Horoscope: découvrez ce que vous réserve le mois d’octobre 2023

Découvrez les prévisions astrales pour ce mois d’octobre ! Que vous recherchiez l’amour, le succès professionnel ou la stabilité financière, consultez votre horoscope d’octobre 2023 pour connaître ce qui vous attend, en fonction de votre signe astrologique !

Bélier

Un mois d’octobre qui souhaite lancer très haut votre carrière et renforcer vos relations affectives par l’engagement, l’authenticité et la détermination. Si vous passez un concours, la chance est avec vous ! Faites-en bon usage pour gagner, sans manipuler.

Taureau

Si vous êtes célibataire, vous devriez être séduit par un inconnu durant ce mois d’octobre. Surtout à partir de la deuxième semaine. Vous serez littéralement sous le charme. Rassurez-vous, la réciprocité sera respectée. Une belle histoire va s’écrire. Si vous êtes en couple, la magie opèrera toujours. Vous et votre partenaire saurez entretenir la flamme en cette période automnale. Ça sera d’ailleurs l’occasion de se perdre sous la couette à la moindre occasion. Cupidon, spectateur attentif, ne pourra qu’applaudir et se féliciter.

Gémeaux

Vous vivez de grands progrès en famille et dans votre capacité à déceler la vérité de vos inquiétudes inutiles. Plus profond, plus engagé, vous pourrez enfin rencontrer votre alter ego. Cet autre qui vous ressemble sans pour autant fusionner. Ne recherchez que la positivité !

Cancer

Si vous êtes en couple, il se peut que vous traversiez, pendant ce mois d’octobre, des difficultés relationnelles. Une rupture n’est pas à exclure. Mais cette dernière, si elle a lieu, sera vécue, en fait, comme un soulagement. Un mal pour un bien. Si votre cœur est à prendre, il y a de fortes chances qu’il trouve propriétaire ou du moins locataire. Avec un bail conséquent. En effet, de belles rencontres vous attendent. Vous allez peut-être même devoir choisir entre plusieurs prétendants. Voilà un luxe suffisamment rare pour le souligner.

Lion

Ce nouveau mois ouvre des portes et débloque vos finances, en vous rappelant que vous avez une grande valeur. Une blessure d’injustice pourrait se soigner pendant ce bel automne, vous donnant envie de vous engager plus sérieusement avec l’autre et vos investissements matériels. Digérez vos peines, métabolisez puis capitalisez !

Vierge

Vous rechercherez chez votre partenaire un confident, un ami, une épaule. Voilà qui ne vous ressemble guère ! Vous ressentirez en effet le besoin de parler, d’être écouté, voire conseillé. Vous mettrez donc de côté, pendant ce mois d’octobre, vos pulsions sensuelles qui font généralement votre marque de fabrique. Ce changement surprendra agréablement votre partenaire. Si vous êtes célibataire, là aussi, vous privilégierez, à travers votre séduction, une stimulation plus intellectuelle. Ce qui pourrait fort bien se révéler constructif.

Balance

Concentrez-vous sur votre carrière en octobre. En retrouvant votre valeur, en la payant à son juste salaire et en lui envoyant le soutien nécessaire pour grandir. Ne vous laissez plus drainer par des relations non équitables qui vous racontent encore que vous n’êtes pas à la hauteur. Laissez la vie vous récompenser.

Scorpion

Ce mois d’octobre, dans le domaine sentimental, n’apportera rien de très excitant. Très investi dans votre travail, vous ne vous montrerez pas très disponible pour votre vie de couple. Il ne faudra pas alors vous étonner si votre partenaire multiplie les sorties extérieures avec ses amis plutôt que de vous attendre sagement à la maison. Si vous êtes célibataire, il ne faudra pas compter sur cette période pour faire évoluer votre situation sentimentale. Sauf si votre ascendant est Sagittaire ou Verseau. En effet, pour ces derniers, Cupidon se montrera plutôt actif et généreux, à tel point qu’ils pourraient frôler le Nirvana amoureux.

Sagittaire

Ce mois d’octobre vous propose de saisir toutes les chances que les astres vous délivrent. Au boulot, dans vos finances et même en famille tout s’arrange. La bonne fortune a décidé d’être de votre côté et vous prépare même une rencontre que vous ne risquez pas d’oublier !

Capricorne

Si vous êtes en couple, vous manquerez d’enthousiasme au sein de votre foyer. Bien conscient du problème, vous tenterez d’y remédier mais sans véritable succès. Ne jouez pas la comédie, restez vous-même et informez votre partenaire de votre état d’esprit. Cela lui évitera de s’imaginer tout et n’importe quoi. Si vous êtes célibataire, vous saurez séduire mais à peine aurez-vous consommé que vous serez pris de remords et de regrets. Vous aurez toujours l’impression de pouvoir trouver mieux ailleurs. Attention à ne pas blesser vos conquêtes, aussi éphémères soient-elles.

Verseau

Si vous êtes célibataires, ce mois d’octobre laisse entendre de belles perspectives. Cupidon rode et il faudra en profiter. Un coup de foudre est parfaitement envisageable. Ça sera plus compliqué si vous vivez en couple. Des reproches vous seront formulés et vous aurez du mal à les entendre. Si vous refusez de vous remettre en question, vous foncerez directement dans le mur. Par contre, en acceptant de prendre ces griefs en considération, vous parviendrez à assainir la situation. La balle sera dans votre camp pour être le partenaire idéal.

Poissons

C’est une période de redirection, avec un changement de voie, qui se veut professionnelle, spirituelle et même amoureuse. Ne craignez pas d’emprunter le chemin de votre vraie vocation, écoutez votre cœur et pas vos peurs ! Déployez votre pleine confiance en vous.