Homme le plus riche d’Afrique: le sud-africain Johann Rupert détrône Aliko Dangote

Aliko Dangote n’est plus l’homme le plus riche d’Afrique. Le milliardaire nigérian a été déchu de son titre au profit du magnat sud-africain de luxe, Johann Rupert. C’est ce qu’a révélé le magazine Forbes dans sa liste annuelle des individus les plus riches d’Afrique.

La liste Forbes, qui suit la richesse des milliardaires africains qui résident ou ont leur activité principale en Afrique, montre que les milliardaires ont connu une réduction notable de leur richesse au cours de l’année écoulée. Aliko Dangote a perdu 4 milliards de dollars durant l’année écoulée, avec sa valeur nette passant de 13,5 milliards à 9,5.

Une grosse perte pour le PDG du groupe Dangote qui perd son trône qu’il garde jalousement depuis 12 ans. Une couronne accaparée par le sud-africain Johann Rupert malgré également une perte au cours des 12 derniers mois. Le magnat du luxe a vu sa fortune diminuer de 10,7 à 10,3 milliards de dollars.

En dessous du duo de tête, on retrouve l’homme d’affaires sud-africain sud-africain Nicky Oppenheimer avec ses 8,3 milliards de dollars) et l’égyptien Nassef Sawiris (7,4 milliards de dollars). Avec une valeur nette passant de 7,6 milliards de dollars à 5,9 milliards de dollars, le milliardaire nigérian Mike Adenugu retombe lui, à la 5è place dans le tableau africain.

Dans le reste du classement, on note les présences de l’homme d’affaires et philanthrope sud-africain Nathan Kirsh (5,8 milliards de dollars), l’homme d’affaires algérien Issad Rebrab (4,6 milliards de dollars), l’homme d’affaires égyptien Mohamed Mansour ( 3,6 milliards de dollars) et le milliardaire égyptien Naguib Sawiris (3,3 milliards de dollars), tandis que le nigérian Abdulsamad Rabiu complète le top 10, alors que le milliardaire a vu sa fortune dégringoler de 6,3 à 3,1 milliards de dollars.