever le plafond de verre. Les portes s’ouvrent enfin et on vous remarque. La chance (surtout économique) vous sourit en mars, avril puis juin. Côté amour, restez fidèle à vos valeurs, tout va bien.

Poissons

L’année dernière n’a pas été aussi satisfaisante que vous l’espériez ? Vous pouvez vous réjouir des planètes qui traverseront votre ciel en 2024. Elles constituent un présage favorable pour l’évolution de votre situation sur le moyen terme. La présence du Soleil devrait attirer votre attention. De janvier à décembre, l’astre solaire permettra aux Poissons d’aborder leur quotidien avec un enthousiasme retrouvé. Dans les mois suivants, votre soif d’aventure et votre témérité vous aideront à sortir des sentiers battus et à instaurer quelques changements. Votre conjoncture astrale suggère que l’heure est venue de joindre le geste à la parole et de vous battre pour façonner un quotidien qui vous ressemble.