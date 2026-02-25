Hélène de Fougerolles s’installe dans le Luberon, village où s’est mariée Sylvie Tellier

Le 25 février 2026 , la comédienne Hélène de Fougerolles fête ses 53 ans dans le Luberon, région du sud de la France où elle a choisi de s’installer après avoir vendu son appartement parisien. Installée dans une maison en pierre du Vaucluse, elle y mène depuis plusieurs années un quotidien tourné vers la nature, le jardinage et la vie de famille, loin de l’agitation de la capitale.

Le 25 février 2026, la comédienne Hélène de Fougerolles fête ses 53 ans dans le Luberon, région du sud de la France où elle a choisi de s’installer après avoir vendu son appartement parisien. Installée dans une maison en pierre du Vaucluse, elle y mène depuis plusieurs années un quotidien tourné vers la nature, le jardinage et la vie de famille, loin de l’agitation de la capitale.

Ce changement de vie trouve son origine dans le confinement de 2020. Confrontée aux contraintes de la vie citadine durant cette période, l’actrice a repensé son mode de vie et décidé de chercher davantage d’espace et de tranquillité. Elle a alors posé ses valises dans le Luberon, un territoire qu’elle décrit comme lumineux et ressourçant et où sa demeure, entourée d’un grand jardin et d’un potager, bénéficie d’une piscine et d’un environnement propice aux activités de plein air.

Hélène de Fougerolles explique dans plusieurs entretiens que ce déplacement répond aussi à un objectif familial : offrir un cadre plus serein à sa fille Shana, atteinte d’autisme. Selon ses déclarations, la nouvelle vie provençale lui a permis de retrouver un équilibre personnel qu’elle juge essentiel pour poursuivre son travail d’actrice et ses engagements professionnels.

Un quotidien partagé entre potager, bien-être et plateaux de tournage

Sur ses réseaux sociaux, la comédienne publie régulièrement des images de son quotidien agricole et domestique : arrosage des cultures, récoltes de légumes de saison et conseils parfois teintés d’humour sur la culture de tomates qui peuvent atteindre de grandes hauteurs. Elle se présente, non sans autodérision, comme une « happy cultrice« , témoignant d’une appropriation joyeuse de son potager et des rituels qui l’accompagnent.

La maison que l’on dit typique de la région — construite en pierre et baignée de lumière — contient des espaces dédiés à ses loisirs quotidiens. Entre le jardin et la piscine, elle s’adonne au yoga, au bricolage et à d’autres activités manuelles. Une pièce calme de la maison a été aménagée pour la pratique régulière du yoga, un rituel qu’elle évoque comme utile pour préserver son équilibre.

Le village où elle vit appartient aux lieux emblématiques du Luberon, comme Gordes, cité perchée aux ruelles de pierre et panoramas réputés. Ces cadres, déjà choisis par d’autres personnalités pour des événements privés, participent à l’attrait touristique et artistique de la région et répondent aux attentes de ceux qui recherchent un rythme de vie plus doux.

