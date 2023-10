Haut-Karabakh : l’Arménie annonce un mort et 02 blessés dans un échange de tirs à la frontière

L’Arménie a rapporté qu’un soldat a été tué et deux autres blessés lorsqu’un véhicule militaire a été pris pour cible par les forces azerbaïdjanaises à la frontière, rappelant la fragilité de la situation dans la région malgré la fin du conflit majeur dans le Haut-Karabakh.

Un soldat arménien a été tué et deux autres ont été blessés lors d’un incident à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Selon les autorités arméniennes, leur véhicule a été pris pour cible par les forces azerbaïdjanaises. Cet incident témoigne de la persistance des tensions dans la région, même après la conclusion d’un accord de cessez-le-feu mettant fin à la guerre majeure qui a eu lieu dans le Haut-Karabakh en 2020.

Le Haut-Karabakh est une région disputée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et le conflit dans cette région a connu des flambées de violence sporadiques au fil des ans. En 2020, une guerre a éclaté, aboutissant à un accord de cessez-le-feu supervisé par la Russie. Cependant, des affrontements sporadiques et des violations de la trêve ont continué de se produire depuis.

- Publicité-

Les deux parties se blâment mutuellement pour cet incident récent à la frontière. L’Azerbaïdjan a affirmé que ses forces n’avaient pas ouvert le feu, tandis que l’Arménie a déclaré que l’attaque était une provocation azerbaïdjanaise.

Les autorités arméniennes ont appelé à une enquête internationale pour faire la lumière sur l’incident, soulignant l’importance de résoudre ces incidents par des moyens diplomatiques.